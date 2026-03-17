Patriarhul Ilia al II-lea, șeful Bisericii Ortodoxe Georgiene, a murit la vârsta de 93 de ani

Georgia Church Plot
Patriarhul Ilia al II-lea, șeful Bisericii Ortodoxe Georgiene, fotografiat în 2016. Foto: Ivan Sekretarev / AP / Profimedia

Patriarhul Ilia al II-lea, care a condus puternica Biserică Ortodoxă Georgiană timp de aproape o jumătate de secol, a murit marţi la vârsta de 93 de ani, a anunţat această biserică, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Ilia al II-lea a fost o figură emblematică a acestei ţări din Caucaz unde biserica, având legături cu autorităţile, rămâne foarte influentă, modelând viaţa publică.

„Transmit condoleanţe Georgiei şi întregii lumi creştine”, a declarat în faţa jurnaliştilor mitropolitul Shio Mujiri, care a fost chemat să conducă Biserica Apostolică autocefală cu titlu interimar până la alegerea unui nou patriarh.

Ilia al II-lea a fost spitalizat marţi dimineaţă din cauza unei „hemoragii abdominale masive”, a precizat Sopio Aspanidze, directorul Centrului Medical din Caucaz.

El a prezidat din 1977 destinele Bisericii Ortodoxă Georgiene, fapt ce îl făcea unul dintre cei mai longevivi lideri religioşi din lume.

Născut Irakli Ghidushauri-Shiolashvili în 1933, a urcat treptele ierarhiei ecleziastice în epoca URSS, când Georgia era una dintre cele 15 republici componente, şi a devenit o figură morală centrală a mişcării georgiene pentru independenţă.

Foarte respectat în ţara sa, Ilia al II-lea, al 141-lea primat al Bisericii Georgiene, a jucat un rol stabilizator în timpul crizelor politice din Georgia, acţionând adesea ca mediator între facţiunile rivale.

Sub conducerea sa, biserica şi-a extins influenţa asupra vieţii politice şi publice georgiene, menţinând în acelaşi timp legături strânse cu statul.

Cu toate acestea, unii critici reproşează bisericii răspunsul său timid la represiunea guvernamentală împotriva opoziţiei şi societăţii civile, sprijinul său pentru legislaţia conservatoare şi reticenţa sa de a contesta guvernul Visului Georgian, partidul aflat la putere, acuzat de erodarea normelor democratice.

Originile Bisericii Georgiene, una dintre cele 14 Biserici Ortodoxe autocefale din lume, datează de la începutul secolului al IV-lea, când creştinismul a devenit religie de stat în fostul regat georgian Iberia.

