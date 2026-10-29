Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul Capitanului Picard din Star Trek avea 86 de ani

Actorul Patrick Stewart a murit miercuri la reședința sa din Los Angeles, la vârsta de 86 de ani. Decesul, cauzat de boala Alzheimer și de demența cu corpi Lewy, a fost anunțat pe rețelele sociale, scrie The New York Times.

Stewart, care a depășit o copilărie dificilă în regiunea minieră a Angliei, a ajuns să fie apreciat ca actor shakespearian, înainte de a face, la vârsta maturității, o schimbare neașteptată de carieră care i-a adus cea mai mare faimă, interpretând rolul unui nobil căpitan de navă spațială în serialul de televiziune „Star Trek: The Next Generation”.

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Editor : B.E.