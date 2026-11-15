Patru foști ambasadori ai SUA în România avertizează: Concesiile făcute lui Putin riscă să extindă războiul în Europa

Concesiile teritoriale făcute Rusiei nu vor aduce o pace durabilă în Ucraina, ci riscă să încurajeze noi agresiuni și să extindă războiul în Europa, avertizează opt foști ambasadori americani, dintre care patru care au reprezentat SUA în România. Într-un editorial publicat în Israel Hayom, diplomații, care au activat atât în administrații republicane, cât și democrate, critică perspectiva relaxării sancțiunilor împotriva Moscovei și avertizează asupra pericolelor recompensării agresiunii ruse.

Printre semnatarii editorialului publicat în Israel Hayom se numără patru foști ambasadori americani în România: Adrian Zuckerman, Mark Gitenstein, Kathleen Kavalec și Jim Rosapepe. Lor li se alătură Ron Gidwitz, fost ambasador în Belgia, Jim Gilmore, fost ambasador la OSCE, Bridget Brink, fost ambasador în Ucraina, și John Sullivan, fost ambasador în Rusia și fost adjunct al secretarului de stat american. Cei opt diplomați au ocupat funcții în administrații republicane și democrate, iar avertismentul lor vizează riscurile unei păci care ar recompensa agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

În articolul intitulat „A-l îmbuna pe Putin nu va aduce pacea. Istoria ne-a învățat deja această lecție”, publicat pe 14 noiembrie, diplomații susțin că presiunile asupra Ucrainei pentru a accepta pierderi teritoriale, în paralel cu oferirea unor avantaje economice Rusiei, ar putea transmite Kremlinului mesajul că folosirea forței este o strategie eficientă.

„Lecția fundamentală a anilor 1930 nu este că fiecare dictator contemporan reprezintă un nou Hitler sau că diplomația este inutilă. Este aceea că orice concesie făcută unui lider care recurge la forță pentru a-și extinde teritoriul nu face decât să încurajeze noi agresiuni”, scriu autorii.

Avertisment privind un posibil conflict mai amplu în Europa

Foștii ambasadori consideră că un acord de pace care ar legitima ocuparea unor teritorii ucrainene ar putea opri temporar luptele, fără să elimine riscul unor noi acțiuni militare ale Rusiei.

Potrivit acestora, concesiile nejustificate oferite Kremlinului ar putea încuraja amenințări și chiar atacuri împotriva unor state membre NATO, cu riscul extinderii războiului și al implicării directe a Statelor Unite.

Diplomații amintesc că Rusia s-a angajat, prin Memorandumul de la Budapesta din 1994, să respecte suveranitatea și frontierele Ucrainei, în schimbul renunțării acesteia la arsenalul nuclear moștenit după destrămarea Uniunii Sovietice. Moscova a încălcat ulterior aceste angajamente prin anexarea Crimeei în 2014 și invazia pe scară largă lansată în februarie 2022.

Autorii susțin că politica americană față de Rusia trebuie să rămână fermă și că sancțiunile nu ar trebui relaxate înainte de obținerea unor progrese reale și verificabile în direcția păcii.

În acest context, ei critică măsurile de relaxare a unor restricții economice americane anunțate în octombrie 2026, precum și informațiile potrivit cărora oficiali ai Pentagonului le-ar fi cerut unor aliați europeni să își tempereze criticile publice la adresa Moscovei.

În opinia diplomaților, asemenea măsuri riscă să slăbească presiunea asupra Rusiei și să afecteze unitatea aliaților occidentali, în timp ce atacurile asupra Ucrainei continuă.

„Ucraina nu a început acest război. Este țara al cărei teritoriu a fost ocupat și ai cărei cetățeni sunt uciși”, subliniază semnatarii, avertizând că presiunile pentru cedarea unor teritorii ar transfera povara compromisului de la agresor la victimă.

Lecția istorică a acordului de la München

În argumentația lor, foștii ambasadori fac o paralelă cu politica de conciliere adoptată de Marea Britanie și Franța față de Germania nazistă în anii 1930.

Ei amintesc că Acordul de la München din 1938, prin care Hitler a obținut regiunea Sudetă din Cehoslovacia, a fost prezentat drept o soluție pentru menținerea păcii. În anul următor, Germania a ocupat restul teritoriilor cehe și a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial.

Autorii precizează că Germania nazistă și Rusia contemporană nu sunt regimuri identice, dar consideră că precedentul istoric demonstrează riscurile concesiilor făcute unui stat care urmărește extinderea teritorială prin forță.

În încheiere, diplomații avertizează că suveranitatea și integritatea teritorială trebuie să rămână principii fundamentale ale politicii externe americane și ale alianței transatlantice, iar suferința populației civile nu trebuie transformată într-o monedă de schimb în negocierile diplomatice.

Editor : M.I.