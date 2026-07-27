Patru români din Marea Britanie au dat 449 de spargeri în 10 luni și au furat bunuri de un milon de lire sterline

Poliția britanică a destructurat o grupare de hoți români care fura centrale termice și electrocasnice din locuințe nou construite în Anglia, înainte ca acestea să fie predate proprietarilor, relatează BBC. Cei patru români au dat 449 de lovituri în doar 10 luni.

Poliția din Hertfordshire a condus ancheta asupra grupării care viza proiecte imobiliare din 10 comitate. Cei patru bărbați au pledat vinovați de conspirație la comiterea de spargeri și au fost încarcerați săptămâna trecută.

Potrivit polițiștilor, aceștia au intrat în 449 de locuințe spărgând geamurile, apoi au furat electrocasnice, pompe de căldură și centrale termice.

Furturile, care au avut loc în perioada ianuarie-octombrie 2025, au provocat pagube de peste un milion de lire sterline (1,17 milioane de euro).

Poliția a declarat că spărgătorii „au creat riscuri grave pentru siguranță” lăsând expuse conductele de gaz și apă. În unele cazuri, casele fuseseră deja vândute, iar cumpărătorii așteptau să se mute.

Cei patru hoți au fost identificați drept Ilie Turcan, în vârstă de 26 de ani, Tudor Ionas, în vârstă de 25 de ani, Victor Borta, în vârstă de 19 ani și Dinis Cibotari, de 24 de ani. Aceștia au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 47 de luni și 58 de luni.

„Acțiunile lor au afectat dezvoltatorii și cumpărătorii care așteptau cu nerăbdare să se mute în noile lor case. Aceasta a fost o anchetă complexă care a implicat legătura dintre dezvoltatori și alte forțe de poliție din întreaga țară. Datorită muncii asidue și determinării tuturor celor implicați, am reușit să-i identificăm pe cei responsabili și să-i aducem în fața instanțelor.

Aceste sentințe garantează că cei patru bărbați responsabili au fost trași la răspundere și se vor confrunta cu justiția pentru daunele pe care le-au cauzat”, a spus detectivul care a coordonat ancheta, Tilly Andrews.

Editor : M.B.