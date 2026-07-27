Live TV

Patru români din Marea Britanie au dat 449 de spargeri în 10 luni și au furat bunuri de un milon de lire sterline

Data publicării:
A hand indicates the temperature in a gas water heater, heating in the house, hot water. Gas water heater repair. High quality
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliția britanică a destructurat o grupare de hoți români care fura centrale termice și electrocasnice din locuințe nou construite în Anglia, înainte ca acestea să fie predate proprietarilor, relatează BBC. Cei patru români au dat 449 de lovituri în doar 10 luni.

Poliția din Hertfordshire a condus ancheta asupra grupării care viza proiecte imobiliare din 10 comitate. Cei patru bărbați au pledat vinovați de conspirație la comiterea de spargeri și au fost încarcerați săptămâna trecută.

Potrivit polițiștilor, aceștia au intrat în 449 de locuințe spărgând geamurile, apoi au furat electrocasnice, pompe de căldură și centrale termice.

Furturile, care au avut loc în perioada ianuarie-octombrie 2025, au provocat pagube de peste un milion de lire sterline (1,17 milioane de euro).

Poliția a declarat că spărgătorii „au creat riscuri grave pentru siguranță” lăsând expuse conductele de gaz și apă. În unele cazuri, casele fuseseră deja vândute, iar cumpărătorii așteptau să se mute.

Cei patru hoți au fost identificați drept Ilie Turcan, în vârstă de 26 de ani, Tudor Ionas, în vârstă de 25 de ani, Victor Borta, în vârstă de 19 ani și Dinis Cibotari, de 24 de ani. Aceștia au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 47 de luni și 58 de luni.

„Acțiunile lor au afectat dezvoltatorii și cumpărătorii care așteptau cu nerăbdare să se mute în noile lor case. Aceasta a fost o anchetă complexă care a implicat legătura dintre dezvoltatori și alte forțe de poliție din întreaga țară. Datorită muncii asidue și determinării tuturor celor implicați, am reușit să-i identificăm pe cei responsabili și să-i aducem în fața instanțelor.

Aceste sentințe garantează că cei patru bărbați responsabili au fost trași la răspundere și se vor confrunta cu justiția pentru daunele pe care le-au cauzat”, a spus detectivul care a coordonat ancheta, Tilly Andrews.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Avion F-16
3
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
putin
4
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
avion f-16
5
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Digi Sport
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MI: Andrew and Tristan Tate Ahead of U.S. Marshal Arrest
Zi crucială pentru frații Tate: Ei vor afla când vor fi extrădați în Marea Britanie
Andy Burnham
Noul premier al Marii Britanii susține că este pregătit să-l critice pe Trump dacă este în interesul țării sale
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
O româncă de 35 de ani a fost ucisă în Italia. Cine este principalul suspect și ce spun prietenii victimei
Baza RAF Fairford.
Reacția Marii Britanii după ce Iranul a amenințat că va lovi o bază a Forţelor Aeriene Regale
ed miliband saluta jurnalistii
Noul şef al diplomaţiei de la Londra a spus în trecut despre Trump că este „idiot”. Ce a declarat ambasadorul SUA
Recomandările redacţiei
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
Prima reacție a ambasadorului Rusiei la București, după ce a fost...
Piața carburanților din România este afectată atât de creșterea prețurilor, cât și de scăderea stocurilor disponibile
Nazare: Problema nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă...
sigla PNL inquam george calin
Primul mesaj al PNL după ce social-democrații au dat în judecată...
dan dungaciu sustine un discurs
Fost ministru din R. Moldova: Poate că este timpul ca Maia Sandu să...
Ultimele știri
Oameni evacuați din cauza unei scurgeri la un vagon care transportă motorină. Trenul e staționat lângă halta Rădoieşti
Focuri de armă, lângă consulatul american din Toronto
Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar. Câte sunt pentru medici și asistenți medicali
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care au intrat în cea mai bună perioadă a vieții lor. Jupiter le aduce noroc, bani și oportunități
Cancan
Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei Piron. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte...
Fanatik.ro
Măsuri de austeritate fără precedent la CFR Cluj! Ce au ajuns să facă jucătorii înainte de meciul cu FC...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
Adevărul
Russia Today susține că originea dronelor doborâte de România este necunoscută
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
dnsc
Tentative de fraudă prin sms cu taxe de parcare false. Avertismentul DNSC
Digi Sport
Lovitură uriașă în ”telenovela” transferului lui Vinicius Junior
Pro FM
„Dragostea mea”. Selena Gomez a împlinit 34 de ani, iar Benny Blanco i-a pregătit o surpriză în Italia. Gest...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Influenceriță, ucisă de soț la două săptămâni după ce l-a acuzat public de pedofilie. Bărbatul era cercetat...
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația, ajutorul de șomaj în august? Care sume au crescut
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Somnul insuficient poate duce la creștere în greutate mai rapid decât ai crede. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Emma Roberts s-a căsătorit în Idaho. Mătușa Julia Roberts a fost prezentă la nuntă. Cum a arătat rochia...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”