Pedro Sánchez susține o femeie la conducerea ONU: „După 80 de ani, este corect”. Premierul spaniol s-a declarat „politician feminist”

Patru femei se numără printre cei șapte candidați care vor să-i ia locul lui António Guterres la conducerea ONU, după încheierea mandatului său, la sfârșitul acestui an. Toți cei nouă secretari generali pe care i-a avut organizația în cei 80 de ani de existență au fost bărbați.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, și-a exprimat miercuri susținerea pentru ca următorul secretar general al ONU să fie, pentru prima dată în istoria organizației, o femeie, relatează POLITICO.

Într-un mesaj publicat pe Bluesky, Ribera a declarat că și-ar dori „să vadă o femeie la conducerea ONU”. Declarația vine pe fondul intensificării speculațiilor privind succesorul lui António Guterres, care își încheie la sfârșitul lunii decembrie cel de-al doilea și ultimul mandat de cinci ani. Succesorul său urmează să-și preia funcția la 1 ianuarie 2027.

Patru femei se numără printre cei șapte candidați care vor să-i succeadă lui Guterres: Rebeca Grynspan din Costa Rica, Carolyn Rodrigues-Birkett din Guyana și Ivonne A-Baki și María Fernanda Espinosa din Ecuador.

Grynspan s-a clasat pe primul loc în cel mai recent vot informal din Consiliul de Securitate. În cursă se mai află Rafael Grossi din Argentina, Macky Sall din Senegal și Olara Otunnu din Uganda. Toți cei nouă secretari generali pe care i-a avut ONU până acum au fost bărbați.

Poziția exprimată de Ribera este similară cu cea a premierului spaniol Pedro Sánchez, care a declarat miercuri, în podcastul comediantului american Jon Stewart, că „după 80 de ani ai acestei ordini multilaterale, cred că este important și corect să alegem o femeie, prima femeie care să conducă ONU în calitate de secretar general”. Sánchez s-a descris, de asemenea, drept un „politician feminist”.

Cursa pentru conducerea ONU se desfășoară în timp ce președintele american Donald Trump face presiuni asupra organizației pentru reformarea finanțelor și structurii sale. Potrivit relatărilor din presă, Trump ar fi avansat în iulie numele președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru această funcție, însă Statele Unite nu l-au nominalizat oficial.

Viitorul secretar general va prelua conducerea unei organizații care se confruntă cu dificultăți de finanțare și cu presiuni pentru reformarea structurii sale.

Departamentul de Stat al SUA a transmis că viitorii candidați trebuie „să readucă ONU la misiunea sa de bază și să se angaje public în favoarea schimbărilor pe care le cerem”. „Statele Unite nu pleacă, nu stingem luminile, dar cerem reforme”, a declarat duminica trecută ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz.

Potrivit regulilor organizației, Consiliul de Securitate trebuie să recomande un candidat care să obțină cel puțin nouă voturi și să nu fie respins prin veto de niciunul dintre cei cinci membri permanenți. Ulterior, Adunarea Generală îl poate numi pe viitorul secretar general al ONU.

Editor : M.I.