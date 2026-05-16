Pelerinaj la Xi Jinping. Vladimir Putin face o vizită în China, la câteva zile după Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin se va deplasa în China în zilele de 19 şi 20 mai, a anunţat Kremlinul, sâmbătă.

În cadrul acestei vizite, care va avea loc la doar câteva zile după cea a preşedintelui american Donald Trump, liderul rus va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre modalităţile de „consolidare suplimentară a parteneriatului global şi a cooperării strategice” dintre Rusia şi China, potrivit aceleiaşi surse.

Cei doi lideri s-au întâlnit cel mai recent în septembrie 2025. Vladimir Putin a efectuat o vizită de patru zile, în cursul căreia a participat la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai şi a asistat la o paradă militară la Beijing pe 3 septembrie, cu ocazia celebrării a 80 de ani de la „victoria” împotriva Japoniei la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Şefii de stat au subliniat puterea „parteneriatului lor fără limite”.

