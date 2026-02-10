Percheziții la serviciile de informații sud-coreene, într-un dosar pornit de la trimiterea unor drone în Coreea de Nord

Autorităţile sud-coreene au declarat că au percheziţionat marţi serviciile de informaţii şi comandamentul informaţiilor militare ale ţării în cadrul unei anchete în care sunt implicaţi trei civili acuzaţi că au trimis drone în Coreea de Nord în luna ianuarie, relatează AFP.

Coreea de Nord a acuzat Coreea de Sud că a trimis o dronă la începutul lunii ianuarie pe teritoriul său şi a afirmat că a doborât aparatul în apropierea oraşului Kaesong, nu departe de graniţa intercoreeană. Agenţia oficială KCNA a făcut legătura cu un alt zbor al unor drone sud-coreene efectuat, potrivit Phenianului, în apropierea oraşului frontalier Paju, în septembrie, scrie News.ro.

Seulul a negat orice implicare a guvernului sau a armatei, sugerând că civilii ar fi putut fi responsabili.

Dar autorităţile sud-coreene au anunţat marţi că anchetează trei soldaţi şi un angajat al serviciilor de informaţii suspectaţi de implicare.

Mandate de percheziţie şi confiscare au fost executate „în total în 18 locuri, inclusiv la Comandamentul de Informaţii al Apărării şi Serviciul Naţional de Informaţii”, potrivit unui comunicat.

Trei civili au fost deja acuzaţi pentru rolul lor presupus în scandalul dronelor. Unul dintre ei şi-a asumat public responsabilitatea, afirmând că a trimis aparatul pentru a măsura nivelurile de radiaţii şi de contaminare cu metale grele în jurul unei fabrici de prelucrare a uraniului din nord.

Preşedintele Lee Jae Myung a denunţat acest zbor, avertizând că este o iniţiativă ce ar putea declanşa un război.

Predecesorul său destituit, Yoon Suk Yeol, este în prezent judecat pentru că a ordonat ilegal zboruri cu drone către Coreea de Nord, în speranţa de a provoca o reacţie din partea Phenianului şi de a o folosi ca pretext pentru încercarea sa eşuată de a impune legea marţială. El a fost destituit în aprilie anul trecut pentru această încercare.

Sudul peninsulei coreene se află încă, din punct de vedere tehnic, în război cu nordul, cu care nu a semnat niciun tratat de pace la sfârşitul conflictului din 1950-1953.

