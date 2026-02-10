Live TV

Percheziții la serviciile de informații sud-coreene, într-un dosar pornit de la trimiterea unor drone în Coreea de Nord

Data publicării:
drona-coreea-de-nord
Resturi de drone recuperate în Copreea de Nord

Autorităţile sud-coreene au declarat că au percheziţionat marţi serviciile de informaţii şi comandamentul informaţiilor militare ale ţării în cadrul unei anchete în care sunt implicaţi trei civili acuzaţi că au trimis drone în Coreea de Nord în luna ianuarie, relatează AFP.

Coreea de Nord a acuzat Coreea de Sud că a trimis o dronă la începutul lunii ianuarie pe teritoriul său şi a afirmat că a doborât aparatul în apropierea oraşului Kaesong, nu departe de graniţa intercoreeană. Agenţia oficială KCNA a făcut legătura cu un alt zbor al unor drone sud-coreene efectuat, potrivit Phenianului, în apropierea oraşului frontalier Paju, în septembrie, scrie News.ro.

Seulul a negat orice implicare a guvernului sau a armatei, sugerând că civilii ar fi putut fi responsabili.

Dar autorităţile sud-coreene au anunţat marţi că anchetează trei soldaţi şi un angajat al serviciilor de informaţii suspectaţi de implicare.

Mandate de percheziţie şi confiscare au fost executate „în total în 18 locuri, inclusiv la Comandamentul de Informaţii al Apărării şi Serviciul Naţional de Informaţii”, potrivit unui comunicat.

Trei civili au fost deja acuzaţi pentru rolul lor presupus în scandalul dronelor. Unul dintre ei şi-a asumat public responsabilitatea, afirmând că a trimis aparatul pentru a măsura nivelurile de radiaţii şi de contaminare cu metale grele în jurul unei fabrici de prelucrare a uraniului din nord.

Preşedintele Lee Jae Myung a denunţat acest zbor, avertizând că este o iniţiativă ce ar putea declanşa un război.

Predecesorul său destituit, Yoon Suk Yeol, este în prezent judecat pentru că a ordonat ilegal zboruri cu drone către Coreea de Nord, în speranţa de a provoca o reacţie din partea Phenianului şi de a o folosi ca pretext pentru încercarea sa eşuată de a impune legea marţială. El a fost destituit în aprilie anul trecut pentru această încercare.

Sudul peninsulei coreene se află încă, din punct de vedere tehnic, în război cu nordul, cu care nu a semnat niciun tratat de pace la sfârşitul conflictului din 1950-1953.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
1
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
2
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
3
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
hubert thuma ilie bolojan
5
Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la...
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați ucraineni cu o dronă în regiunea Zaporojie
Schimbarea de strategie care ar putea ajuta Ucraina să respingă asalturile Rusiei. Coșmarul din Herson se extinde și în Zaporojie
Avion F-16
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa în 2026
Young woman with bitcoin and dollar banknotes on light background, closeup
Cum au devenit milionari în bitcoin clienții unei platforme cripto din Coreea de Sud. Norocul lor nu a durat mult
aglomeratie masini trafic
Problema traficului, rezolvată cu AI. Soluția testată de un mare oraș din România, pentru a reduce aglomerația. Șoferii sunt sceptici
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Grevă de avertisment, astăzi, în peste 1.500 de primării din România...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
De la ger la valori de primăvară: temperaturile cresc rapid și vor...
hacker
Spionaj cibernetic coordonat de guverne: angajații din industria...
Teatrul National Bucuresti-Mediafax Foto-Silviu Matei-1
Actorii protestează în fața TNB față de impunerea de către Ministerul...
Ultimele știri
Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură cere Ministerului Cultuirii să retragă normele pentru cuantificarea muncii: O sfidare
Bucureștiul are „șanse foarte mari” să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Ce spune FRF
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Capricorn. Energia planetelor favorizează strategia și disciplina, dar cere și...
Cancan
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cassano a vorbit despre Chivu și a început să înjure în direct: "Se mai ia cineva de el?"
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show