Personalităţi care au murit în 2025: Papa Francisc, Aga Khan, Giorgio Armani, alături de Ion Iliescu

Papa Francisc şi fostul preşedinte din România Ion Iliescu se află pe lista personalităţilor care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani.



Reuters a realizat lista personalităţilor care au murit în acest an, trecând în revistă mai multe domenii care au înregistrat pierderi grele, scrie News.ro.

Papa Francisc, 88 de ani

”Cât rău fac femeile şi bărbaţii din Biserică când ridică ziduri”, a spus Francisc la sfârşitul vieţii. ”Rigiditatea este un păcat care adesea pătrunde în clerici”, a mai declarat el

Primul pontif latino-american a renunţat la mare parte din fastul papalităţii, a înmuiat atitudinea catolică faţă de homosexualitate şi a numit mai multe femei în funcţii de conducere decât orice predecesor al său.

Potrivit Vaticanului, peste 250.000 de persoane au participat la înmormântarea sa în aprilie.

Aga Khan, 88 de ani

”Numele tău se aude în locuri înalte; îl cunoşti pe Aga Khan”, cânta Peter Sarstedt în 1969.

Karim Al Husseini, al patrulea Aga Khan, a murit în februarie. Bogatul proprietar de cai de curse era liderul spiritual ereditar al 15 milioane de musulmani ismailiţi.

Giorgio Armani, 91 de ani

Pentru designerul italian, care a murit în septembrie, eleganţa însemna simplitate. Acest principiu a dus la crearea unor costume minimaliste de succes şi a transformat marca sa omonimă într-un conglomerat în valoare de miliarde de dolari.

Testamentul său, care le cere moştenitorilor să vândă o mare parte din grupul Armani, a declanşat o adevărată frenezia.

Eddie Jordan, 76 de ani

Carismatic antreprenor irlandez a cărui echipă i-a oferit pilotului Michael Schumacher debutul în Formula 1 în 1991.

Frederick Smith, 80 de ani

A înfiinţat compania globală de curierat FedEx cu 14 avioane mici în 1973. Până la momentul în care a demisionat din funcţia de CEO în 2022, FedEx opera aproximativ 700 de avioane şi 86.000 de vehicule.

Dick Cheney, 84 de ani

Unul dintre cei mai puternici vicepreşedinţi din istoria Statelor Unite, Cheney a fost una dintre forţele motrice din spatele invaziei Irakului în 2003. A murit în noiembrie.

Charlie Kirk, 31 de ani

Activistul politic şi dezbateristul vehement a fost creditat cu construirea bazei lui Donald Trump în rândul tinerilor alegători. Asasinarea sa în septembrie a declanşat o campanie de represiune pro-Trump care a afectat peste 600 de americani.

Jean-Marie Le Pen, 96 de ani

Fostul şef al principalului partid de extremă dreapta din Franţa a murit în ianuarie.

În 2015, fiica şi succesoarea sa, Marine Le Pen, l-a exclus din organizaţie pentru că a afirmat încă o dată că camerele de gazare naziste erau ”doar un detaliu” al istoriei celui de-al Doilea Război Mondial. După moartea sa, ea a declarat că ”nu se va ierta niciodată” pentru această decizie.

Muhammadu Buhari, 82 de ani

În calitate de preşedinte al Nigeriei, Buhari a condus cea mai populată ţară din Africa între 2015 şi 2023. Mandatul său a fost marcat de prima recesiune din Nigeria din ultima generaţie, de atacuri militante asupra câmpurilor petroliere şi de repetate internări în spital pentru o boală nedivulgată.

Raila Odinga, 80 de ani

Veteranul lider al opoziţiei din Kenya a candidat de cinci ori fără succes la preşedinţie. O busculadă la înmormântarea sa din octombrie a provocat moartea a două persoane şi rănirea a peste 160, a declarat organizaţia umanitară Medici fără Frontiere.

Sam Nujoma, 95 de ani

Liderul gherilelor a devenit primul preşedinte ales democratic al Namibiei după ce aceasta a obţinut independenţa faţă de Africa de Sud, aflată sub apartheid.

Tomiichi Murayama, 101 ani

În calitate de prim-ministru al Japoniei, şi-a cerut scuze pentru acţiunile ţării sale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Jose Mujica, 89 ani

În calitate de preşedinte al Uruguayului, conducea un Volkswagen Beetle vechi şi avea o mică fermă de flori. Reformele sale progresiste i-au adus renume mult dincolo de America de Sud.

Violeta Barrios de Chamorro, 95 de ani

Prima femeie preşedinte a Nicaraguei a militat pentru pace după ani de război civil violent.

Ion Iliescu, 95 de ani

În calitate de preşedinte al României, a condus tranziţia ţării de la comunism şi a pus-o pe calea aderării la Uniunea Europeană şi NATO. A decedat în luna august, scrie Reuters despre Ion Iliescu.

