Peste 1.300 de angajați de la Vocea Americii au fost puși sub „concediu administrativ”. Radio Europa Liberă a rămas fără subvenție

Peste 1 300 de angajaţi de la Vocea Americii au fost plasaţi în concediu administrativ iar finanţarea pentru două servicii de ştiri americane care transmit către regimuri autoritare a fost întreruptă, la o zi după ce preşedintele Donald Trump a ordonat desfiinţarea societăţii-mamă a canalului media finanţat de guvern şi a altor şase agenţii federale, relatează Reuters.

Michael Abramowitz, directorul Vocii Americii, a declarat că aproape întregul său personal de 1 300 de jurnalişti, producători şi asistenţi a fost plasat în concediu administrativ, paralizând un radiodifuzor media care operează în aproape 50 de limbi, arată News.ro.

„Sunt profund întristat de faptul că, pentru prima dată în 83 de ani, prestigioasa Voice of America este redusă la tăcere”, a declarat Abramowitz într-o postare pe LinkedIn, afirmând că aceasta a jucat un rol important «în lupta pentru libertate şi democraţie în întreaga lume».

Agenţia mamă a VOA (Voice of America), U.S. Agency for Global Media (USAGM), a încetat, de asemenea, subvenţiile acordate pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty, care emite în ţările din Europa de Est, inclusiv Rusia şi Ucraina, precum şi Radio Asia Liberă, care emite în China şi Coreea de Nord.

Înfiinţată în 1942 pentru a contracara propaganda nazistă, VOA ajunge acum la 360 de milioane de oameni pe săptămână. Ca grup, USAGM are aproximativ 3 500 de angajaţi, cu un buget de 886 de milioane de dolari în 2024, conform ultimului său raport către Congres.

Şeful Biroului VOA din Seul, William Gallo, a declarat duminică că a fost blocat în afara tuturor sistemelor şi conturilor companiei.

„Tot ce mi-am dorit vreodată să fac a fost să filmez corect şi să spun adevărul, indiferent de guvernul pe care îl acopeream. Dacă asta reprezintă o ameninţare pentru cineva, aşa să fie”, a declarat el pe Bluesky.

Kari Lake, fosta prezentatoare de ştiri şi loială lui Trump, nominalizată pentru funcţia de director al VOA, a emis o declaraţie în care descrie USAGM drept „un putregai uriaş şi o povară pentru contribuabilul american” şi a afirmat că „nu poate fi salvată”. Lake, referindu-se la sine ca la un consilier superior al USAGM, a declarat că va reduce agenţia la dimensiunea minimă posibilă în conformitate cu legea.

Pe site-ul său, Radio Europa Liberă/Radio Liberty notează că a fost declarată „organizaţie indezirabilă” de către guvernul rus şi avertizează cititorii din Rusia şi Ucraina ocupată de Rusia că ar putea fi „amendaţi sau închişi” pentru că le place sau împărtăşesc conţinutul său.

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a declarat că Radio Europa Liberă a fost un „far” pentru populaţiile aflate sub regim totalitar.

„Din Belarus până în Iran, din Rusia până în Afganistan, RFE şi Vocea Americii sunt printre puţinele surse libere pentru oamenii care trăiesc fără libertate”, a scris el pe X.

Măsura vine după ce Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care a instruit USAGM şi alte şase agenţii puţin cunoscute să îşi reducă operaţiunile la minimul impus de statute, afirmând că este necesar să reducă birocraţia.

Critici de la apărătorii presei libere

Preşedintele Clubului Naţional al Presei din Washington, Mike Balsamo, a emis o declaraţie în care afirmă că reducerile de la VOA subminează angajamentul Americii faţă de o presă liberă şi independentă.

„Timp de decenii, Vocea Americii a oferit jurnalism independent, bazat pe fapte, audienţelor din întreaga lume, adesea în locuri în care libertatea presei nu există”, a declarat Balsamo.

Organizaţia Reporteri fără Frontiere, cu sediul la Paris, a criticat, de asemenea, această măsură, afirmând că „ameninţă libertatea presei în întreaga lume şi anulează 80 de ani de istorie americană în sprijinirea unui flux liber de informaţii”.

Preşedintele Radio Free Asia (RFA), Bay Fang, a declarat că anularea finanţării sale este „o recompensă pentru dictatori şi despoţi, inclusiv pentru Partidul Comunist Chinez, care nu ar dori nimic mai mult decât ca influenţa lor să nu fie controlată”.

Unii republicani au acuzat VOA şi alte instituţii media finanţate din fonduri publice că sunt părtinitoare faţă de conservatori şi au solicitat închiderea lor, ca parte a eforturilor miliardarului Elon Musk şi ale Departamentului său pentru eficienţă guvernamentală de a reduce cheltuielile bugetare.

Până în prezent, DOGE al lui Musk a redus peste 100 000 de locuri de muncă în cadrul forţei de muncă civile federale de 2,3 milioane de membri, a îngheţat ajutorul extern şi a anulat mii de programe şi contracte.

Sâmbătă, Musk a făcut lumină cu privire la reducerile USAGM.

„În timp ce lichidăm această agenţie globală de propagandă guvernamentală, ea a fost redenumită temporar Departamentul de Propagandă de Pretutindeni (DOPE)”, a scris el pe X.

În plus faţă de USAGM, ordinul lui Trump a vizat, de asemenea, Serviciul federal de mediere şi conciliere, Centrul internaţional Woodrow Wilson pentru cercetători, Institutul de servicii pentru muzee şi biblioteci, Consiliul interagenţii al SUA pentru persoanele fără adăpost, Fondul instituţiilor financiare de dezvoltare comunitară şi Agenţia de dezvoltare a afacerilor minoritare pentru reduceri care le-ar limita la „prezenţa şi funcţia minimă prevăzută de lege”.

Într-o declaraţie, Casa Albă a afirmat că ordinele sale executive „se vor asigura că toţi contribuabilii nu vor mai plăti pentru propaganda radicală”, înainte de a enumera diverse critici la adresa VOA, inclusiv acuzaţii de părtinire de stânga.

