Confruntarea economică dintre naţiuni şi consecinţele acesteia au ocupat primul loc în sondajul anual privind percepţia riscurilor, publicat miercuri de Forumul Economic Mondial (WEF), înlocuind conflictul armat drept principala preocupare a celor peste 1.300 de experţi intervievaţi la nivel mondial, transmite Reuters.

18% dintre cei peste 1.300 de experţi chestionaţi la nivel mondial au identificat aceste confruntări drept cel mai mare risc pentru declanşarea unei crize globale, informează Agerpres.

De asemenea, sondajul a arătat că percepţiile privind riscurile de mediu coboară în topul riscurilor, în timp ce alte preocupări au ieşit în evidenţă - în special temerile legate de consecinţele pe termen lung ale unei guvernanţe slabe a Inteligenţei Artificiale.

Saadia Zahidi, directorul Forumului de la Davos, care urmează să înceapă săptămâna viitoare, a menţionat creşterea tarifelor, controalele asupra investiţiilor străine şi controalele mai stricte asupra aprovizionării cu resurse precum mineralele critice drept exemple de „confruntare geoeconomică”, care a devenit „principalul risc”.

„(Este) atunci când instrumentele de politică economică devin în esenţă arme, mai degrabă decât o bază de cooperare”, a declarat Saadia Zahidi într-o conferinţă de presă online.

America First

Politicile „America pe primul loc” ale preşedintelui american Donald Trump au dus la o creştere bruscă a tarifelor vamale la nivel mondial şi au alimentat tensiunile dintre SUA şi China, care are o poziţie dominantă pe segmentul mineralelor critice şi este a doua cea mai mare economie din lume.

Riscurile percepute legate de fenomenele meteorologice extreme în următorii doi ani au scăzut de pe locul doi până pe locul patru, iar poluarea a scăzut de pe locul şase pe locul nouă. Anxietatea cu privire la schimbările critice ale sistemelor terestre şi pierderea biodiversităţii au pierdut şapte, respectiv cinci poziţii.

Cu toate acestea, când au fost întrebaţi care sunt cele mai acute preocupări ale lor pe o perioadă mai lungă, de 10 ani, aceiaşi respondenţi au clasat astfel de preocupări de mediu în primele trei locuri. Anxietatea cu privire la „rezultatele negative ale tehnologiilor AI” s-a clasat pe locul 30 pe orizontul de doi ani, dar pe locul cinci pe orizontul de 10 ani.

Zahidi a spus că sondajul a relevat că majoritatea preocupărilor se concentrează pe modul în care o guvernanţă insuficientă în jurul IA ar putea dăuna locurilor de muncă, societăţii şi sănătăţii mintale, observând în acelaşi timp că este folosită din ce în ce mai mult ca armă în război.

Forumul Economic Mondial a declarat că sondajul său anual se bazează pe răspunsuri de la „peste 1.300 de lideri şi experţi globali din mediul academic, mediul de afaceri, guvern, organizaţii internaţionale şi societatea civilă”.

Editor : S.S.