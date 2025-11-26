Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar francez: „Nici măcar nu știam că există acest tip de atac”

Într-un caz care amintește de faimosul proces Pelicot, zeci de femei susțin că li s-au dat băuturi calde amestecate cu un diuretic pentru a le face să urineze, în timpul unui interviu pentru loc de muncă cu Christian Nègre, un înalt funcționar francez din cadrul Ministerului Culturii de la Paris. Trei dintre ele și-au povestit experiențele nefericite pentru The Guardian.

Când Sylvie Delezenne, expertă în marketing din Lille, era în căutarea unui loc de muncă în 2015, a fost încântată să fie contactată pe LinkedIn de un manager de resurse umane de la Ministerul Culturii din Franța, care a invitat-o la Paris pentru un interviu.

„Era visul meu să lucrez la Ministerul Culturii”, a spus ea.

Dar, în loc să-și găsească un loc de muncă, Delezenne, în vârstă de 45 de ani, este acum una dintre cele peste 240 de femei aflate în centrul unei anchete penale privind presupusa drogare a femeilor fără știrea lor într-un loc în care nu se așteptau să fie ținta unui astfel de act: un interviu de angajare.

Un judecător de instrucție examinează acuzațiile potrivit cărora, pe o perioadă de nouă ani, zeci de femei intervievate pentru un loc de muncă de către un înalt funcționar public, Christian Nègre, au primit de la acesta cafea sau ceai amestecate cu un diuretic puternic și ilegal, despre care el știa că le va provoca nevoia de a urina.

Nègre sugera adesea continuarea interviurilor în aer liber, în timpul plimbărilor lungi, departe de toalete, spun femeile. Multe dintre ele își amintesc că se luptau cu nevoia de a merge la toaletă și se simțeau din ce în ce mai rău. Unele, în disperare, spun că au urinat în public sau nu au ajuns la toaletă la timp, udându-și hainele. Unele au simțit un sentiment de rușine și eșec care le-a afectat viața, spun ele.

„La momentul respectiv, nici măcar nu știam că există acest tip de atac”, a spus Delezenne.

Presupusele agresiuni au ieșit la iveală în 2018, după ce un coleg a raportat că Nègre ar fi încercat să fotografieze picioarele unei înalte funcționare, determinând poliția să deschidă o anchetă. Ofițerii au găsit un fișier Excel intitulat „Experimente”, în care el ar fi notat orele la care a administrat drogurile și reacțiile femeilor.

În 2019, îndepărtat din minister și din funcția publică, Nègre a fost pus sub anchetă oficială pentru mai multe acuzații, de la drogare până la agresiune sexuală. Avocata sa, Vanessa Stein, a declarat că acesta nu va face comentarii pe durata anchetei. În așteptarea procesului, Nègre a putut continua să lucreze în sectorul privat.

Louise Beriot, avocata mai multor femei, a declarat despre presupusele drogări:

„Sub pretextul unei fantezii sexuale, este vorba despre putere și dominare asupra corpurilor femeilor... prin umilire și control”.

După șase ani, acest caz este cel mai recent din Franța care a adus în atenție abuzurile facilitate de droguri, cunoscute în țară sub denumirea de „supunere chimică”. Termenul a devenit cunoscut anul trecut, când Gisèle Pelicot a renunțat la anonimatul său în procesul a zeci de bărbați care au fost găsiți vinovați de violarea ei după ce fusese drogată până la inconștiență de fostul ei soț.

Însă mai multe femei implicate în ancheta privind drogarea la interviurile de angajare au declarat că procesul lor durează prea mulți ani, ceea ce nu face decât să le agraveze trauma. „Șase ani mai târziu, încă așteptăm procesul, ceea ce este uluitor”, a declarat una dintre femei, cunoscută sub pseudonimul Émilie.

„Durează prea mult. Procesul judiciar provoacă mai multă traumă decât vindecare. Nu asta ar trebui să însemne justiția.”

Delezenne avea 35 de ani când a fost invitată la prestigioasa clădire a Ministerului Culturii, situată lângă Muzeul Luvru din Paris, și a fost condusă de Nègre într-o sală de ședințe. Din politețe, a spus ea, a acceptat o cafea. „Într-o situație de interviu, nu aș refuza niciodată”, a spus ea.

Automatul se afla într-un coridor aglomerat, iar Delezenne a spus că a apăsat ea însăși butonul pentru o cafea ușor îndulcită. Ea a spus că Nègre i-a luat ceașca, s-a întors să salute un coleg, apoi a traversat coridorul, înainte de a se întoarce și a-i înmâna băutura. Se presupune că el i-a sugerat să iasă afară pentru a vedea câteva monumente, adăugând: „Vremea este minunată; să continuăm să ne plimbăm?”

Delezenne a spus că a fost condusă prin grădinile Tuileries, răspunzând la întrebări pentru o lungă perioadă de timp, întregul proces de interviu durând câteva ore. Ea s-a concentrat pe nevoia ei de a găsi un loc de muncă, având în vedere că își părăsise locul de muncă anterior din motive de sănătate și știind că economiile ei se diminuau.

„Dar simțeam o nevoie tot mai mare de a urina”, a spus ea. „Mâinile îmi tremurau, inima îmi bătea cu putere, picături de sudoare îmi curgeau pe frunte și mă înroșeam. Am spus: „Am nevoie de o pauză tehnică”. Dar el a continuat să meargă.”

În cele din urmă, nu a mai putut să se abțină: „Nu mă simțeam bine; m-am gândit ce pot să fac?” A trebuit să se ghemuiască lângă un tunel care ducea la o pasarelă peste Sena. Ea a spus: „El s-a apropiat, și-a scos jacheta și a spus: «O să te protejez». Mi s-a părut ciudat.”

Era devastată. „M-am gândit: «Am distrus interviul.»” Pe drumul spre casă, era neobișnuit de însetată și a băut rapid litri de apă. „Picioarele îmi erau atât de umflate încât sângerau din cauza frecării cu pantofii.”

În lunile și anii care au urmat, Delezenne s-a învinovățit pentru că „a dat-o în bară”. A evitat să meargă la Paris și a încetat să mai aplice pentru locuri de muncă. „Aveam coșmaruri, accese de furie. Nu căutam de lucru; credeam că sunt inutilă”, a spus ea.

Patru ani mai târziu, în 2019, poliția a contactat-o. Ea a spus că a descoperit că datele ei fuseseră introduse într-un tabel, împreună cu fotografii ale picioarelor ei. De atunci, a fost diagnosticată cu sindrom de stres posttraumatic. „Timpul necesar pentru a ajunge la proces mă apasă”, a spus ea. „Furia nu dispare.”

O altă femeie care a fost contactată de poliție este Anaïs de Vos, care avea 28 de ani când a aplicat pentru un post de asistent managerial la Ministerul Culturii în 2011. Ea nu bea cafea în mod obișnuit. „Dar într-un interviu, când cineva îți oferă cafea, mai ales managerul, spui da”, a spus ea. Nègre s-a dus într-un colț al sălii de ședințe pentru a o prepara el însuși, a spus ea.

El a sugerat să iasă afară, dar de Vos a început să simtă nevoia la toaletă și a cerut să se întoarcă pentru că îi era frig. În schimb, a spus ea, el a traversat strada în cealaltă direcție, spre malurile Senei.

Ea a spus: „M-a privit în ochi și mi-a spus: «Ai nevoie la toaletă?» Era ca și cum un adult vorbea cu un copil. Mi s-a părut bizar, așa că i-am răspuns destul de rece.” El i-a arătat un depozit sub un pod ca loc unde să urineze, dar ea a refuzat.

„Aveam un semnal de avertizare în cap care îmi spunea că ceva nu era în regulă.”

Nègre a sugerat să meargă spre Luvru. Dar toaleta pe care a găsit-o de Vos costa 1 euro, iar Nègre îi spusese să-și lase geanta la minister. Ea nu avea bani, iar el a spus că nu avea să-i împrumute.

În cele din urmă, neputând să mai reziste, a intrat într-o cafenea. Toaleta era la etaj și, de îndată ce a văzut ușa, a început să-și ude hainele, dar a reușit să se usuce. Mai târziu, în trenul spre casă, a spus că se simțea „foarte rău și ca și cum era pe punctul de a leșina”.

Nu a fost surprinsă când a fost contactată de poliție în 2019. „Întotdeauna am crezut că ceva era ciudat”, a spus ea. „Sistemul judiciar a durat prea mult... Pentru noi, este ca și cum am fi victimizate a doua oară.”

Émilie, căreia avocatul i-a recomandat să folosească un pseudonim deoarece ancheta este în curs, avea 29 de ani și era consacrată în lumea artei când a început să caute un nou loc de muncă în 2017. A fost contactată de Nègre pe LinkedIn și invitată la biroul regional de cultură din Strasbourg, unde lucra el la acea vreme. El i-a oferit ceai și a părăsit camera pentru a-l prepara, înainte de a continua interviul cu o plimbare pe malul râului și o vizită la catedrală, care a durat două ore, a spus ea.

Ea a spus: „Voiam să merg la toaletă, dar el a spus: «Nu sunt toalete aici. Hai să continuăm.» Mergea foarte, foarte încet, oprindu-se să pună întrebări. Mă simțeam amețită; credeam că o să leșin.” Ea s-a întors, iar el i-a arătat direct o toaletă privată situată chiar lângă biroul său. „Mi s-a părut foarte ciudat”, a spus ea.

Doi ani mai târziu, ea a auzit despre un reportaj media privind o anchetă asupra unei presupuse drogări cu diuretice de către o persoană anonimă din cadrul ministerului culturii. „Dintr-o dată, totul a căpătat sens, dar a fost un șoc imens”, a spus ea. Ea a depus o plângere la poliție. A părăsit locul de muncă din Strasbourg și, mai târziu, a părăsit Franța.

Beriot a spus că cazul a avut o „amploare extraordinară” și că ancheta neobișnuit de lungă a constituit, din punct de vedere juridic, o „victimizare secundară” a femeilor de către sistemul judiciar. Ea a spus: „Procesul Pelicot a fost un prim pas foarte important, iar administrarea de substanțe chimice rămâne o problemă vastă”.

Unele femei au obținut despăgubiri într-un proces civil împotriva statului, în care ministerul culturii în sine nu a fost găsit vinovat. Un oficial al ministerului culturii a declarat că acesta se angajează să prevină hărțuirea și violența sexuală și să ofere sprijin supraviețuitoarelor.

Sindicatul CGT din domeniul culturii a declarat: „Vrem ca ministerul să-și recunoască responsabilitatea în calitate de angajator – există o problemă sistemică, care a permis unui înalt funcționar public să acționeze astfel timp de un deceniu”. Sindicatul a declarat că alți angajați au făcut anterior acuzații împotriva lui, acuzându-l că a fotografiat picioarele femeilor în timpul ședințelor.

Delezenne, care lucrează acum în marketing pentru un coafor din Lille, a declarat: „Prioritatea mea este ca acest lucru să nu se mai întâmple niciodată altcuiva.”

