Peste 22.000 de germani şi-au schimbat genul din acte după adoptarea legii „de autodeterminare”

Data actualizării: Data publicării:
Birocrație
Anterior, în Germania era în vigoare o lege controversată privind persoanele transsexuale, conform căreia cei care doreau să îşi schimbe genul şi prenumele erau nevoiţi să parcurgă o procedură legală îndelungată şi costisitoare. Foto: Profimedia

Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul înscris în acte începând din noiembrie anul trecut, de când legislaţia permite acest lucru, transmite miercuri dpa, scrie Agerpres.

Odată cu sexul declarat la naştere în Germania cei care se consideră de un gen diferit îşi pot schimba şi prenumele, fiind necesară doar o declaraţie la oficiul de stare civilă, programată cu trei luni înainte.
În acte pot figura genurile masculin, feminin, divers - sau niciun gen.

Şi înainte de adoptarea legii aşa-numite "de autodeterminare" erau posibile astfel de demersuri, însă textul promovat de guvernul de centru-stânga condus de fostul cancelar Olaf Scholz a facilitat mult procedura.

Anterior, în Germania era în vigoare o lege controversată privind persoanele transsexuale, conform căreia cei care doreau să îşi schimbe genul şi prenumele erau nevoiţi să parcurgă o procedură legală îndelungată şi costisitoare, care includea şi evaluarea de către experţi în domeniul medical.

Oficiul Federal de Statistică de la Berlin a consemnat 7057 de schimbări ale sexului din acte în prima lună de aplicare a noii legi. În luna următoare, numărul a scăzut la 2936, iar în iulie anul acesta 1244. Datele disponibile acoperă perioada noiembrie 2024 - iulie 2025. După legea veche îşi schimbaseră genul doar 596 de germani.

Editor : Sebastian Eduard

