Naufragiu în Marea Mediterană: Peste 70 de migranţi sunt daţi dispăruţi

Peste 70 de migranţi sunt daţi dispăruţi după naufragiul unei ambarcaţiuni în partea centrală a Mediteranei, cel puţin doi fiind deja confirmaţi decedaţi, transmite duminică AFP, citând ONG-urile Mediterranea Saving Humans şi Sea-Watch.

Din grupul de migranţi clandestini au fost salvate 32 de persoane în urma naufragiului ambarcaţiunii plecate sâmbătă după-amiază către Europa din zona oraşului libian Tajoura.

Potrivit ONG-ului Sea-Watch, supravieţuitorii au fost salvaţi de două nave comerciale şi au fost debarcaţi duminică dimineaţă pe insula italiană Lampedusa.

Un videoclip postat online de acest ONG, filmat aparent dintr-o aeronavă a sa de supraveghere Sea-Bird 2, arată bărbaţi agăţaţi de corpul ambarcaţiunii care ia apă şi pluteşte în derivă, înainte de a fi recuperaţi de o navă comercială.

De la începutul anului 683 de migranţi care încercau să ajungă clandestin în Europa au murit ori au dispărut în partea centrală a Mediteranei, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM). Conform Ministerului de Interne italian, 6.175 de migranţi au debarcat în Italia în aceeaşi perioadă.

