Peste 900 de cazuri suspecte de Ebola au fost identificate în RD Congo (OMS)

Peste 900 de cazuri suspecte de Ebola, dintre care 101 confirmate, au fost identificate în RD Congo, a declarat duminică şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Pe măsură ce eforturile de supraveghere au fost intensificate în cadrul răspunsului la epidemia de Ebola din RDC, au fost identificate până în prezent peste 900 de cazuri suspecte, dintre care 101 confirmate”, a precizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o postare de duminică pe reţelele de socializare, care nu a oferit însă informaţii actualizate privind numărul deceselor, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Ebola este o boală virală mortală care se transmite prin contact direct cu fluidele corporale. Aceasta poate provoca hemoragii severe şi insuficienţă de organe.

Ţara a declarat, la 15 mai, un focar de Ebola cauzat de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există niciun vaccin aprobat sau tratamente. Într-o informare anterioară publicată sâmbătă, Ministerul Sănătăţii din RD Congo a declarat că s-au înregistrat 204 decese în trei provincii ale acestei vaste ţări din Africa Centrală, dintr-un total de 867 de cazuri suspecte.

În ultimii 50 de ani, Ebola a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane în întreaga Africă.

