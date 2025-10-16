Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova

Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează Kyiv Independent.

Cel puțin 1.076 de cetățeni cubanezi au luptat sau luptă în prezent de partea Rusiei în Ucraina, a transmis joi Direcția Principală de Informații a Armatei Ucrainene (HUR). Potrivit sursei citate, 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dați dispăruți în acțiune.

Datele apar după ce Statele Unite au transmis, la începutul lunii octombrie, un document neclasificat care conținea detalii despre sprijinul Cubei pentru invazia rusă pe scară largă. În acel raport, Washingtonul estima că „între 1.000 și 5.000 de cubanezi luptă în Ucraina”.

Informațiile furnizate de HUR corespund estimării anterioare a SUA, dar aduc detalii suplimentare despre modul de recrutare și instruire a cetățenilor cubanezi.

Unde se antrenează luptătorii cubanezi

HUR afirmă că recruții primesc doar două săptămâni de pregătire la centrul de antrenament Avangard, din regiunea Moscova, înainte de a fi trimiși pe linia frontului.

„La Avangard, ei primesc uniformă militară și urmează antrenamente fizice și de tragere, instruire medicală tactică și pregătire pentru operarea dronelor”, a transmis HUR. „Majoritatea covârșitoare îndeplinesc funcții de infanterie, trupe de asalt, infanterie mecanizată sau unități de atac.”

Ca reacție la informațiile despre documentul american, Ministerul cubanez de Externe a negat pe 11 octombrie orice implicare în războiul dintre Rusia și Ucraina, acuzând Statele Unite de „afirmații false”.

„Este incontestabil că niciunul dintre acești oameni nu are încurajarea, angajamentul sau consimțământul statului cubanez pentru acțiunile lor”, se arată în declarația oficială a ministerului, care respinge ideea că Havana ar fi trimis soldați să participe la conflict.

Totuși, potrivit HUR, o parte dintre acești cubanezi ar fi fost înșelați să călătorească în Rusia, atrași de promisiunea unor locuri de muncă bine plătite în construcții, promovate pe Facebook, YouTube și TikTok. Călătoriile lor ar fi facilitate de „intermediari privați”, care uneori plătesc biletele de avion, în timp ce instituțiile diplomatice ruse le eliberează vize turistice sau de muncă.

„După sosirea în Federația Rusă, recruților li se oferă contracte de serviciu militar redactate în limba rusă, fără traducere, în locul contractelor de muncă promise”, susține HUR.

Luptători din Asia și Africa pe frontul din Ucraina

Moscova recrutează combatanți străini din țări precum Nepal, Somalia, India și Cuba încă de la începutul invaziei pe scară largă, în 2022. Anul trecut, Bloomberg relata că Rusia oferea plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda încercărilor Havanei de a limita recrutarea. La acel moment, numărul recruților era estimat la câteva sute.

În prezent, nord-coreenii reprezintă cel mai mare contingent de străini care luptă pentru Rusia în Ucraina însă o fac oficial, ca parte a acordurilor militare dintre Moscova și Phenian.

Potrivit HUR, după soldații profesioniști din Coreea de Nord, cubanezii constituie a cincea cea mai numeroasă naționalitate străină care luptă pentru Rusia în Ucraina, după cetățenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan și Belarus.

„Cetățeni din Siria, Serbia, Nepal și din unele state africane au participat, de asemenea, la acțiuni de luptă în cadrul unităților țării ocupante, însă numărul lor este considerabil mai mic”, au adăugat reprezentanții HUR.

