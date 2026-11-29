Colecționarii de crapi koi din China cheltuie o avere pe acești pești, însă încetinirea economiei și măsurile luate de Beijing împotriva etalării bogăției amenință piața peștilor koi. Milionarii chinezi, precum fondatorul Alibaba, Jack Ma, și baronul imobiliarelor, Hiu Ka-yan, au devenit cei mai mari cumpărători de „nishikigoi”, cea mai apreciată varietate de crap ornamental, pe care cheltuie sume uriașe, potrivit Financial Times.

Super-bogații din China caută cele mai bune exemplare de crapi koi și amenajează grădini de agrement în care își pot expune cei mai scumpi pești din colecția lor.

Unii milionari plătesc chiar și pentru operații estetice aplicate peștilor koi de mare valoare. Este o piață plină de contrabandiști, esteți și fanatici obsedați de pești.

Dar, fascinația Chinei față de peștii koi și sumele tot mai mari pe care colecționarii le plătesc pentru acești pești vin într-o perioadă în care Beijingul își înăsprește controlul asupra averilor private.

Măsurile stricte luate de Beijing împotriva evaziunii fiscale, a corupției și a consumului ostentativ i-au afectat pe colecționarii chinezi de toate felurile, de la cei care cumpără picturi celebre și până la cei ce colecționează mașini de lux – iar peștii koi nu fac excepție.

„Peștii koi de cea mai mare calitate sunt prezentați doar celor mai înfocați fani”, a spus Liu Tong, secretarul general al Asociației Koi din Guangdong. „Dacă nu ești destul de înnebunit după peștii koi, nu ai pești care au câștigat concursuri sau nu ai o avere imensă, nici măcar nu vei avea ocazia să îi vezi.”

Operații estetice pentru peștii koi care participă la concursuri de frumusețe

În China, peștii koi au fost admirați dintotdeauna: aceștia au fost folosiți ca inspirație în multe opere de artă, apărând inclusiv pe obiecte din porțelan vechi de mai bine de un mileniu, și simbolizează succesul academic și prosperitatea.

Totuși, noua pasiune a super-bogaților din China pentru colecționarea peștilor koi este un fenomen apărut abia în ultimele decenii.

În cadrul expoziției anuale de pești koi, care se ține de obicei în provincia Guangdong, peștii sunt evaluați în funcție de dimensiune, formă și culoare. Concursul a evoluat mult în ultimii 25 de ani, ajungând acum să aibă arbitrii din toată lumea.

Unii milionari plătesc pentru operații estetice aplicate peștilor koi de mare valoare, pentru a le mări șansele de a câștiga concursurile de frumusețe. Foto: Profimedia Images

Pentru a-și mări șansele să câștige concursul, unii proprietari de pești koi apelează la operații de înfrumusețare prin care imperfecțiunile de la nivelul solzilor sau al petelor de culoare sunt corectate.

Până în anii ‘2000, aproximativ șapte din zece vile din orașul Guangzhou, în cartierele coloniale și noile ansambluri rezidențiale din suburbii, erau dotate deja cu iazuri cu pești koi, potrivit lui Zhou Xueyong, vicepreședintele executiv al Asociației Koi.

Sentimentul predominant în rândul locuitorilor înstăriți de la acea vreme era că „dacă alții cresc pești koi, voi crește și eu”.

1,8 milioane de dolari pentru cel mai scump exemplar de pește koi vândut vreodată

Fenomenul colecționării peștilor koi în China nu a fost, însă, lipsită de probleme. Într-o ediție mai veche a concursului anual, peștii au murit în bazinele în care fuseseră expuși din cauza unui virus. Anul următor, toți peștii au murit din cauza contaminării cu clor.

Cei mai scumpi pești koi sunt cei crescuți în Japonia. În 2018, un crescător din Hiroshima i-a vândut unui agent taiwanez un exemplar de tip „kohaku”, colorat în roșu și alb, în schimbul a 1,8 milioane de dolari. Zhou spune că adevăratul cumpărător ar fi fost de fapt un afacerist din Guangdong. Acesta a fost cel mai scump pește koi vândut vreodată.

Cel mai scump pește koi crescut într-o fermă din China a fost vândut anul acesta cu echivalentul a aproape 600.000 de dolari. Cumpărătorul a fost Herbert Fritch, un veteran al industriei asigurărilor de sănătate din SUA, care deține cea mai mare crescătorie privată de pești koi din lume.

Fritch a spus că petrece zilnic între cinci și șase ore hrănind peștii din marea sa colecție, care include între 3.000 și 4.000 de pești koi ce se găsesc în patru sere cu iazuri din statul Tennessee.

Editor : Raul Nețoiu