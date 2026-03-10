„Peștii apocalipsei”, descoperiți pe o plajă mexicană: de ce li s-a dat acest nume

Doi peşti-panglică uriaşi au fost descoperiţi de turişti pe plaja Cabo San Lucas din Mexic, iar unii ar spune că este un semn rău. Astfel de apariţii sunt extrem de rare, pentru că aceşti giganţi ai mării trăiesc de obicei în abisuri, la adâncimi de până la aproape 1.000 de metri. Au o lungime medie între 5 şi 7 metri, dar recordul cunoscut este mult mai impresionant: un exemplar de 17 metri şi aproximativ 200 de kilograme, relatează Le Figaro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După cum arată imaginile filmate la faţa locului, în Mexic, aceste creaturi se disting prin corpul lor lung, argintiu, în formă de panglică, având pe o laterală o aripioară roşu aprins, notează News.ro.

„A fost un moment absolut magic”, a povestit una dintre turiste într-un videoclip publicat pe YouTube de contul We Love Animals. Cele două femei au reuşit chiar să elibereze una dintre creaturi înapoi în apă.

În ciuda aspectului lor, care a inspirat numeroase legende despre monştri marini, peştii-panglică nu reprezintă niciun pericol pentru om. Această specie se hrăneşte cu plancton minuscul şi nu are dinţi adevăraţi.

De-a lungul anilor, mai multe exemplare moarte au eşuat şi au fost semnalate în Cabo San Lucas şi în alte părţi din Baja California.

În Taiwan, este supranumit „peştele seism” sau „peştele apocalipsei”, deoarece pescarii au făcut o asociere între observarea sa şi cutremurele cu epicentrul în mare. Oamenii de ştiinţă nu au reuşit încă să demonstreze această legătură.

Editor : B.E.