Pete Hegseth a semnat un pact de apărare pe 10 ani cu India și a avertizat China: SUA își vor apăra interesele

Secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, s-a întâlnit în Malaezia cu omologii din China și India, în marja reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN. El a semnat un pact de cooperare militară pe zece ani cu India și a transmis Beijingului că Statele Unite își vor apăra ferm interesele și echilibrul de putere în regiunea Indo-Pacific.

Hegseth i-a spus lui Dong Jun din China că Statele Unite îşi vor „apăra cu fermitate interesele” şi vor menţine echilibrul de putere în regiunea Indo-Pacific, exprimându-şi în acelaşi timp îngrijorarea cu privire la activităţile Chinei în Marea Chinei de Sud şi în jurul Taiwanului, zone disputate.

El a salutat, de asemenea, ca „piatră de temelie pentru stabilitatea şi descurajarea regională” un nou cadru de cooperare în domeniul apărării, pe 10 ani, semnat cu ministrul apărării indian Rajnath Singh. „Este un pas important pentru cele două armate ale noastre, o foaie de parcurs pentru o colaborare mai profundă şi mai semnificativă în viitor”, a declarat Hegseth reporterilor după semnarea documentului.

Hegseth şi Singh s-au întâlnit pentru prima dată de când Statele Unite au impus tarife de 50% asupra mărfurilor indiene, în august, ca pedeapsă pentru achiziţiile de petrol rusesc efectuate de New Delhi. Tarifele au determinat India să suspende achiziţiile de echipamente de apărare din SUA, cele două părţi urmând să discute vineri o revizuire a planurilor Indiei de a cumpăra echipamente militare.

În timp ce Washingtonul încearcă să contracareze dominaţia crescândă a Chinei în regiune, Hegseth urmează să se întâlnească şi cu miniştrii apărării din Indonezia, Filipine şi Thailanda, printre alţii, a declarat un oficial, care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Delegaţii din Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Rusia participă la reuniunea miniştrilor apărării din Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Dispute teritoriale nerezolvate

Hegseth s-a întâlnit joi cu ministrul apărării din Malaezia şi ambii lideri s-au angajat să asigure securitatea maritimă în Marea Chinei de Sud. Această cale navigabilă aglomerată este revendicată aproape în întregime de China, deşi se suprapune cu zonele economice exclusive ale Bruneiului, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor şi Vietnamului.

Beijingul a desfăşurat o flotă de pază de coastă care s-a ciocnit în repetate rânduri cu nave filipineze şi a fost acuzată că perturbă activităţile energetice ale Malaeziei şi Vietnamului.

Disputele nerezolvate privind suveranitatea insulelor şi a teritoriilor din Marea Chinei de Sud se agravează de ani de zile. Beijingul afirmă că paza sa de coastă a acţionat în mod profesionist pentru a apăra teritoriul chinez de incursiuni. Statele Unite au încercat să-şi consolideze prezenţa în Asia de Sud-Est pentru a contracara influenţa crescândă a Chinei.

Duminică, preşedintele Donald Trump le-a spus liderilor ASEAN că Statele Unite le sunt „alături 100%” şi intenţionează să fie „un partener puternic pentru multe generaţii”.

Washingtonul are un pact de apărare cu Filipine care prevede zeci de exerciţii militare anuale şi utilizarea unor baze militare, pe lângă exerciţii similare cu Thailanda şi Indonezia şi schimburi cu Malaezia.

