Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, după ce microcomputere britanice și alte componente din SUA, Germania și Japonia au fost identificate în rachetele și dronele folosite de Moscova în atacurile recente asupra Ucrainei, potrivit BBC.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, după ce microcomputere britanice au fost identificate printre peste 100.000 de componente de proveniență străină găsite în rachetele și dronele rusești folosite în atacurile mortale asupra Ucrainei de duminică.

Zelenski a afirmat că în armamentul rusesc au fost descoperite piese provenite din țări aliate, inclusiv Germania, Japonia și Statele Unite, și a cerut aplicarea unor sancțiuni „eficiente” suplimentare.

Departamentul britanic pentru Afaceri și Comerț (Department for Business and Trade – DBT) a anunțat că a inițiat recent măsuri pentru a bloca firmele britanice ale căror produse continuă să ajungă, direct sau indirect, în lanțul de aprovizionare al armatei ruse.

„Luăm extrem de în serios rapoartele privind identificarea unor produse provenite de la companii britanice în armamentul rusesc”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Acesta a precizat că guvernul „a interzis exportul a mii de tipuri de bunuri către Rusia, inclusiv toate articolele de pe câmpul de luptă pe care Ucraina ni le-a semnalat”, adăugând că Londra a impus „cel mai sever pachet de sancțiuni” de până acum.

Orice persoană sau firmă care nu respectă regimul de sancțiuni riscă „amenzi considerabile sau urmărire penală”. Potrivit DBT, peste 20 de miliarde de lire sterline (aproximativ 26,9 miliarde de dolari) din comerțul Regatului Unit cu Rusia se află acum sub sancțiuni.

Pe platforma X (fostul Twitter), Zelenski a scris că „microcomputerele pentru controlul zborului dronelor sunt produse în Regatul Unit”.

El a subliniat că este „esențial să fie închise toate mecanismele care eludează sancțiunile” și a afirmat că statele care sprijină Ucraina „dețin deja date detaliate despre fiecare companie și fiecare produs” care continuă să fie folosit de Rusia.

De asemenea, au fost identificate componente de proveniență chineză, taiwaneză și olandeză în armamentul rusesc, a adăugat liderul ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Patru membri ai unei familii, inclusiv o fată de 15 ani, au fost uciși duminică într-un atac asupra satului Lapaivka, în timp ce Rusia a lansat peste 549 de rachete și drone, în special împotriva regiunii vestice Liov.

De la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Rusia a devenit cea mai sancționată țară din lume. Totuși, economia sa a reușit să evite colapsul, adaptându-se prin creșterea masivă a cheltuielilor militare, ceea ce a dus chiar la o ușoară creștere economică.

Rusia a găsit, de asemenea, cumpărători dispuși în China și India pentru exporturile sale de energie, după ce țările europene și-au redus drastic achizițiile, menținând astfel o sursă importantă de venit pentru Kremlin.

Cu toate acestea, mai mulți experți occidentali au avertizat recent că economia rusă dă semne tot mai clare de slăbiciune. În iunie, ministrul rus al Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, a declarat că economia țării se află „pe marginea recesiunii”.

Editor : M.I.