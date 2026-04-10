Piloții de linie se tem de represalii, dacă refuză să zboare în Orientul Mijlociu: „Există o profundă îngrijorare în regiune”

Piloții de linie care au îngrijorări legate de siguranța zborurilor în Orientul Mijlociu în timpul războiului din Iran au declarat unui sindicat global al aviatorilor că se tem de consecințe negative, de la pierderi salariale până la concediere, dacă refuză misiuni, a declarat președintele acestuia, Ron Hay, citat de Reuters.

Piloții din Liban până în India și-au exprimat îngrijorările „răspândite” că s-ar putea confrunta cu sancțiuni dacă nu zboară în condiții adesea imprevizibile, în care spațiul aerian se poate închide fără prea mult preaviz din cauza atacurilor cu rachete sau drone, potrivit președintelui Federației Internaționale a Asociațiilor Piloților de Linii Aeriene (IFALPA).

„Există o teamă subiacentă de represalii”, a declarat Hay pentru Reuters în primul său interviu pe această temă.

Comentariile sale vin în contextul în care unele companii aeriene din Orientul Mijlociu continuă să reia zborurile, chiar dacă un armistițiu de două săptămâni anunțat marți se confruntă cu provocări din cauza atacurilor continue.

Hay, căpitan al companiei Delta Airlines, a spus că unii dintre piloți erau îngrijorați de concediere. Alții, „s-ar putea să nu-și piardă locul de muncă, dar (managerii) ar putea spune: «Nu zburați și nu veți fi plătiți pentru asta».”

El a refuzat să numească companiile aeriene implicate, dar a spus că acestea sunt exemple despre cum să nu se adopte o cultură pozitivă a siguranței, în care piloții sunt încurajați să își exprime opiniile.

„Acest lucru lipsește în regiunea Orientului Mijlociu de ceva vreme și a fost exacerbat de acest conflict”, a spus Hay.

IFALPA, cu sediul la Montreal, are asociații membre în Bahrain, Egipt, Israel, Kuweit și Liban, potrivit site-ului său web. Nu listează asociațiile membre ale marilor transportatori din Golf, din Emiratele Arabe Unite și Qatar, care nu sunt sindicalizați.

Companiile aeriene din Orientul Mijlociu au declarat că acordă prioritate siguranței. Zborurile către și dinspre Emiratele Arabe Unite și Qatar operează prin coridoare dedicate, stabilite împreună cu autoritățile de reglementare.

Reuters a încercat să contacteze peste o duzină de piloți cu sediul în Golf pentru a discuta dacă se simt confortabil să zboare în contextul actual, dar toți au refuzat să vorbească, chiar și sub condiția anonimatului, sau nu au răspuns la întrebări.

P reocupările din Orientul Mijlociu

După anunțarea armistițiului, Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene a prelungit până pe 24 aprilie interdicția impusă companiilor aeriene europene de a opera în spațiul aerian al mai multor țări din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Qatar. Însă transportatorii cu sediul în Dubai și Doha continuă să zboare acolo, la fel și companiile aeriene indiene.

Îngrijorările aviatorilor care operează în Orientul Mijlociu au determinat IFALPA să publice un document săptămâna aceasta în care le reamintește companiilor aeriene că piloții trebuie să aibă un cuvânt de spus „nerevocabil” în ceea ce privește siguranța, a declarat Hay.

„Există o profundă îngrijorare în regiune, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a fost elaborat acest document.”

Un buletin emis joi de agenția ONU pentru aviație a numit riscurile pentru sănătatea mintală din zonele de conflict „critice pentru siguranță”.

„Personalul implicat în operațiuni de aviație civilă în interiorul sau în apropierea zonelor de conflict poate experimenta niveluri mai ridicate de stres, anxietate și oboseală - atât la sol, cât și în aer”, se arată în buletinul informativ.

Hay a declarat că piloții care zboară în regiune au deplâns lipsa de îndrumări privind riscurile, ceea ce îngreunează planificarea în cazul în care un aeroport este închis brusc din cauza unui atac cu drone.

