Piloții de linie se tem de represalii, dacă refuză să zboare în Orientul Mijlociu: „Există o profundă îngrijorare în regiune”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Preocupările din Orientul Mijlociu

Piloții de linie care au îngrijorări legate de siguranța zborurilor în Orientul Mijlociu în timpul războiului din Iran au declarat unui sindicat global al aviatorilor că se tem de consecințe negative, de la pierderi salariale până la concediere, dacă refuză misiuni, a declarat președintele acestuia, Ron Hay, citat de Reuters.

Piloții din Liban până în India și-au exprimat îngrijorările „răspândite” că s-ar putea confrunta cu sancțiuni dacă nu zboară în condiții adesea imprevizibile, în care spațiul aerian se poate închide fără prea mult preaviz din cauza atacurilor cu rachete sau drone, potrivit președintelui Federației Internaționale a Asociațiilor Piloților de Linii Aeriene (IFALPA).

Există o teamă subiacentă de represalii”, a declarat Hay pentru Reuters în primul său interviu pe această temă.

Comentariile sale vin în contextul în care unele companii aeriene din Orientul Mijlociu continuă să reia zborurile, chiar dacă un armistițiu de două săptămâni anunțat marți se confruntă cu provocări din cauza atacurilor continue.

Hay, căpitan al companiei Delta Airlines, a spus că unii dintre piloți erau îngrijorați de concediere. Alții, „s-ar putea să nu-și piardă locul de muncă, dar (managerii) ar putea spune: «Nu zburați și nu veți fi plătiți pentru asta».”

El a refuzat să numească companiile aeriene implicate, dar a spus că acestea sunt exemple despre cum să nu se adopte o cultură pozitivă a siguranței, în care piloții sunt încurajați să își exprime opiniile.

Acest lucru lipsește în regiunea Orientului Mijlociu de ceva vreme și a fost exacerbat de acest conflict”, a spus Hay.

IFALPA, cu sediul la Montreal, are asociații membre în Bahrain, Egipt, Israel, Kuweit și Liban, potrivit site-ului său web. Nu listează asociațiile membre ale marilor transportatori din Golf, din Emiratele Arabe Unite și Qatar, care nu sunt sindicalizați.

Companiile aeriene din Orientul Mijlociu au declarat că acordă prioritate siguranței. Zborurile către și dinspre Emiratele Arabe Unite și Qatar operează prin coridoare dedicate, stabilite împreună cu autoritățile de reglementare.

Reuters a încercat să contacteze peste o duzină de piloți cu sediul în Golf pentru a discuta dacă se simt confortabil să zboare în contextul actual, dar toți au refuzat să vorbească, chiar și sub condiția anonimatului, sau nu au răspuns la întrebări.

După anunțarea armistițiului, Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene a prelungit până pe 24 aprilie interdicția impusă companiilor aeriene europene de a opera în spațiul aerian al mai multor țări din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Qatar. Însă transportatorii cu sediul în Dubai și Doha continuă să zboare acolo, la fel și companiile aeriene indiene.

Îngrijorările aviatorilor care operează în Orientul Mijlociu au determinat IFALPA să publice un document săptămâna aceasta în care le reamintește companiilor aeriene că piloții trebuie să aibă un cuvânt de spus „nerevocabil” în ceea ce privește siguranța, a declarat Hay.

„Există o profundă îngrijorare în regiune, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a fost elaborat acest document.”

Un buletin emis joi de agenția ONU pentru aviație a numit riscurile pentru sănătatea mintală din zonele de conflict „critice pentru siguranță”.

„Personalul implicat în operațiuni de aviație civilă în interiorul sau în apropierea zonelor de conflict poate experimenta niveluri mai ridicate de stres, anxietate și oboseală - atât la sol, cât și în aer”, se arată în buletinul informativ.

Hay a declarat că piloții care zboară în regiune au deplâns lipsa de îndrumări privind riscurile, ceea ce îngreunează planificarea în cazul în care un aeroport este închis brusc din cauza unui atac cu drone.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Xi Jinping inspectează soldații
3
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
4
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
5
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Digi Sport
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Trump îi atacă pe influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. La Islamabad sunt așteptate negocieri americano-iraniene, Libanul insistă pentru un armistițiu
Dronă Shahed în zbor pe fundalul unui cer cu nori
Zelenski afirmă că forțele ucrainene au doborât drone Shahed în țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai poate fi credibil Donald Trump în negocierile de pace?
combustibil SUA pompa
Cerere globală mai mare pentru combustibil din SUA, pe fondul războiului cu Iranul. Rafinăriile din Golful Mexic câștigă teren
Recomandările redacţiei
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting...
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: meteorologii anunță...
uk calatori
Sistemul Entry/Exit System (EES) a devenit operațional în toată...
ecuson al politiei romane
Arme ilegale, muniție și peste 200 de trofee, descoperite după 29 de...
Ultimele știri
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O voi face, sunt 100% de acord”
Verificări extinse în zona aeroporturilor din România: controale la transportatori și sancțiuni de amploare înainte de Paște
Polițiștii din Constanța, controale la operatori de deșeuri: amenzi de 80.000 de lei și o infracțiune constatată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Poți ieși din țară cu mașina pe numele părinților, dar fără procură? Mulți șoferi se află în această situație
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
3 persoane au ținut discursuri în biserică, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu
Pro FM
Shakira, noi declarații despre despărțirea de Gerard Pique: „Trebuie să râzi de viață înainte ca viața să...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...