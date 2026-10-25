Plajele din trei emirate ale EAU, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain și Sharjah, au fost închise din cauza poluării cu petrol, care ar proveni de la un petrolier avariat în conflictul dintre Iran și Statele Unite. Autoritățile au început operațiunile de izolare a scurgerii și de curățare a zonelor afectate.

Ministerul Mediului din Emiratele Arabe Unite a anunțat duminică închiderea plajelor din cele trei emirate, precizând că sunt în desfășurare intervenții pentru limitarea poluării. Mai mulți locuitori din Sharjah, lângă Dubai, au declarat că mirosul de petrol sau gaze se simte de câteva zile, însă autoritățile au dat asigurări că nu există niciun pericol pentru sănătate.

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Potrivit cercetătorului Wim Zwijnenburg, specialist în probleme de mediu în cadrul organizației olandeze pentru pace PAX, petrolul ajuns pe litoralul emiratez provine de la petrolierul Gem No 2, sub pavilion panamez și deținut de o companie din Taiwan.

Nava, cu o lungime de 330 de metri, a fost atacată în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar pata de petrol formată în urma incidentului se întinde acum pe circa 90 de kilometri.

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a raportat atacul, precizând că petrolierul a fost lovit de un proiectil care a provocat un incendiu la bord.

Apele afectate adăpostesc numeroase specii marine, printre care dugongi, delfini și țestoase de mare. Recifele de corali, pădurile de mangrove și pajiștile submarine de alge constituie, de asemenea, habitate importante pentru numeroase specii de păsări și alte animale.

Poluarea din Golful Persic a crescut semnificativ din februarie, când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului.

Editor : M.I.