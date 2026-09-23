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Plan de 2,45 miliarde de dolari pentru Gaza, prezentat de Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce prevede prima fază a reconstrucției

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un miliard de dolari pentru infrastructură 400 de milioane de dolari pentru mutarea palestinienilor din corturi

Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump a prezentat miercuri dimineață, la New York, în cadrul unei reuniuni a Consiliului pentru Pace desfășurate în marja Adunării Generale a ONU, un plan de redresare a Fâșiei Gaza în valoare de 2,45 miliarde de dolari, care urmează să fie pus în aplicare pe parcursul a șase luni și care cuprinde 66 de proiecte.

Planul oferă una dintre cele mai detaliate foi de parcurs de până acum privind primele luni ale reconstrucției și administrării postbelice a Fâșiei Gaza și prevede investiții în locuințe temporare, îndepărtarea molozului, repararea spitalelor, relansarea economiei și securitate.

Documentul este rezultatul unui an de lucru al zeci de persoane din cadrul Consiliului pentru Pace, care reunește 28 de state, și al guvernului tehnocrat palestinian, potrivit Axios.

„Planul arată cum poate fi construit un guvern de la zero, cum poate fi repusă pe picioare o economie aflată în ruină și cum poate fi refăcut un teritoriu devastat”, a declarat un oficial al Consiliului pentru Pace.

Punerea în aplicare a planului depinde însă de cooperarea Israelului și a Hamas. Guvernul israelian a acceptat în principiu unele dintre măsurile discutate anterior, dar nu a început implementarea lor. Hamas, la rândul său, a acceptat în principiu dezarmarea, însă acest angajament nu a fost încă pus în practică.

Consiliul pentru Pace speră ca procesul de redresare a Fâșiei Gaza să poată începe după alegerile israeliene din 27 octombrie și formarea unui nou guvern.

Planul estimează pagubele materiale provocate în Gaza la 35,2 miliarde de dolari, în timp ce reconstrucția și redresarea completă ar necesita aproximativ 71,4 miliarde de dolari în următorii zece ani.

Un miliard de dolari pentru infrastructură

Cele 66 de proiecte sunt împărțite în șase domenii: infrastructură, dezvoltare umană, relansare economică, transformare digitală, afaceri juridice, respectiv pace și securitate.

Cea mai mare componentă este infrastructura, pentru care sunt prevăzute aproximativ un miliard de dolari. Circa 400 de milioane de dolari ar urma să fie alocate adăposturilor temporare, 275 de milioane îndepărtării molozului și munițiilor neexplodate, 50 de milioane reabilitării spitalelor și 30 de milioane reparării rețelei rutiere grav avariate.

Planul prevede și repararea punctelor de trecere a frontierei, refacerea infrastructurii de electricitate și apă și instalarea a 25.000 de sisteme portabile de energie solară.

O altă componentă majoră este securitatea, pentru care sunt prevăzute aproximativ 885 de milioane de dolari. Dintre aceștia, circa 275 de milioane ar urma să finanțeze o bază permanentă la Rafah, capabilă să găzduiască 5.000 de membri ai Forței Internaționale de Stabilizare (ISF), iar alte 140 de milioane de dolari ar fi destinate recrutării, instruirii și echipării unui contingent multinațional de securitate.

Alte 120 de milioane de dolari sunt prevăzute pentru mobilizarea poliției palestiniene. Planul include și 20 de milioane de dolari pentru un program de răscumpărare a armelor, prin care membrii Hamas și ai altor grupări armate ar primi stimulente pentru predarea armelor și muniției.

Guvernul tehnocrat palestinian ar urma, în cele din urmă, să preia administrarea punctelor de trecere dintre Gaza, Israel și Egipt, atât pentru mărfuri, cât și pentru persoane.

400 de milioane de dolari pentru mutarea palestinienilor din corturi

Una dintre prioritățile imediate ale planului este găsirea unor soluții de locuire pentru palestinienii strămutați care trăiesc în prezent în corturi. Aproximativ 400 de milioane de dolari sunt prevăzute pentru achiziționarea de locuințe modulare izolate termic.

Separat, Emiratele Arabe Unite ar urma să finanțeze un proiect-pilot în zona Rafah, denumit „Cartierul Emirati”, destinat să găzduiască aproximativ 50.000 de persoane și să dispună de propriile utilități.

Alte aproximativ 300 de milioane de dolari sunt destinate programelor de sănătate, educație și asistență socială. Dar planul merge dincolo de ajutorul umanitar imediat și urmărește să creeze infrastructura necesară funcționării unei administrații palestiniene și relansării sectorului privat.

Printre proiectele prevăzute se numără introducerea unei identități digitale, a plăților digitale și a conectivității 4G, dezvoltarea unor sisteme electronice pentru sănătate și educație, acordarea de granturi pentru relansarea întreprinderilor mici și crearea unui fond de investiții pentru Gaza.

Consiliul pentru Pace și guvernul tehnocrat palestinian susțin că procesul de redresare trebuie să fie condus de palestinieni și să se bazeze pe principiul „asumării palestiniene”.

Unul dintre principalele obstacole rămâne finanțarea. Consiliul pentru Pace și guvernul tehnocrat palestinian nu au obținut încă întreaga sumă de 2,45 miliarde de dolari necesară implementării planului.

Oficialii implicați susțin însă că banii nu sunt necesari integral de la început și se declară încrezători că statele donatoare vor finanța diferitele proiecte odată ce obstacolele politice vor fi depășite.

Editor : M.I.

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