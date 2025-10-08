„Planul B” al Israelului dacă discuțiile cu Hamas eșuează: asasinări pe bandă rulantă și deportări. Dezvăluiri dintr-un document secret

Armata israeliană a elaborat un plan de rezervă pentru a forța civilii din Gaza să se mute în cinci fâșii de pământ controlate, a-i încuraja să părăsească teritoriul cu zboruri de deportare și a intensifica tentativele de asasinare a liderilor Hamas, dacă discuțiile de pace cu gruparea eșuează, potrivit The Times.

Planul în trei faze al Israelului

Chiar dacă negociatorii americani și israelieni au sosit luni în Egipt pentru a încerca să confirme un acord de pace susținut de președintele Donald Trump, un document militar intern israelian a dezvăluit un „plan B” de eliminare a Hamas prin forță în cazul în care discuțiile eșuează.

Planul în trei faze ar implica desfășurarea unor batalioane israeliene suplimentare pentru a finaliza ocuparea totală a Fâșiei Faza. Enclava ar fi separată în cinci zone militare delimitate exclusiv pentru trupe. Aceste așa-numite zone sterile ar fi apoi „curățate” până când va exista „prezență zero a Hamas”, potrivit documentului consultat de The Times.

Civilii din Gaza vor fi segregați în zone desemnate, descrise anterior de ministrul Apărării, Israel Katz, drept „oraș umanitar”, dar criticate de cel puțin doi foști prim-miniștri israelieni, Yair Lapid și Ehud Olmert, ca fiind mai degrabă niște lagăre de concentrare.

Locuitorii din Gaza care ar vrea să părăsească teritoriul ar fi ajutați să facă acest lucru de către biroul pentru „emigrare voluntară” înființat de Ministerul de Externe israelian în acest an pentru a oferi civililor o „trecere sigură și supravegheată” către țările vecine.

În doi ani de campanie militară și blocadă israeliană asupra Gazei, doar civilii cu nevoi medicale sau permisiune umanitară au avut voie să plece.

În cazul în care discuțiile eșuează, Armata israeliană intenționează să acționeze în coordonare cu Ministerul de Externe pentru a transporta civili din Gaza la aeroportul Ramon din orașul Eilat din deșertul sudic, la aproximativ 270 de kilometri de teritoriul palestinian, și apoi în țări terțe, deși acestea nu sunt numite.

A treia fază a planului ar ordona asasinarea liderilor Hamas în interiorul și în afara Fâșiei, în coordonare cu Statele Unite.

Temeri legate de continuarea războiului din Gaza

Dezvăluirea planului de contingență ar putea amplifica temerile în rândul palestinienilor și al criticilor prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care afirmă că acesta intenționează să continue războiul în Gaza chiar dacă ostaticii rămași sunt eliberați de Hamas.

Detaliile documentului militar amintesc de declarațiile anterioare ale guvernului lui Netanyahu și ale lui Trump, conform cărora populația de două milioane de locuitori a Gazei ar trebui să părăsească teritoriul înainte ca acesta să fie reconstruit ca o „rivieră a Orientului Mijlociu” atractivă.

Nicio țară nu a fost de acord să accepte un aflux de refugiați palestinieni, iar ideea a fost comparată anterior cu epurarea etnică de către experți juridici și grupuri pentru protejarea drepturilor omului.

O delegație israeliană condusă de Ron Dermer și o delegație Hamas condusă de Khalil al-Hayya negociază cu mediatorii termenii planului în 20 de puncte al lui Trump pentru a pune capăt războiului, care ar implica eliberarea a 48 de ostatici israelieni - dintre care se crede că 20 sunt în viață - în schimbul prizonierilor palestinieni, retragerea trupelor israeliene din Gaza și formarea unui guvern de tranziție care nu include Hamas.

În weekend, în timp ce echipele de negociere se pregăteau să plece spre Egipt, Trump i-a spus lui Jake Tapper de la CNN că Hamas se confruntă cu „distrugerea completă” dacă gruparea islamistă refuză să cedeze controlul asupra enclavei.

Orice nouă încercare de a viza liderii Hamas din străinătate ar stârni îngrijorări și în rândul mediatorilor, în special în Qatar, după ce Trump a promis că nu se va repeta tentativa Israelului de a asasina lideri ai grupării la Doha luna trecută. Oficialii Hamas cu sediul în Qatar sunt, de asemenea, cunoscuți pentru faptul că călătoresc în alte țări prietene din regiune.

Qatarul a fost de acord să continue mediarea negocierilor indirecte dintre Israel și Hamas doar după ce Netanyahu i-a prezentat scuze șeicului Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, prim-ministrul țării, pentru atacul în care a fost ucis un ofițer de securitate qatarez și alte cinci persoane și care a încălcat suveranitatea statului din Golf.

Potențiale ținte Hamas care ar fi vizate de Israel

Documentul militar intern enumera mai multe nume ca potențiale ținte israeliene, inclusiv lideri Hamas care locuiesc în Qatar. În fruntea listei se aflau Al-Hayya și Khaled Mashal, care a fost, de asemenea, o țintă a atacului eșuat de la Doha. Doi lideri Hamas din Gaza, Izz al-Din al-Haddad și apropiatul său, Raed Saad, sunt, de asemenea, menționați.

Al-Haddad, șeful aripii militare din Gaza, este vânat de mult timp de Israel, după ce a contribuit la planificarea masacrului din 7 octombrie 2023. Se crede că acesta este în orașul Gaza, orașul său natal și locul ultimei ofensive militare a Israelului.

Saad, cunoscut și sub numele de Abu Muaz, este unul dintre puținii membri supraviețuitori ai „cercului interior” care a plănuit atacurile, în care 1.200 de israelieni au fost uciși și 251 luați ostatici. Foștii comandanți Hamas din Gaza, Mohammed și Yahya Sinwar, precum și Mohammed Deif, au fost asasinați de Israel. Peste 67.000 de alți palestinieni, majoritatea civili, și-au pierdut viața, potrivit autorităților conduse de Hamas.

Dr. Michael Milshtein, expert în militantismul palestinian de la Centrul Moshe Dayan din Tel Aviv, a declarat că Saad, în vârstă de 53 de ani, aparținea unei generații de comandanți de teren Hamas care au crescut în timpul Primei Intifade, care a început în 1987, și au petrecut timp atât în ​​închisorile israeliene, cât și în cele ale Autorității Palestiniene.

„Ei se consideră generația care a alungat Israelul din Fâșia Gaza acum 20 de ani, permițând Hamas să-și consolideze dominația și să evolueze dintr-o mișcare de gherilă într-o armată teroristă jihadistă dedicată atacului asupra Israelului”, a scris Milshtein pe Ynet, un site de știri israelian. „La fel ca Sinwar și Deif, Saad reprezintă dominația aripii teroriste a Hamas asupra conducerii sale politice. Figuri precum [Ismail] Haniyeh și Khaled Mashal au urcat în rang prin diplomație, dar Saad și asociații săi au îndrumat Hamas către o cale mai radicală și mai violentă.”

Planul de contingență israelian îi mai menționează drept ținte pe Osama Hamdan, un negociator Hamas din Liban; Mousa Abu Marzouk, liderul politic adjunct; Fathi Hamad, un intransigent din Gaza; și Ghazi Hamad, care a supraviețuit atacului asupra complexului Hamas din Doha și este cunoscut pentru discuțiile sale secrete cu negociatorul israelian Gershon Baskin, care au facilitat eliberarea soldatului Gilad Shalit în 2011 din captivitatea Hamas.

Atât Al-Hayya, cât și Ghazi Hamad au părăsit Gaza înainte de atacurile din 7 octombrie. Un al treilea individ țintit, Khaled Ghanem, a apărut și el pe listă și se știe că a fost implicat în atacul din 7 octombrie înainte de a reuși să părăsească enclava. Ghanem este o figură obscură despre care se cunosc puține detalii. Șef al serviciilor de informații Hamas din afara Gazei, este considerat un islamist intransigent și un obstacol în negocierile cu Israelul.

Editor : Ș.R.