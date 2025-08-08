Planul de cucerire al lui Benjamin Netanyahu. Cum ar putea fi izolat orașul Gaza și strămutați două milioane de palestinieni

Vestea deciziei guvernului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza este întâmpinată cu disperare de către palestinieni. Guvernul israelian va încerca din nou să forțeze întreaga populație a orașului să se mute în sud, un proces care, potrivit rapoartelor, ar putea fi finalizat în două luni. O populație civilă de două milioane de oameni ar urma să fie astfel relocată, să primească ordine și să fie ținută în viață, mai mult sau mai puțin, prin furnizarea haotică - și, în cazul punctelor de distribuție, adesea letală - a unor cantități minime de ajutor, în timp ce locurile pe care le numesc „acasă” ar fi distruse sistematic, scriu jurnaliștii BBC.

Presupunând că Hamas nu va capitula în următoarele săptămâni - și în prezent există puține semne că acest lucru se va întâmpla -, armata israeliană se pregătește să înceapă o nouă fază devastatoare a războiului. Pentru orașul Gaza, unde se estimează că încă mai trăiesc un milion de civili, perspectivele sunt sumbre, scriu jurnaliștii britanici.

Sute de mii de oameni au fost forțați să fugă, în primele luni ale războiului, dar s-au întors în ianuarie, când încetarea focului a dat speranțe că luptele vor lua sfârșit. Au petrecut mai mult de un an departe de casele lor, fiind nevoiți să se mute dintr-un loc în altul, trăind în condiții tot mai grele.

Când s-au întors în nord, mulți și-au găsit casele distruse și cartierele șterse de pe fața pământului. Dar s-au stabilit unde au putut, crezând că războiul s-ar putea încheia în curând.

Peste 600 de persoane ucise lângă centrele de distribuţie a ajutoarelor şi convoaiele umanitare din Gaza. Foto. Profimedia

Însă viața în oraș, deja destul de grea, s-a deteriorat rapid după ce Israelul a încălcat armistițiul, la mijlocul lunii martie, și a întrerupt livrările de ajutoare, declanșând cea mai gravă criză umanitară a conflictului.

Acum se pare că un nou ciclu este pe cale să înceapă. Așteptați-vă să vedeți din nou restricții de circulație, ordine de evacuare și convoaie de civili epuizați pe drumuri, scrie BBC.

Data trecută, cei evacuați au putut găsi adăpost în orașe precum Khan Younis și Rafah. Dar aceste orașe au fost aproape complet distruse, ceea ce ridică semne de întrebare serioase cu privire la locul în care vor locui civilii care fug din calea războiului. Israelul afirmă că va fi disponibil mai mult ajutor, dar nu a oferit detalii.

Gaza, pe urmele lui Rafah

Între timp, povestea orașului Gaza ar putea să semene în curând cu cea a orașului Rafah.

În mai 2024, Israelul a izolat orașul din sud și a ordonat populației civile - aproximativ un milion de oameni - să plece. Majoritatea au fugit spre nord-vest, în zona de coastă cunoscută sub numele de al-Mawasi.

Președintele SUA de la acea vreme, Joe Biden, a declarat că o invazie a orașului Rafah ar reprezenta o „linie roșie” pentru administrația sa. Dar, odată ce populația civilă a plecat în mare parte, armata israeliană a mers mai departe cu distrugerea orașului, argumentând că prezența luptătorilor și a infrastructurii Hamas făcea necesară curățarea zonei. Un an mai târziu, un oraș odată plin de viață abia dacă mai există. Iar dacă nu va avea loc o măsură diplomatică înainte de începutul lunii octombrie, ceea ce a mai rămas din orașul Gaza ar putea avea aceeași soartă.

Fum se ridică în urma unui atac aerian israelian asupra unui post Hamas, în nordul Fâșiei Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Oficialii israelieni spun că în prezent nu există niciun plan de invadare și ocupare a taberelor, care, deși au fost atacate de mai multe ori, nu au cunoscut încă cele mai grave aspecte ale războiului. Dar dacă Hamas rămâne prezentă acolo, mai ales dacă încă mai ține ostatici, atunci nu există niciun motiv să credem că aceeași poveste nu se va repeta și acolo, arată jurnaliștii britanici.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, consideră că poate și trebuie să realizeze toate acestea în vederea obținerii unei victorii totale asupra Hamas. Majoritatea israelienilor se opun acestui lucru din cauza a ceea ce înseamnă pentru soarta celor 50 de ostatici rămași, dintre care aproximativ 20 se crede că sunt în viață.

Cucerirea Gazei de către Netanyahu ar putea pune la încercare chiar și răbdarea loialului său aliat de la Casa Albă. Dar după ce a învins Hezbollah în Liban, a contribuit la căderea regimului Assad în Siria și a dat o serie de lovituri devastatoare împotriva dușmanului său de moarte, Iranul, Israelul și-a confirmat statutul de superputere regională, capabilă să înfrunte și să învingă mai mulți dușmani. Iar după umilința brutală suferită din partea Hamas în octombrie 2023, Netanyahu pare acum încurajat și gata să-și asume noi riscuri.

Editor : C.A.