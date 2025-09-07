Live TV

Analiză Planul de război al lui Xi Jinping. Cum ar putea China să preia controlul asupra Taiwanului fără să tragă un singur foc

Data publicării:
China vs Taiwan
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Scenariu de război Cum ar putea reacționa SUA

Parada militară, organizată săptămâna trecută de către președintele chinez Xi Jinping, a avut scopul de a intimida Taiwanul și de a întări opinia SUA că nu merită să intre în război pentru apărarea acestei insule. După succesul diplomatic de la Beijing, liderul chinez poate că se simte încrezător, dar impunerea autorității Beijingului asupra acelui avanpost al democrației din largul coastelor este încă plină de incertitudini. „Marea lui enigmă”, susține Philip Shetler-Jones de la think tank-ul Royal United Services Institute (RUSI), „este cum să obțină Taiwanul fără a aduce China în război cu SUA”. Atitudinea președintelui Trump, sau a succesorului său, va fi, prin urmare, crucială, scriu jurnaliștii The Times.

Scenariu de război

Pentru a ilustra cât mai bine ceea ce, potrivit unor analiști politici ar putea constitui planul de război al lui Xi Jinping, jurnaliștii britanici au desfășurat următorul scenariu: imaginați-vă că suntem în octombrie 2027 și, în lumina slabă a serii, un convoi de mașini care transportă oficiali din Beijing ajunge în centrul orașului Taipei, capitala Taiwanului. Apariția lor, cu scopul de a înființa o misiune permanentă de legătură, urmează unei carantine navale și aeriene de o lună a insulei de către forțele chineze masive.

Au avut loc lupte aeriene și câteva ciocniri pe mare, dar pierderile au fost minore. În acest moment de tensiune maximă, partidele de opoziție din Taiwan, care împreună formează majoritatea în Parlament, organizează o lovitură de stat constituțională împotriva președintelui pro-occidental al insulei și invită Republica Populară să trimită o echipă pentru a preveni alte „neînțelegeri”.

Piețele bursiere mondiale, agitate de săptămâni întregi de când Beijingul a declarat blocada de facto, încep să se stabilizeze, iar președintele SUA declară că va respecta voința parlamentului taiwanez, retrăgând flota americană. În timp, va deveni clar că această nouă legație din Taipei, asemănătoare biroului de legătură al guvernului central popular înființat în Hong Kong după retrocedarea din 1997 de către Marea Britanie, va deveni adevărata sursă de putere și patronaj.

xi-jinping-donald-trump (2)
Președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Președintele Xi promite să respecte caracterul distinctiv al insulei, criza globală este dezamorsată, iar el primește o primire triumfală la cel de-al 21-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez. Acolo sunt distribuite documentele pentru a-l vota pentru un al patrulea mandat fără precedent la putere.

Acest scenariu pentru preluarea Taiwanului de către China poate părea improbabil și presupune, cu siguranță, că lucrurile vor evolua în favoarea lui Xi. Însă ipotezele sale privind preferința Chinei de a evita o invazie pe scară largă și pregătirile pentru a exploata diviziunile politice ale insulei sunt în concordanță cu așteptările șefilor serviciilor de informații și ai politicienilor din țările cele mai interesate.

Cum ar putea reacționa SUA

Atitudinea președintelui Trump, sau a succesorului său, este, însă, crucială, notează The Times. Miniștrii britanici au concluzionat că Trump nu este pregătit să înceapă un război pentru apărarea Taiwanului. Subliniind această percepție și ceea ce el a considerat a fi greșeli diplomatice ale Americii, fostul ministru de Externe, William Hague, a scris în The Times că Xi „intenționează ca Taiwanul să cadă în brațele poporului chinez”.

Îngrijorările cu privire la poziția lui Trump au fost alimentate de recentul amânare a vizitei ministrului Apărării taiwanez la Washington și de comentariile optimiste ale președintelui cu privire la încheierea unui acord comercial cu Xi.

Pentru a spori îngrijorările Taipeiului, scurgerile de informații din noua Strategie de Securitate Națională sugerează că Trump este pe cale să renunțe la izolarea Chinei ca obiectiv principal al politicii SUA, în favoarea apărării teritoriului național.

Administrația americană nu are o poziție unitară în această privință. Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a folosit un limbaj mai dur decât președintele său, avertizând în luna mai asupra consecințelor regionale devastatoare în cazul în care Republica Populară ar încerca să forțeze problema: „Amenințarea pe care o reprezintă China este reală. Și ar putea fi iminentă”.

xi-jinping-paradă-militară
Cum poate Xi să aibă încredere în capacitățile armatei când unii dintre cei mai importanți generali ai săi ajung să fie acuzați de corupție și lipsă de loialitate. Foto: Profimedia Images

Trump consideră că are o înțelegere cu Xi în privința Taiwanului, susținând că liderul chinez i-a spus: „Nu o voi face niciodată atâta timp cât tu ești președinte”. Pericolul de a-i răni mândria lui Trump este un motiv în plus pentru China de a evita o invazie spectaculoasă în stilul Zilei Z, arată The Times.

Riscului unei intervenții americane i se adaugă pericolul unui șoc economic global, rezultat din întreruperea exporturilor de microprocesoare din Taiwan, făcând ca opțiunea „invaziei” să fie puțin probabilă, cel puțin în următorii câțiva ani.

Distanța dintre Taiwan și continent, numărul redus de plaje potrivite pentru debarcare și coastele dens construite ar face din aceasta o operațiune extrem de incertă.

S-a dovedit a fi o provocare prea mare chiar și pentru imensele forțe armate mobilizate ale Americii, care în 1944 au abandonat planurile pentru Operațiunea Causeway, un asalt asupra insulei aflate atunci sub control japonez, care ar fi necesitat peste 700.000 de soldați și ar fi durat luni de zile, concluzionează jurnaliștii britanici.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
contor-electric-1536x1024
2
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
covid
3
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
4
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut
Digi Sport
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1674
Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului...
Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
Dronele navale schimbă jocul: cum vrea Rusia să recâștige controlul...
Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Trump spune că este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancţiuni...
profimedia-0872944782
Misiune NATO la granița României. Cel mai mare exercițiu din acest an...
Ultimele știri
Oamenii de știință au descoperit o nouă metodă eficientă de a preveni cancerul. Cum s-ar putea schimba tratamentele în viitor
Cum arată „Luna Sângerie”. Imagini cu eclipsa totală, surprinse pe mapamond. Fenomenul, vizibil și din România
Televiziunea de stat chineză a cerut ca agenția Reuters să șteargă videoul cu discuția lui Putin cu Xi Jinping despre nemurire
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Xi Jinping
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Vladimir Putin și Xi Jinping
Xi, Putin și mecanismele vieții veșnice. Planul liderilor lumii de a înlocui părți ale corpului „ca pe anvelopele unei mașini”
o pizza Domino's
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat televiziunea de stat chineză
China Marks Victory Day with Grand Parade in Beijing
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul
modi trump putin
Rusia şi India par „pierdute în bezna cea mai adâncă a Chinei”, remarcă Trump. Reacția Kremlinului: „Președintele SUA, destul de cinic”
Partenerii noștri
Pe Roz
George, Charlotte și Louis, elevi ca toți ceilalți. De ce copiii lui William și Kate nu-și folosesc titlurile...
Cancan
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru...
Fanatik.ro
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Cum verifici câți bani ai strâns la pensia privată – pașii de urmat
Digi FM
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby...
Digi Sport
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au muncit?
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ponei dispăruți fără urmă în Scoția. Fermierul dă vina pe vulturii uriași: „Nu văd nicio altă explicație”
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică