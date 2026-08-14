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Ploi „fără precedent” au lovit Japonia: cel puțin șase oameni au murit, iar mii de călători au rămas blocați pe aeroportul Narita

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Fotografia realizată dintr-un elicopter al agenției Kyodo News pe 14 august 2026 arată vehicule care se deplasează pe un drum inundat în Oamishirasato, din prefectura Chiba, la est de Tokyo, în urma ploilor torențiale din timpul nopții. Foto: Profimedia
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Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite în estul Japoniei, în urma precipitațiilor record care au lovit prefectura Chiba, situată în apropierea capitalei Tokyo. Ploile, pe care autoritățile le-au descris drept „fără precedent”, au provocat întreruperi de curent la peste 20.000 de gospodării, în timp ce 7.000 de călători au rămas blocați peste noapte la aeroportul Narita din Tokyo, scrie BBC.

Autoritățile locale au emis joi o avertizare de urgență de nivel cinci, cel mai înalt nivel de alertă. Aceasta a fost redusă la nivelul patru până vineri dimineață, însă autoritățile continuă să avertizeze asupra riscurilor de alunecări de teren și inundații.

Potopul survine după ce o serie de furtuni au lovit Japonia și țările vecine în această săptămână, într-un sezon al taifunurilor care, potrivit previziunilor, se anunță a fi neobișnuit de activ.

Agenția Meteorologică a Japoniei a declarat că cele mai recente ploi torențiale au fost provocate de aerul cald și umed care a pătruns în estul țării și care, combinându-se cu aerul rece de la altitudine, a creat condiții atmosferice extrem de instabile.

Se preconizează că ploile vor continua până vineri seara.

„Acest caz a reprezentat o situație extrem de neobișnuită, chiar și în contextul istoric al condițiilor meteorologice din Japonia”, a declarat vineri dimineață reporterilor Toshihito Kumagai, guvernatorul prefecturii Chiba.

„Am intervenit în multe situații de dezastru în trecut, dar nu am mai trăit niciodată un caz ca acesta”.

Chiba, situată chiar lângă capitala Tokyo, a înregistrat peste 100 mm de precipitații pe oră începând de joi după-amiază, potrivit autorităților. Este vorba de aproximativ de trei ori mai mult decât precipitațiile medii din luna august și de cel mai mare volum de precipitații înregistrat vreodată în țară.

Autoritățile vor acorda prioritate salvării de vieți omenești și vor continua eforturile de salvare, a adăugat Kumagai. Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, potrivit informațiilor furnizate de postul public de televiziune NHK, agenția de știri Kyodo și ziarul Asahi.

Printre victime se numără o femeie care a murit în mașina sa, rămasă sub apă pe un drum inundat, au declarat autoritățile. Alte două persoane au leșinat pe stradă și au decedat ulterior.

Agenția Meteorologică din Japonia a descris anterior situația ca fiind „un nivel fără precedent de ploi torențiale”. Vineri dimineață, mai multe servicii feroviare rămân suspendate, iar unele autostrăzi importante sunt, de asemenea, închise.

Peste 100.000 de gospodării au fost somate să se evacueze joi, după ce ploile au provocat alunecări de teren și întreruperi de curent.

Toate zborurile sunt programate să se desfășoare normal vineri, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului Narita. Compania aeriană națională Japan Airlines a precizat că unele dintre zborurile sale ar putea înregistra întârzieri, dar că nu se așteaptă la nicio anulare.

Pasagerii au rămas blocați în stațiile de metrou, în timp ce aproximativ 1.800 de persoane și-au petrecut noaptea în clădirea administrației prefecturale din Chiba.

O femeie din Ichikawa, prefectura Chiba, a declarat pentru NHK că ploaia „a început dintr-odată, așa că a fost o surpriză totală”.

„Nu avem curent, așa că îmi fac griji dacă voi putea să-mi deschid afacerea în următoarele câteva zile”, a spus ea.

Între timp, în Filipine, autoritățile au închis din nou școlile, iar instituțiile publice sunt din nou închise în cea mai mare parte a nordului țării, invocând amenințarea inundațiilor.

La începutul acestei săptămâni, Japonia, Filipine și China au fost lovite de o serie de furtuni consecutive – Dolphin, Chan-Hom și Peilou – care au măturat regiunea în același timp.

Taifunul Dolphin a adus ploi torențiale pe insula Okinawa din Japonia, provocând întreruperi de curent în zeci de mii de clădiri, doborând copaci și determinând anularea unor zboruri.

În weekend, autoritățile chineze au evacuat peste un milion de persoane din locuințele lor, pe măsură ce Dolphin, cel mai puternic taifun care a lovit China în acest an până în prezent, a atins țărmul în estul țării.

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Editor : A.M.G.

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