Ploșnițele au închis un cinematograf celebru din Paris: Cinemateca Franceză este infestată

Prestigioasa Cinémathèque Française (Cinemateca Franceză, n.r.) din Paris a anunțat închiderea temporară din cauza infestării cu ploșnițe, după ce aceste insecte care se hrănesc cu sânge au fost văzute inclusiv în timpul unui masterclass cu vedeta de la Hollywood Sigourney Weaver, scrie The Guardian.

Cinémathèque, o arhivă de filme și cinematograf de renume internațional, a declarat într-un comunicat că își va închide cele patru săli de proiecție pentru o lună, începând de vineri.

Închiderea temporară, care vine după ce au fost semnalate apariții de ploșnițe, ar trebui să garanteze spectatorilor „un mediu perfect sigur și confortabil”, se arată în comunicat.

La începutul lunii noiembrie, mai mulți spectatori s-au plâns reporterilor francezi că au fost mușcați de ploșnițe după un masterclass cu actrița americană Sigourney Weaver, cunoscută pentru rolurile sale din filme precum „Alien” și „Avatar”.

O persoană a declarat pentru cotidianul francez Le Parisien că insectele au fost văzute târându-se pe „scaune și haine”.

La Cinémathèque, situată în estul Parisului, trei săli de proiecție sunt deschise publicului, iar a patra este utilizată pentru activități educaționale.

„Toate scaunele vor fi demontate și apoi tratate individual cu abur uscat la 180°C de mai multe ori, înainte de a fi verificate sistematic de câini”, a declarat instituția. Covoarele vor beneficia de „același nivel” de tratament.

Alte zone ale clădirii vor rămâne deschise, inclusiv o expoziție actuală despre actorul și regizorul american Orson Welles.

În 2023, guvernul a declarat că va lansa o acțiune concertată pentru combaterea ploșnițelor de saltea, care au apărut în număr mare în transportul public, în cinematografe și în spitale, în contextul în care Franța se pregătea să găzduiască Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

În 2024, guvernul a declarat că dezinformarea răspândită de conturile de social media legate de Rusia a amplificat panica publicului în toamna anului 2023.

Ploșnițele de saltea își au numele de la obiceiul lor de a-și face cuibul în saltele, deși se pot ascunde și în haine și bagaje.

Mușcăturile lor lasă zone roșii, vezicule sau erupții cutanate mari pe piele și pot provoca mâncărimi intense sau reacții alergice.

De asemenea, ele provoacă adesea suferință psihologică, probleme de somn, anxietate și depresie.

Editor : B.E.