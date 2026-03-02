Poate un război să fie câștigat exclusiv prin puterea aeriană? Cele două conflicte date exemplu de James Stavridis, fost comandant NATO

În timp ce am urmărit atacurile copleșitoare ale SUA și Israelului asupra Iranului în ultimele zile, o întrebare a fost pusă în mod repetat: Poate puterea aeriană singură să câștige un război? În Operațiunea Epic Fury, suntem pe cale să aflăm, scrie James Stavridis, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), într-un articol de opinie din Bloomberg.

Redăm, în continuare, articolul complet al fostului înalt oficial NATO în publicația citată.

„În cariera mea militară, am participat la două conflicte în care puterea aeriană — fără prezența sau amenințarea semnificativă a forțelor de luptă la sol — a determinat, în principal, rezultatul. Primul a fost războiul pentru protejarea Kosovo de la sfârșitul anilor 1990; celălalt a fost conflictul libian din 2011. În ambele cazuri, am văzut capacitățile puternice — și provocările majore — ale utilizării exclusive a puterii aeriene.

În urmă cu un sfert de secol, în Balcani, regimul sârb al lui Slobodan Miloșevici a lansat un atac brutal asupra micii regiuni Kosovo. Acesta își condusese deja națiunea printr-o serie de conflicte oribile împotriva vecinilor săi: Croația, Slovenia și Bosnia și Herțegovina. NATO a intervenit, iar Miloșevici a fost răsturnat în 2000, acuzat de crime de război de către un tribunal penal internațional și a murit în închisoarea din Haga în 2006.

Am fost comandantul unui distrugător în blocada de arme offshore care a contribuit la suprimarea fluxului de arme către Serbia în anii 1990. Până în 1999, generalul Wesley Clark, predecesorul meu în funcția de comandant suprem aliat al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a început să bombardeze ținte sârbe. NATO a avut peste 1.000 de avioane și zeci de nave de război în campanie, dar nicio forță pe teritoriul sârb. Cu toate acestea, campania a distrus o parte semnificativă a capacității de luptă sârbe, iar armata a părăsit Kosovo.

Deci, da, campania și-a atins obiectivul dorit de a oferi protecție poporului din Kosovo și capitularea sârbilor. Dar, în cele din urmă, a necesitat activitate politică internă - proteste în masă după alegerile aparent trucate din 2000 - și amenințarea unei invazii din partea unei forțe terestre NATO pentru a-l alunga pe Miloșevici de la putere.

În ciuda acestor lucruri, renumitul analist militar John Keegan spune că operațiunea „a dovedit că un război poate fi câștigat doar prin puterea aeriană”.

Apoi a avut loc războiul civil din Libia din 2011. NATO a fost din nou actorul ofensiv, trimițând o desfășurare majoră de nave de război și aeronave pentru a-l împiedica pe dictatorul libian Muammar Gaddafi să-i pe masacreze rebelii care i se opuneau.

Sub comanda mea, aliații NATO au efectuat peste 25.000 de misiuni, au distrus aproximativ 6.000 de ținte militare și au blocat orice ajutor militar suplimentar către Gaddafi printr-o blocadă de arme. În cele din urmă, acesta a fost învins de forțele rebele și executat.

Având în vedere rolul decisiv al puterii aeriene în campaniile din Kosovo și Libia, ambele oferă lecții importante atunci când analizăm acum operațiunea Iranului. Patru ies în evidență.

Citește și:

Pete Hegseth explică scopul intervenției militare a SUA în Iran. „Nu este un exercițiu de construcție a democrației”

În primul rând, bombardamentul trebuie să fie precis. Utilizarea tipului de bombardament intensiv aplicat în Al Doilea Război Mondial sau în Vietnam sau orice fel de atacuri fără discriminare va duce la pierderea sprijinului poporului iranian - care va fi crucial în era postconflict. În Kosovo și Libia, ne-am folosit puterea aeriană cu atenție (e drept, cu câteva cazuri de „daune colaterale”) cu scopul de a proteja populațiile, nu de a le pune în pericol.

În al doilea rând, puterea aeriană trebuie să fie dominantă: atacatorul trebuie să stăpânească cerul. Din fericire, deși Iranul are o armată mult mai puternică decât cea a Serbiei sau a Libiei, îi lipsește capacitatea de a se opune cu adevărat puterii de foc ofensive care îi vine în cale. Și se pare că nici Rusia, nici China, cei doi aliați mari ai Iranului, nu par să se grăbească să-i vină în ajutor.

În al treilea rând, alegerea țintelor este crucială. Atât în ​​Serbia, cât și în Libia, forțele aeriene ale NATO au fost folosite strategic pentru a submina centrele de greutate ale conducătorilor. În special în Serbia, unde NATO a distrus părți importante ale infrastructurii naționale, pagubele aduse economiei au fost profunde, iar reputația regimului s-a prăbușit vertiginos în ochii oamenilor.

În Iran, însă, alegerile sunt mai dificile. A viza marile ținte economice - instalațiile petroliere și gaziere - ar putea fi o strategie militară foarte eficientă. Opinia contrară este că, după conflict, SUA ar putea dori ca Iranul să se mențină în formă și să producă petrol.

Cea mai bună strategie este cea pe care SUA par să o urmeze: a viza conducerea de la începutul unui război - moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost un exemplu rar de „atac de decapitare” reușit - precum și sistemele de apărare aeriană, amplasamentele de rachete balistice și instalațiile navale.

În cele din urmă, pentru a fi eficientă în sensul suprem, puterea aeriană are cele mai mari șanse de succes atunci când guvernul țintă este vulnerabil în fața populației sale. Asta este ceea ce a dus în cele din urmă la sfârșitul lui Miloșevici și Gaddafi. Și este o întrebare instinctivă în Iran.

Președintele Donald Trump insistă că scopul campaniei este de a-i ajuta pe protestatarii care au fost înăbușiți brutal la începutul acestui an. El a îndemnat că acesta este „momentul pentru acțiune”.

Poate populația să se revolte și să preia puterea? Ne uităm la Revoluția Franceză sau doar la o altă revoltă eșuată, precum cea din Piața Tiananmen? Vom ști foarte curând. Și dacă va fi un succes, puterea aeriană va fi în mare măsură responsabilă”, a explicat James Stavridis.

Citește și:

ANALIZĂ Cum rămâne relevant în războiul modern un avion de vânătoare din anii ‘70. Exemplul F-15, folosit de SUA în operațiunea „Epic Fury”

Editor : Ș.R.