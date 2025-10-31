Live TV

Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6 km/h. Da, după autobuz poți să fugi

Bratislava
Bratislava, centrul istoric. Foto Profimedia

Poliția slovacă a declarat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care mai multe mass-media locale și internaționale, inclusiv Politico, au raportat anterior că legea — care stabilește o limită de 6 kilometri pe oră — se va aplica și pietonilor, scrie Politico.

„Trebuie să clarific că acest lucru nu este adevărat”, a declarat directroul adjunct alpoliției, Rastislav Polakovič, pentru mass-media slovacă. „Regula se aplică persoanelor care utilizează patine cu rotile, trotinete, skateboarduri, schiuri sau echipamente sportive similare, precum și bicicliștilor cu vârsta de până la 10 ani, inclusiv însoțitorii acestora. Măsurile ar trebui să se concentreze asupra acestor grupuri.”

Anunțul inițial a stârnit o undă de amuzament și confuzie pe rețelele de socializare, unii utilizatori de internet întrebându-se dacă alergarea pentru a prinde autobuzul le-ar putea aduce o amendă.

Legislația actualizată prin noua modificare se aplică diverselor categorii de utilizatori ai trotuarelor.

Măsura, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, a fost introdusă pentru a evita coliziunile pe trotuare.

„Obiectivul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny, membru al partidului populist de stânga Smer al prim-ministrului Robert Fico, care face parte din coaliția de guvernare.

Modificarea a stârnit reacții negative din partea opoziției, a organizațiilor neguvernamentale și a politologilor.

„În Republica Cehă, această problemă este abordată prin interzicerea trotinetelor și a bicicletelor electrice pe trotuare, în timp ce abordarea slovacă a dus la o legislație destul de bizară”, a declarat pentru Politicul politologul Lubomír Kopeček de la Universitatea Masaryk din Brno.

Grupul de susținere a cicliștilor Cyklokoalícia (Coaliția pentru ciclism) a declarat că legislația este problematică, deoarece îi obligă pe copiii sub 10 ani – care acum au voie să circule cu bicicleta pe trotuare – să circule pe șosea.

