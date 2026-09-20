Live TV

Politicianul din Scoția care vrea să-l „elibereze” pe prințul George, moștenitorul coroanei britanice, de o viață pe care nu a ales-o

Data publicării:
Prince George Of Cambridge Begins Eton Education
Catherine, prințesa de Wales (stânga) și prințul William, prințul de Wales (dreapta), merg alături de fiul lor în vârstă de 13 ani, prințul George de Wales (centru), la sosirea acestuia pentru prima sa zi la Eton College, pe 8 septembrie 2026, în Berkshire, Anglia. Foto: Adrian Dennis / WPA Pool/ Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nicola Sturgeon, fosta lideră Partidului Național Scoțian (SNP) și fost premier al Scoției, a declarat într-un documentar că susține abolireamonarhiei, în favoarea instaurării unei republici în Marea Britanie, pentru a-i scăpe pe tinerii membri ai familiei regale britanice de o viață pe care nu și-au ales-o, scrie The Times. Sturgeon a solicitat desființarea monarhiei pentru a-l „elibera” pe prințul George, acum în vârstă de 13 ani, moștnitor al coroanei regale,  de o viață plină de îndatoriri și de o atenție constantă din partea publicului.

În calitate de prim-ministru al Scoției și lider al SNP, Nicola Sturgeon a oferit un sprijin neclintit reginei Elisabeta a II-a și regelui Charles al III-lea. Cu toate acestea, de la demisia sa din 2023, ea și-a exprimat opinia personală în favoarea unei republici.

Sturgeon, în vârstă de 56 de ani, care a renunțat și la mandatul de membru al Parlamentului Scoțian (MSP) în acest an, a declarat în documentarul Channel 4 intitulat „The Royals: Time to Go” că are „o imensă simpatie” pentru familia regală.

„De fapt, aș spune că unul dintre argumentele în favoarea eliminării monarhiei este chiar binele membrilor familiei regale, cum ar fi, de exemplu, prințul George”, a spus ea. „Copilul acela nu cunoaște altceva. Are în față un anumit fel de viață asupra căruia nu are niciun cuvânt de spus. Este oare corect?”

Ea a adăugat: „De fapt, cred că acesta este unul dintre argumentele în favoarea eliminării monarhiei, pentru a-i elibera pe viitorii membri ai familiei regale de această povară.”

În iunie 2022, înainte de Jubileul de Platină al reginei Elisabeta, Sturgeon a declarat pentru BBC că dorește ca monarhul și succesorii săi să rămână șefi de stat în cazul în care Scoția ar deveni independentă.

Ea a spus că discuțiile lor private reprezintă un privilegiu imens al funcției de prim-ministru. „O apreciez foarte mult - am un profund respect pentru ea, la fel ca mulți alții”, a spus ea. „Conform convenției, contextul acestor discuții este, pe bună dreptate, complet privat și confidențial, iar eu nu voi încălca această regulă.

The Queen Visits Holyrood
Regina Elisabeta a II-a o primește pe prima ministră a Scoției, Nicola Sturgeon, în cadrul unei audiențe la Palatul Holyroodhouse, pe 29 iunie 2021, la Edinburgh, Scoția. Foto: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images

„Dar cred că este corect să spun că această oportunitate de a discuta cu ea, de a beneficia de cunoștințele ei, de înțelepciunea ei și, poate mai presus de toate, de perspectiva cu totul unică pe care o are asupra istoriei lumii moderne, este ceva ce prețuiesc profund și pe care îl voi păstra mereu cu drag.”

Sturgeon a descris-o pe regină ca fiind caldă, prietenoasă, încurajatoare și „o persoană cu care te simți confortabil să discuți și cu care poți vorbi destul de deschis”.

Ea a adăugat: „Am beneficiat de această experiență, am învățat din ea și este ceva ce voi prețui întotdeauna. Ea este o persoană care a avut un loc în primul rând în ultimii 70 de ani de istorie. A întâlnit fiecare lider mondial în această perioadă. A văzut de aproape și în mod personal unele dintre evenimentele cheie ale istoriei.”

Când a fost întrebată la momentul respectiv dacă este monarhistă, Sturgeon a răspuns: „ Susțin ca Regina și succesorii ei să rămână șefi de stat - aceasta este politica partidului meu, după cum cred că știți foarte bine.”

Humza Yousaf, succesorul ei în funcția de prim-ministru al Scoției, nu și-a ascuns opiniile republicane, dar John Swinney, actualul prim-ministru, a declarat că o Scoție independentă ar încerca să păstreze monarhia.

Sturgeon a fost intervievată pentru documentar de fostul prezentator al BBC John Humphrys, care îi împărtășește opiniile republicane. Acesta a povestit cum Elisabetaa II-a l-a invitat la prânz și cum, după aceea, au rămas singuri într-o antecameră, unde el a întrebat-o dacă s-a gândit vreodată să acorde un interviu.

Humphrys a afirmat că ea l-a ascultat politicos, înainte de a-i răspunde: „Nu, și mai mult decât atât, domnule Humphrys, dacă cineva ar face vreodată așa ceva, cu siguranță nu ar fi cu dumneavoastră.”

Humphrys, în vârstă de 83 de ani, își atribuie republicanismul încă din copilăria petrecută în cartierul muncitoresc din Cardiff, amintindu-și de entuziasmul stârnit de vizita reginei din 1952. El povestește că vecinii săi s-au îngrămădit pe stradă pentru a o vedea - cu excepția tatălui său, Edward, pe care Humphrys și-l amintește ca fiind „un om foarte mândru, care a dus o viață foarte grea”.

El a adăugat: „A jurat că nu-și va pleca niciodată capul în fața vreunui bărbat sau a vreunei femei. A fost republican și a rămas republican.”

Monarhia a fost apărată în cadrul emisiunii dela Channel 4 de către Jeremy Hunt, fost ministru de finanțe, care a afirmat că un șef de stat neales și apolitic este capabil să „ne unească într-o perioadă în care politica este incredibil de polarizată”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
2
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
kadîrov retardat
3
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
Zohran Mamdani
4
Israelul vrea ca primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, să fie arestat pentru „colaborare...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch. „Să vedem în ce măsură acel analist vorbea...
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Digi Sport
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
doctor physician medic
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Charles &amp; Diana Wedding Archive
Regele Charles era „euforic” după moartea Dianei, susține fratele ei, într-o carte de memorii. Reacția Palatului Buckingham
Mark Rutte
Avertisment dur al șefului NATO: „Ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație”
Frații Tristan și Andrew Tate.
Marea Britanie a cerut oficial SUA extrădarea fraților Tate. Ce acuzații apar împotriva lor
Ursula Von der Leyen
Țara care nu ar putea primi niciodată statutul de „membru asociat al UE”, câștigat de Canada. „O întrebare firească”
Recomandările redacţiei
donald trump cu steagul sua in spate
Medicamente mai scumpe și terapii lansate târziu: De ce Europa este...
limitator de viteza ilegal
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză...
YTNkZThlMGUyMjRhNDQ2MTM3ZTQzYjNiZA==.thumb
NATO are trei planuri pentru apărarea flancului estic. Amiral: În...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan răspunde la întrebarea adresată de PSD: „Intrăm...
Ultimele știri
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Riadul, sub atacul rebelilor houthi: SUA transmit un avertisment
Cum se sterilizează corect borcanele pentru conserve. Greșeala din cauza căreia capacele nu se închid etanș
De ce se reunesc liderii mondiali la ONU săptămâna viitoare şi ce teme vor aborda. Nicușor Dan participă în premieră la dezbatere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
Fanatik.ro
Bogdan Mara, datorii neplătite de CFR Cluj: avocata sa încearcă să recupereze sumele restante
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Craiova a făcut o seară de vis: 28.000 de suporteri, 5-0 cu FCSB și un profit uriaș din bilete și bere
Adevărul
Animalul ascuns timp de 10 milioane de ani, descoperit în Amazon. Poate ajunge la 6,3 metri și a fost...
Playtech
Câți bani poți da cash când cumperi o mașină, mobilă sau bijuterii. Plafoanele valabile în 2026
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a cerut s-o lase să-l îmbrățișeze, însă marea surpriză a venit abia după aceea! Imaginile au făcut...
Pro FM
Miley Cyrus, imagini intime cu logodnicul ei. Cei doi apar împreună în cadă și în pat, în noul ei videoclip
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu...
Newsweek
Dosar de pensie. Unui pensionar nu i-au fost recunoscuți 5 ani în grupa a II-a. Motivarea Casei de Pensii
Digi FM
Zina Dumitrescu, de la gloria podiumurilor la ultimii ani triști. Mama modei românești a murit cu datorii de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Steven Spielberg crede în extratereștri: "Am o puternică bănuială că nu suntem singuri pe Pământ"
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...