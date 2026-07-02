Polonia a primit „undă verde” pentru prezența permanentă a trupelor americane, afirmă un oficial de la Varșovia

Varșovia a primit „undă verde” de la Casa Albă pentru o prezență militară permanentă a SUA în Polonia, a declarat un înalt oficial polonez. Marcin Przydacz, consilierul pentru politică externă al președintelui polonez Karol Nawrocki, a făcut aceste declarații după întâlnirea de joi, de la Washington, cu secretarul de Stat american Marco Rubio, relatează TVPWorld.

Przydacz a declarat reporterilor că a existat „o undă verde absolută din partea Casei Albe”, adăugând că forma finală a oricărei prezențe permanente a trupelor americane în Polonia va depinde de o strategie mai amplă a Pentagonului, care se află încă în curs de elaborare.

Bardzo dobre spotkanie w Białym Domu - West Wing z @SecRubio



Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-amerykańskiej współpracy militarnej, a także sytuacji bezpieczeństwa w Europie w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej. Dyskusja dotyczyła… pic.twitter.com/wujWMHrwEP — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) July 1, 2026

Varșovia militează de mult timp pentru o prezență militară permanentă a SUA, considerând forțele americane un factor cheie de descurajare împotriva Rusiei, pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea pe flancul estic al NATO.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani, al doilea contingent militar american ca mărime din Europa, după Germania. Cu toate acestea, majoritatea acestor soldați sunt staționați pe bază de rotație, nu permanent.

Desfășurarea suspendată

Caracterul temporar al acestor desfășurări a ieșit în evidență în luna mai, când Pentagonul a oprit brusc rotația planificată a unei brigăzi blindate americane de 4.000 de soldați în Polonia.

Măsura a luat prin surprindere oficialii polonezi și a atras critici atât din partea legislatorilor republicani, cât și a celor democrați din SUA. Într-o aparentă schimbare de direcție, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ulterior că 5.000 de soldați americani „suplimentari” vor fi trimiși în Polonia.

Comentând declarațiile lui Trump, Przydacz a spus că, în timpul întâlnirii, Rubio a reafirmat desfășurarea a 5.000 de soldați americani, dar a sugerat că cifra se referă probabil la soldați care vor înlocui, mai degrabă decât să completeze, brigada blindată a cărei desfășurare a fost suspendată.

„Declarația privind cei 5.000 de soldați suplimentari a fost menținută”, a declarat Przydacz, citat de PAP.

„Totuși, acest lucru nu înseamnă neapărat că brigada blindată de 4.000 de soldați, a cărei rotație a fost suspendată, va fi, de asemenea, desfășurată în Polonia.”

„Aliat model?”

Potrivit lui Przydacz, Rubio a mai spus că este „absolut în favoarea” schimbării statutului forțelor americane din Polonia de la o prezență rotațională la una permanentă.

Secretarul de Stat ar fi descris Polonia drept un „aliat model” care alocă „o parte corespunzătoare din PIB-ul său” apărării, investind în același timp masiv în echipamente și tehnologie militară, a relatat PAP.

Polonia a înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru apărare din NATO în 2025, alocând 4,3% din PIB-ul său armatei.

Pentru Varșovia, demersul în favoarea unei baze permanente reprezintă un efort de a evita să fie afectată de o eventuală reducere mai amplă a prezenței americane și de a asigura menținerea trupelor americane în Polonia într-un moment în care Washingtonul își reevaluează rolul pe continent.

Luna trecută, Washingtonul a anunțat că va efectua o revizuire de șase luni a forțelor americane din Europa, alimentând și mai mult îngrijorările cu privire la angajamentele pe termen lung ale SUA față de aliații săi din NATO de pe continent.

În luna mai, Pentagonul a anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania, țara care găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa.

Aceste măsuri au survenit pe fondul unor tensiuni mai ample între SUA și aliații săi europeni, Trump susținând în repetate rânduri că Europa „profită pe seama” sprijinului militar american și criticând NATO pentru că nu susține războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Întrebat despre revizuirea prezenței militare americane în Europa, Przydacz a declarat că detaliile finale ale noii strategii a Washingtonului ar urma să fie dezvăluite în toamnă.

„Sarcina principală în acest moment este să ne asigurăm că decizia venită de la Casa Albă este pusă în aplicare corespunzător”, a spus el.

Polonia a solicitat în repetate rânduri o prezență militară americană mai amplă și mai permanentă, argumentând că poziția sa, la granița cu Ucraina, devastată de război, și cu exclava rusă Kaliningrad, o face esențială pentru flancul estic al NATO.

Editor : M.C