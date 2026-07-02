Live TV

Polonia a primit „undă verde” pentru prezența permanentă a trupelor americane, afirmă un oficial de la Varșovia

Data publicării:
DC: Poland Deputy Prime Minister Speaks Outside White House
Marcin Przydacz, Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Desfășurarea suspendată „Aliat model?”

Varșovia a primit „undă verde” de la Casa Albă pentru o prezență militară permanentă a SUA în Polonia, a declarat un înalt oficial polonez. Marcin Przydacz, consilierul pentru politică externă al președintelui polonez Karol Nawrocki, a făcut aceste declarații după întâlnirea de joi, de la Washington, cu secretarul de Stat american Marco Rubio, relatează TVPWorld.

Przydacz a declarat reporterilor că a existat „o undă verde absolută din partea Casei Albe”, adăugând că forma finală a oricărei prezențe permanente a trupelor americane în Polonia va depinde de o strategie mai amplă a Pentagonului, care se află încă în curs de elaborare.

Bardzo dobre spotkanie w Białym Domu - West Wing z @SecRubio

Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-amerykańskiej współpracy militarnej, a także sytuacji bezpieczeństwa w Europie w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej. Dyskusja dotyczyła… pic.twitter.com/wujWMHrwEP

— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) July 1, 2026

Varșovia militează de mult timp pentru o prezență militară permanentă a SUA, considerând forțele americane un factor cheie de descurajare împotriva Rusiei, pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea pe flancul estic al NATO.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani, al doilea contingent militar american ca mărime din Europa, după Germania. Cu toate acestea, majoritatea acestor soldați sunt staționați pe bază de rotație, nu permanent.

Desfășurarea suspendată

Caracterul temporar al acestor desfășurări a ieșit în evidență în luna mai, când Pentagonul a oprit brusc rotația planificată a unei brigăzi blindate americane de 4.000 de soldați în Polonia.

Măsura a luat prin surprindere oficialii polonezi și a atras critici atât din partea legislatorilor republicani, cât și a celor democrați din SUA. Într-o aparentă schimbare de direcție, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ulterior că 5.000 de soldați americani „suplimentari” vor fi trimiși în Polonia.

Comentând declarațiile lui Trump, Przydacz a spus că, în timpul întâlnirii, Rubio a reafirmat desfășurarea a 5.000 de soldați americani, dar a sugerat că cifra se referă probabil la soldați care vor înlocui, mai degrabă decât să completeze, brigada blindată a cărei desfășurare a fost suspendată.

„Declarația privind cei 5.000 de soldați suplimentari a fost menținută”, a declarat Przydacz, citat de PAP.

„Totuși, acest lucru nu înseamnă neapărat că brigada blindată de 4.000 de soldați, a cărei rotație a fost suspendată, va fi, de asemenea, desfășurată în Polonia.”

„Aliat model?”

Potrivit lui Przydacz, Rubio a mai spus că este „absolut în favoarea” schimbării statutului forțelor americane din Polonia de la o prezență rotațională la una permanentă.

Secretarul de Stat ar fi descris Polonia drept un „aliat model” care alocă „o parte corespunzătoare din PIB-ul său” apărării, investind în același timp masiv în echipamente și tehnologie militară, a relatat PAP.

Polonia a înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru apărare din NATO în 2025, alocând 4,3% din PIB-ul său armatei.

Pentru Varșovia, demersul în favoarea unei baze permanente reprezintă un efort de a evita să fie afectată de o eventuală reducere mai amplă a prezenței americane și de a asigura menținerea trupelor americane în Polonia într-un moment în care Washingtonul își reevaluează rolul pe continent.

Luna trecută, Washingtonul a anunțat că va efectua o revizuire de șase luni a forțelor americane din Europa, alimentând și mai mult îngrijorările cu privire la angajamentele pe termen lung ale SUA față de aliații săi din NATO de pe continent.

În luna mai, Pentagonul a anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania, țara care găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa.

Aceste măsuri au survenit pe fondul unor tensiuni mai ample între SUA și aliații săi europeni, Trump susținând în repetate rânduri că Europa „profită pe seama” sprijinului militar american și criticând NATO pentru că nu susține războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Întrebat despre revizuirea prezenței militare americane în Europa, Przydacz a declarat că detaliile finale ale noii strategii a Washingtonului ar urma să fie dezvăluite în toamnă.

„Sarcina principală în acest moment este să ne asigurăm că decizia venită de la Casa Albă este pusă în aplicare corespunzător”, a spus el.

Polonia a solicitat în repetate rânduri o prezență militară americană mai amplă și mai permanentă, argumentând că poziția sa, la granița cu Ucraina, devastată de război, și cu exclava rusă Kaliningrad, o face esențială pentru flancul estic al NATO.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
steag germania Reichstag guvern parlament
3
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
4
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
nicusor dan face declaratii
5
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Lovitură de proporții: UEFA i-a exclus din cupele europene, pentru trucare de meciuri!
Digi Sport
Lovitură de proporții: UEFA i-a exclus din cupele europene, pentru trucare de meciuri!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Canada News - April 7, 2025
Canada vrea să anunţe la summitul NATO înființarea unei bănci globale de apărare. 10 țări europene o susțin
bloc distrus in kiev de rachete rusesti
Reacția lui Zelenski după atacul masiv al Rusiei asupra Kievului. „Asta nu se va întâmpla”
avioane de supraveghere
NATO intenţionează să înlocuiască aeronavele AWACS cu avioane Saab GlobalEye
donald trump in biroul oval
Trump critică din nou aliații din NATO: „Statele Unite plătesc cel mai mult. Este ridicol!”
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cum s-au activat rețelele de boți și troli ale Kremlinului, după episoadele cu dronele de la Galați și Constanța (experți)
Recomandările redacţiei
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Viorel Pașca, despre acuzațiile aduse de DIICOT: „Sunt mândru de ce...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie să...
sigla diicot de la intrarea in sediu
DIICOT condamnă „declarațiile cu caracter politic” făcute pe seama...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - VALUL DEMOCRATIEI - 19 FEB 2026
Parchetul General, solidar cu Înalta Curte de Casație și Justiție în...
Ultimele știri
Explozia din Monaco: un suspect a fost identificat și localizat într-o țară europeană. Este vorba despre o femeie
Aproape 1,2 milioane de migranți au aplicat pentru statut legal în Spania. Programul guvernului Sanchez stârnește controverse
Cod roșu de furtună în mai multe județe din țară. Sunt așteptate precipitații abundente și frecvente descărcări electrice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
Prezentatoare TV, diagnosticată cu cancer! A făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Fotbalist din Palestina, ucis de Israel în Fâșia Gaza! Abia se căsătorise și urma să aibă un copil
editiadedimineata.ro
OpenAI plănuiește să ofere administrației Trump 5% din companie
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe...
Adevărul
Satul pustiit din Spania care își caută locuitori: oferă case gratuite și locuri de muncă pentru a...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
A plecat în vacanța vieții sale, dar o aparentă înțepătură de insectă l-a adus în stare critică. "Când a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Dezastrul din spatele corvetelor blocate: Un general NATO explică de ce am ajuns la „momentul T0” și ce bani...
Newsweek
Un pensionar a chemat USR, PNL și UDMR în instanță pentru că au anulat indexarea pensiilor. Ce șanse are?
Digi FM
Kate Middleton, apariție neașteptată la Wimbledon. Gestul făcut înainte de meciul lui Arthur Fery a cucerit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...