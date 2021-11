Beijingul a emis prima alertă de poluare densă pentru perioada toamnă-iarnă, care duce la suspendarea unor lucrări de construcţie în aer liber, a activităţilor din anumite fabrici şi a activităţilor şcolare în aer liber. Vineri, vizibilitatea în anumite zone din capitala Chinei a scăzut sub 200 de metri, forţând închiderea mai multor autostrăzi.

Vizibilitatea a fost limitată sever de poluarea densă, iar etajele superioare ale celor mai înalte clădiri ale oraşului au devenit invizibile din cauza pâclei.

Regiunea puternic industrializată Beijing-Tianjin-Hebei se confruntă deseori cu fenomenul de smog în perioadele de toamnă şi iarnă, în special în zilele când nu adie vântul, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Un val de aer rece care va sosi din Siberia în timpul weekendului ar putea dispersa poluarea, potrivit prognozelor.

China şi-a fixat drept obiectiv reducerea concentraţiilor de particule atmosferice nocive, cunoscute sub denumirea de particule în suspensie PM2,5, în medie cu 4% de la an la an în marile oraşe începând cu această iarnă, a anunţat Ministerul Mediului luna trecută.

Nivelul particulelor PM2,5 în regiunile urbane a atins vineri un nivel de 234 de micrograme pe metru cub, potrivit Ambasadei Statelor Unite din Beijing, un indicator al poluării severe.

Campania de iarnă pentru sezonul 2021-2022 împotriva poluării în China va fi purtată în 64 de oraşe din regiunea industrializată din nord, predispusă la producerea smogului, a declarat ministerul în septembrie.

China urmează să fie gazda Jocurilor Olimpice de Iarnă, care vor avea loc în Beijing şi în oraşul învecinat Zhangjiakou în perioada 4-20 februarie.

Orașul interzis abia se vede din cauza poluării. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Editor : B.P.