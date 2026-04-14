Populația umană a crescut mai mult decât capacitatea de susținere a Pământului. „Depășim limitele chiar acum”

Populația umană a crescut deja prea mult și a devenit prea solicitantă pentru ca Pământul să o poată susține la nivelurile actuale de consum, avertizează un nou studiu citat de Science Alert.

Studiid două secole de date despre populație, o echipă condusă de Corey Bradshaw de la Universitatea Flinders din Australia a descoperit că omenirea trăiește mult dincolo de limitele pe care planeta noastră le poate susține pe termen lung.

Ecologii descriu capacitatea unui mediu de a susține populația unei specii drept „capacitate de susținere” sau „capacitate de încărcare”. Este o estimare a numărului de indivizi din orice specie dată care pot supraviețui pe termen lung, pe baza resurselor disponibile și a ratei cu care aceste resurse se regenerează.

Specia noastră, Homo sapiens, este foarte pricepută la a depăși limitele acestei capacități de susținere, având în vedere înclinația noastră de a găsi soluții tehnologice pentru a depăși limitările naturale ale reînnoirii resurselor - în special prin exploatarea combustibililor fosili.

Interesant este că termenul „capacitate de susținere” își are originile în industria navală de la sfârșitul anilor 1800, când navele alimentate cu cărbune le înlocuiau pe cele propulsate de vânt. A fost folosit pentru prima dată pentru a calcula cantitatea de marfă pe care o putea transporta una dintre noile nave, fără a înlocui cărbunele și apa esențiale necesare pentru a alimenta nava sau echipajul necesar pentru a o opera.

Această tranziție către combustibili fosili în transportul maritim și în alte industrii a permis în mod fundamental creșterea rapidă a populației în secolul al XX-lea - lucru de care ne amintim cu toții acm când războiul dintre SUA și Iran aruncă în haos aprovizionarea globală cu combustibil și populațiile globale care depind de aceasta. Populația actuală a Pământului este de aproximativ 8,3 miliarde.

„Economiile de astăzi, bazate pe o creștere neîntreruptă, aparent nu recunosc constrângerile regenerative ale expansiunii susținute a populației, deoarece combustibilii fosili compensează artificial diferența”, scrie echipa de cercetători.

Bradshaw și echipa sa au creat o estimare bazată pe dovezi a capacității de susținere a omului, folosind modele de creștere ecologică pentru a urmări schimbările în dimensiunea populației și ratele de creștere în ultimele două secole, la nivel global și regional.

Ei fac diferența între capacitatea maximă de susținere – limita teoretică, absolută, indiferent de cât de multă foamete, boli și războaie vin odată cu ea – și capacitatea optimă de susținere, în care dimensiunea populației este atât sustenabilă, cât și respectă un standard minim de viață.

„Pământul nu poate ține pasul cu modul în care utilizăm resursele. Nu poate susține nici măcar cererea de astăzi fără schimbări majore, descoperirile noastre arătând că împingem planeta mai mult decât poate face față”, spune Bradshaw.

Înainte de anii 1950, au descoperit ei, populația umană creștea într-un ritm din ce în ce mai mare, dar la începutul anilor 1960, acest ritm de creștere a început să încetinească, deși populația a continuat să crească.

„Această schimbare a marcat începutul a ceea ce numim «o fază demografică negativă»”, spune Bradshaw.

„Înseamnă că adăugarea unui număr mai mare de oameni nu se mai traduce printr-o creștere mai rapidă. Când am examinat această fază, am constatat că populația globală va atinge probabil un vârf între 11,7 și 12,4 miliarde de oameni până la sfârșitul anilor 2060 sau 2070, dacă tendințele actuale se mențin”, adaugă cercetătorul.

Capacitatea maximă estimată este în jur de 12 miliarde, dar este departe de optim la nivelurile actuale de consum de resurse.

Acesta este primul studiu care investighează relațiile dintre rata de schimbare a populației pe cap de locuitor și dimensiunea medie a populației pe termen lung.

Cercetarea a dezvăluit că societățile umane au trecut de la o tendință în care mai mulți oameni însemnau o rată de creștere a populației mai mare, la una în care curba a început să se aplatizeze: adică, odată cu creșterea dimensiunilor populației, rata de creștere a scăzut.

Dar chiar și cu aceste rate de creștere mai lente, populația noastră este deja mult peste capacitatea de încărcare sustenabilă dată de modelele lui Bradshaw și ale echipei sale.

Diferența dintre numărul lor optim de 2,5 miliarde și dimensiunea actuală a populației noastre de 8,3 miliarde ar putea ajuta la explicarea problemelor legate de consumul excesiv cu care se confruntă specia noastră în prezent.

De exemplu, în ianuarie anul acesta, ONU a anunțat că lumea se află într-o stare de faliment al apei. Populațiile de animale scad din cauza incapacității lor de a concura cu noi pentru resurse sau de a ține pasul cu poftele noastre.

Și dependența noastră de combustibilii fosili pentru a crește capacitatea de susținere a Pământului pe termen scurt – de exemplu, pentru a crea îngrășămintele care hrănesc culturile agricole și pentru a ne alimenta viața aglomerată – evident că nici ea nu se preface prea bine pentru noi. Combustibilii fosili sunt, de asemenea, factori care determină schimbările climatice cauzate de om, care perturbă ecosistemele și resursele naturale la nivel global.

În mod special, studiul sugerează că variațiile anomaliei temperaturii globale, ale amprentei ecologice și ale emisiilor totale sunt mai bine explicate prin creșterea populației decât prin creșterea consumului pe cap de locuitor.

„Sistemele de susținere a vieții planetei sunt deja supuse unei presiuni și, fără schimbări rapide în modul în care folosim energia, terenurile și alimentele, miliarde de oameni se vor confrunta cu o instabilitate tot mai mare”, spune Bradshaw. „Studiul nostru arată că aceste limite nu sunt teoretice, ci le depășim chiar acum.”

Însă, deși studiul prezintă o imagine destul de sufocantă a vieții umane pe Pământ, cercetătorii spun că timpul nu a expirat încă.

„Pământul nu poate susține populația umană viitoare, sau chiar pe cea de astăzi, fără o revizuire majoră a practicilor socio-culturale de utilizare a terenurilor, apei, energiei, biodiversității și a altor resurse”, scriu autorii studiului.

„Populațiile mai mici, cu un consum mai mic, creează rezultate mai bune atât pentru oameni, cât și pentru planetă. Perioada de acțiune se îngustează, dar o schimbare semnificativă este încă realizabilă dacă națiunile lucrează împreună”, spune Bradshaw.

Ca în cazul oricărei modelări la scară globală, există limitări. Există mult prea multe variabile care se desfășoară pe Pământ în permanență pentru ca oamenii de știință să poată lua în considerare tot ceea ce afectează dimensiunile populației, rata de schimbare și capacitatea de susținere, așa că aceste cifre ar trebui considerate estimări valabile doar în limitele seturilor de date pe care s-au bazat.

Capacitatea de încărcare are și implicații etice tulburătoare: nu toți oamenii de pe Pământ au aceleași oportunități sau consumă aceleași resurse, iar discuțiile despre măsurile de control al populației sunt adesea pline de rasism și discriminare împotriva persoanelor cu dizabilități.

„Tragedia este că efortul uman a scurtcircuitat buclele de feedback corective, în cele din urmă inevitabile, pe care le impune capacitatea de încărcare, fără a le înlocui cu feedback-uri corective umane și ecologice”, conchid autorii.

Editor : Monica Bonea