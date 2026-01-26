Live TV

Portavionul american Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu. Mesaj dur din Iran

uss abraham lincoln
Portavionul Abraham Lincoln. Sursa foto: X

Portavionul Abraham Lincoln şi navele care îl însoţesc au ajuns în Orientul Mijlociu, a anunţat luni armata americană, care îşi consolidează prezenţa în regiune într-un moment de tensiuni sporite cu Iranul.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat săptămâna trecută că o „armadă” navală americană se îndreaptă spre zona Golfului şi că Washingtonul supraveghează îndeaproape Iranul, unde guvernul a reprimat violent protestele la scară largă.

Liderul de la Casa Albă a ameninţat în repetate rânduri că va ataca Iranul ca răspuns la această represiune, dar a părut să revină asupra acestei ameninţări după ce a afirmat că Teheranul a suspendat execuţiile planificate ale unor protestatari.

Grupul naval, care s-a aflat până acum în Marea Chinei de Sud, este „desfăşurat în prezent în Orientul Mijlociu pentru a promova securitatea şi stabilitatea regională”, a transmis luni Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) pe reţeaua X.

Chiar înainte de anunţul CENTCOM, guvernul iranian avertizase luni împotriva oricărei intervenţii americane:

„Sosirea unei astfel de nave de război nu va afecta hotărârea Iranului de a apăra naţiunea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaid, într-o aparentă referire la portavion. „Republica islamică Iran are încredere în propriile capacităţi”, a adăugat el.

Iranul şi Israelul au purtat un război de 12 zile în iunie 2025, declanşat de un atac israelian fără precedent asupra instalaţiilor militare şi nucleare iraniene, precum şi asupra unor zone populate. Statele Unite s-au alăturat ofensivei aliatului lor israelian, atacând trei situri nucleare.

Deja slăbit de acest război, Iranul a reprimat violent demonstraţiile recente, numărul morţilor apropiindu-se acum de 6.000, potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului, care investighează alte mii de posibile decese.

