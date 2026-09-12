Video Posibile tulburări pe piața mondială a petrolului după ce o conductă din Arabia Saudită a fost atacată cu drone Data publicării: 12.09.2026 09:40 Imaginile din satelit arată daunele provocate de atac FOTO Captură Video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O conductă de export de petrol din Arabia Saudită a fost atacată cu drone și a luat foc. Potrivit oficialilor din Arabia Saudită, dronele ar fi fost lansate din Irak. În urma atacului, piața mondială a patrolului ar putea fi din nou tulburată. Construcția metroului M6 care leagă București de Aeroportul Otopeni avansează. Cum arată lucrările la prima secțiune din cei 14,2 km Inflația a scăzut în luna august. Motorina și chiriile, printre cele mai mari creșteri de prețuri. Topul scumpirilor Prețul benzinei a ajuns la un nivel istoric în România, după ce cotația petrolului a depășit 106 dolari pe baril Vremea se schimbă brusc în România. Elena Mateescu: „Duminică vom resimți răcirea accentuată în întreaga țară” Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse) Putin, Xi și Modi, față în față în India. Războaiele din Iran și Ucraina, principalele teme ale summitului BRICS Viața de student la cămin vs în chirie: diferențe uriașe de preț. Economist: „Pentru părinți e o misiune imposibilă” Jumătate dintre români se încălzesc cu lemne. Cât au ajuns să coste proviziile pentru o iarnă: „Sunt foarte scumpe” România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar cetățenii evită e-guvernarea Prin conducta atacată, Arabia Saudită încearca să exporte petrol, ocolind Strâmtoarea Ormuz, care este parțial închisă. Lovitura ar putea acum afecta și mai mult piața mondială a petrolului.Ministerul Energiei din Arabia Saudită a anunțat că conducta a fost oprită temporar și că persoanel rănite primesc îngrijiri medicale. Editor : I.B. Etichete: arabia saudita conducta petrol piata petrol atac drone Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol... 2 Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția... 3 AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua... 4 La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt... 5 Bolojan, despre zborul privat spre Mykonos: „O imagine care îți poate arăta ce înseamnă...