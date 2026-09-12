Live TV

Video Posibile tulburări pe piața mondială a petrolului după ce o conductă din Arabia Saudită a fost atacată cu drone

Data publicării:
Imaginile din satelit arată daunele provocate de atac FOTO Captură Video
Imaginile din satelit arată daunele provocate de atac FOTO Captură Video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O conductă de export de petrol din Arabia Saudită a fost atacată cu drone și a luat foc. Potrivit oficialilor din Arabia Saudită, dronele ar fi fost lansate din Irak. În  urma atacului, piața mondială a patrolului ar putea fi din nou tulburată. 

Prin conducta atacată, Arabia Saudită încearca să exporte petrol, ocolind Strâmtoarea Ormuz, care este parțial închisă. Lovitura ar putea acum afecta și mai mult piața mondială a petrolului.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a anunțat că conducta a fost oprită temporar și că persoanel rănite primesc îngrijiri medicale.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
2026-09-01-0784
2
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
parlament
3
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
4
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
petre florin manole zbor privat mykonos USR sector 1
5
Bolojan, despre zborul privat spre Mykonos: „O imagine care îți poate arăta ce înseamnă...
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"
Digi Sport
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bab el-Mandeb
Rebelii Houthi preiau controlul întregii coaste a Yemenului la Marea Roșie și interzic accesul navelor saudite în Bab el-Mandeb
urmările unui atac cu rachetă a grupării Houthi asupra unor ținte din Arabia Saudită
Primul test major pentru noua alianță „NATO a musulmanilor”. Luptele din Yemen riscă să degenereze într-un război în toată regula
Houthis protest in Sanaa in support of al-Houthi's statements
Rebelii Houthi avansează spre o rută vitală pentru comerțul mondial. Ar fi cucerit portul strategic Mokha de la Marea Roșie
iran nave distruse
Cât a ajuns să coste un baril de petrol după escaladarea atacurilor din Orientul Mijlociu. Cel mai ridicat nivel din ultimele luni
stramtoarea ormuz iran
Iranul amenință SUA cu un nou „război economic” și cu rachete, în timp ce rebelii Houthi atacă Arabia Saudită
Recomandările redacţiei
Kirilo Budanov
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al...
Ulf Kristersson
Premierul Ulf Kristersson transmite un avertisment Europei înainte de...
vladimir putin in birou
„Asta înseamnă război”: Putin avertizează Europa să nu trimită trupe...
sonda de titei petrol la apus
AIE avertizează că sistemul de rafinare a petrolului este „împins la...
Ultimele știri
„Este un miracol”. Cum a supraviețuit un adolescent de 15 ani timp de trei zile pe o barcă răsturnată în apele înghețate din Alaska
Rusia a lovit un bloc de locuințe din Odesa. Cel puţin 12 persoane au fost rănite
Diamantul ascuns într-un măr și menajera care a dat peste cap un jaf de zeci de milioane de dolari: Povestea nestematei Grand Condé
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
George Clooney, mărturisire despre ultimele clipe ale surorii lui. A ținut-o de mână când a murit: "Acum...
Cancan
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca...
Fanatik.ro
„Cum să semnezi așa ceva?”. Gigi Becali, stupefiat de ce a făcut Diana Buzoianu în scandalul bisericii de la...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Ce program zilnic are Giovanni Becali: “Am un contract cu Șeful de Sus! Dacă trec de vârsta asta orice este...
Adevărul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Prințesa Kate spune că escaladarea a trei munți britanici a fost felul ei de a mulțumi spitalului care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a recăsătorit în secret și a devenit mamă pentru a treia oară, la 44 de ani: "Nu-mi pasă ce cred alții"
Pro FM
Lady Gaga a devenit mamă! Este primul copil pentru artista în vârstă de 40 de ani și Michael Polansky
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pamela Anderson, într-o rochie cu spatele gol și crăpătură până la șold. A strălucit la New York, la 59 de ani
Adevarul
„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”. „Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA. Ce se...
Newsweek
Un pensionar primește pensie de invaliditate după legea veche. Ce se întâmplă la trecerea la limita de vârstă?
Digi FM
Văduva și copiii lui Steve Irwin îi duc dorul: "Familia noastră și-a pierdut supereroul". 20 de ani de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Actorul care nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță