O conductă de export de petrol din Arabia Saudită a fost atacată cu drone și a luat foc. Potrivit oficialilor din Arabia Saudită, dronele ar fi fost lansate din Irak. În urma atacului, piața mondială a patrolului ar putea fi din nou tulburată.

Prin conducta atacată, Arabia Saudită încearca să exporte petrol, ocolind Strâmtoarea Ormuz, care este parțial închisă. Lovitura ar putea acum afecta și mai mult piața mondială a petrolului.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a anunțat că conducta a fost oprită temporar și că persoanel rănite primesc îngrijiri medicale.

Editor : I.B.