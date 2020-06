Povestea „bunicii de pe TikTok”, aflată în spatele campaniei de boicotare a mitingului electoral al lui Donald Trump din Tulsa

Mary Jo Laupp a postat un videoclip pe TikTok în care îl critica pe președintele american Donald Trump pentru că a ales ca dată pentru primul miting electoral în 19 iunie, ziua care marchează eliberarea din sclavie, în timp ce țara este marcată de proteste față de rasism. Clipul a devenit viral, dând startul unei campanii de boicotare, iar Trump s-a trezit în fața unei săli aproape goale la mitingul din Tulsa, Oklahoma, chiar dacă acesta a fost amânat cu o zi.

Campania de boicotare a întrunirii electorale a fost făcută pe rețelele sociale, mai ales pe TikTok și Twitter, încurajând utilizatorii să rezerve bilete pentru mitingul lui Trump, dar să nu participe, ca formă de protest. Așa că în sala cu 19.000 de locuri au apărut la mitingul lui Trump doar circa 6.000 de persoane.

„A fost ciudat, pentru că sunt doar o bunică în vârstă de 15 ani și am început să public videoclipuri pe TikTok în mai, iar zilele trecute cineva mă întreba cum am devenit activistt polittic” a povestit Mary Jo Laupp într-un interviu pentru BBC.

„I-am răspuns că din întâmplare”, a adăugat ea.

În clipul devenit viral, Laupp recomanda celor care vor să vadă o sală cu 19.000 de locuri goală să își facă rezervare pentru bilete și apoi să-l lase pe Trump „să stea singur pe scenă”.

„Când am făcut acea înregistrare video eram frustrată, am văzut mulți utilizatori de TokTok afro-americani supărați că Trump a ales acea dată pentru mitingul electoral, dată care plână la urmă a fost schmbată. Și Tulsa, chiar dacă atunci nu știam povestea. În 1921, un cartier întreg de oameni de culoare de succes a fost făcut una cu pământul. 300 de oameni au fost uciși și 800 au fost răniți de adepți ai supremației albilor. În actualul climat politic, să organizezi un miting în 19 iunie, ziua eliberării negrilor din sclavie, în acel oraș, pare o alegere foarte nepotrivită și mulți oameni de culoare pe care îi cunosc au simțit-o ca pe o lipsă de respect”, a spus ea.

„Sunt multe episoade din istoria noastră despre care pur și simplu nu vorbim și despre care nu știm. Am vrut să atrag atenția asupra unui eveniment istoric care a făcut din acel oraș o alegere nepotrivită pentru un miting electoral”, a adăugat Laupp.

„Mulți adolescenți și mulți părinți de adolescenți m-au contactat și mi-au spus că au acum forța să vorbească și ei. Indiferent dacă echipa lui Trump crede sau nu, acești adolescenți cred că au avut un impact. Primesc în continuare mesaje în care îmi spun: noi am făcut asta, nu-mi vine să cred că am făcut și eu parte din asta. Am motivat tineri să fie conștienți și implicați în politică și activism. Toată lumea a câștigat”, a mai spus ea.

Clipul lui Laupp a fost distribuit de tineri și de fani ai muzicii pop coreene (K-pop), care și-au proclamat apoi victoria pe rețelele sociale pentru campania de boicotare.

Echipa de campanie a lui Trump a dat vina pentru prezența scăzută la mitingul electoral pe proteste, dar jurnaliștii prezenți acolo spun că nu erau mulți protestatari, potrivit New York Times.

Brad Parscale, managerul campaniei lui Trump, spune că relatările despre utilizatorii TikTok și fanii K-pop care au boicotat mitingul sunt inexacte și chiar a evocat posibilitatea de a nu permite presei să participe la evenimente în viitor.

„Stânga și trollii din online care își proclamp victoria, crezând că au influențat cumva prezența la miting, nu știu despre ce vorbesc sau despre cum funcționează mitingurile noastre”, a spus Parscale. „Înregistrarea la un miting înseamnă că ai lăsat un număr de telefon mobil pentru confirmare și am eliminat constant numere false, așa cum am făcut cu zeci de mii la mitingul din Tulsa, când am calculat numărul posibil de participanți”, a spus el.