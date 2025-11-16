Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii

Un matematician care trăia liniștit în Rusia a publicat acum 23 de ani primul dintr-o serie de trei articole cu care a rezolvat una dintre marile probleme matematice care încă nu fuseseră demonstrate. Lui Grigori Perelman i s-au oferit mai multe medalii prestigioase pentru realizarea sa incredibilă, inclusiv un premiu de 1 milion de dolari, însă excentricul cercetător le-a refuzat pe toate, dispărând mai apoi din atenția publicului.

Grigori Perelman s-a folosit de ecuațiile altor cunoscuți matematicieni, precum Richard Hamilton, ca să rezolve conjectura Poincaré, o ipoteză enunțată cu aproape un secol în urmă de Henri Poincaré.

Conform ipotezei, dacă ai lua orice fel de formă 3D, de la o pisică la un zgârie-nori, și ai desena pe ea un cerc bidimensional pe care să îl poți micșora până la un singur punct fără să alterezi cercul sau forma 3D, atunci spațiul este matematic echivalent cu o sferă, potrivit Live Science. Demonstrarea acestei ipoteze a fost crucială în domeniul topologiei.

Matematicianul Stephen Smale a rezolvat conjectura în cinci dimensiuni, în 1961, câștigând prestigioasa Medalie Fields, un fel de premiu Nobel al matematicienilor. Însă, modelul 3D s-a dovedit a fi cel mai greu de răzbit.

Înainte să își publice lucrările, Perelman, zis și Grișa, a făcut studii postdoctorale în SUA la mai multe instituții. La mijlocul anilor '90, el a refuzat mai multe burse de merit în matematică în SUA și Europa și s-a întors la Sankt Petersburg, orașul său natal, unde a lucrat la Institutul de Matematică Steklov.

Grigori Perelman (stânga) a refuzat premiul de 1 milion de dolari, spunând că și Richard Hamilton (dreapta) merita acest premiu la fel de mult ca el. Capturi foto: X

Un geniu al matematicii care arăta ca Rasputin. Perelman părea total neinteresat de bani

Perelman, care le-a spus colegilor săi că îi place să facă drumeții prin pădurile din jurul Sankt Petersburgului în căutare de ciuperci, a fost descris drept prietenos, dar timid și neinteresat de lucrurile lumești, potrivit matematicianului Robert Greene de la UCLA.

Colegii lui au mai spus că Perelman părea total neinteresat de bani și alte câștiguri materiale și l-au comparat la înfățișare cu Rasputin: „avea părul și unghiile lungi”.

După ce s-a întors în Rusia, Perelman a dispărut din ochii publicului, iar mulți dintre foștii lui colegi au crezut că a abandonat de tot matematica.

În 2002, însă, Perelman a publicat lucrarea „Formula entropiei pentru fluxul Ricci și aplicațiile sale geometrice”. Într-un an, matematicianul a publicat și celelalte două lucrări din serie și a susținut mai multe discursuri în cadrul unor universități de pe coasta de est a Statelor Unite. Apoi, a dispărut din nou.

Cu toate că a reușit să demonstreze conjectura Poincaré, au mai trecut câțiva ani până când alți matematicieni au reușit să analizeze demonstrațiile sale geniale, originale și extrem de tehnice pentru a confirma faptul că marele mister topografic fusese, într-adevăr, rezolvat.

Matematicienii John Morgan și Gang Tian au publicat în 2006 o lucrare de 473 de pagini în care au arătat că Perelman a demonstrat conjectura Poincaré.

Începând din 2005, Perelman a evitat să mai apară în public, iar vecinii lui au spus că are grijă de mama lui din Sankt Petersburg. Captură foto: X

Hamilton: Ar fi trebuit să accepte premiul și să îmi dea mie jumătate din bani

Lui Perelman i s-a oferit apoi prestigioasa Medalie Fields și premiul Millenium, împreună cu o recompensă de 1 milion de dolari pentru rezolvarea uneia din cele șapte probleme matematice nerezolvate selectate de Institutul de Matematică Clay din SUA.

Perelman le-a refuzat pe toate. Unul dintre posibilele motive pentru care a făcut acest gest este faptul că și-ar fi dorit ca și Richard Hamilton să primească aceste premii, întrucât demonstrația lui Perelman s-a bazat pe lucrările matematicianului american.

Când a aflat că Perelman a refuzat să accepte premiul de 1 milion de dolari, Hamilton a glumit spunând că ar fi trebuit să îl accepte și să îi dea lui jumătate din bani, potrivit New York Times.

Perelman s-a retras de la Institutul Steklov în 2005 și a evitat de atunci să mai apară în public. Nu se știe dacă Perelman mai lucrează în domeniul matematicii. Vecinii lui au spus că el are grijă de mama sa.

Când un reporter a încercat să îl abordeze, în 2010, Perelman a refuzat să îi ofere un interviu spunând: „Mă deranjezi. Culeg ciuperci.”

Editor : Raul Nețoiu