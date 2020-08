Povestea sfâșietoare a băiatului de 9 ani care își dorește să poată spune „mama” și „tata”. 5.000 de familii vor acum să-l adopte

America a fost impresionată până la lacrimi când un canal local de știri a difuzat povestea unui băiat care își dorește mai mult decât orice să fie adoptat de o familie.

Jordan este în îngrijirea asistenților maternali de la vârsta de trei ani și este disperat să poată spună cuiva „mama” sau „tata”.

Când reporterul l-a întrebat pe băiatul care acum are nouă ani unde și-ar dori să călătorească dacă ar putea ajunge oriunde în lume, copilul a spus simplu: „La o petrecere de adopție, într-o casă”.

A dat un răspuns similar atunci când a fost întrebat ce dorințe ar vrea să i se îndeplinească dacă ar întâlni o zână: „Să am o familie, și o familie, o familie. Acestea sunt singurele dorințe pe care le am.”

Jordan a fost în plasament împreună cu fratele lui, dar Braison a fost adoptat de o familie anul trecut și l-a lăsat singur.

Copilul a spus că vrea să se facă ofițer de poliție când va fi mare, pentru că iubește ideea de a proteja și a servi comunitatea. Dar înainte de asta i-ar plăcea să fie adoptat și să aibă o familie care să-l iubească.

„Mi-ar plăcea să am o familie, să am cui să spun mama și tata, ori doar mama sau doar tata. Nu prea îmi pasă. Este important să am oameni cu care să pot sta de vorbă când am nevoie. Sper să mă aleagă cineva", a spus Jordan la un post tv din Oklahoma citat de Today.

Povestea a fost difuzată la nivel local în urmă cu câteva zile și de atunci a devenit virală în toată țara. Jordan nu numai că și-a câștigat o mulțime de admiratori, dar în curând ar putea să aibă și familia pe care și-o dorește.

Asistentul social care se ocupă de plasamentul lui Jordan, Christopher Marlowe, spune că primit peste 5.000 de cereri de adopție pentru el în ultimele săptămâni. Cupluri din toată țara își doresc să-i ofere un cămin și părinți.

Marlowe spune că analizează acum toate aceste cereri și încearcă să identifice familia potrivită pentru copilul de 9 ani. Marlowe a fost contactat inclusiv de familia care l-a adoptat pe fratele lui Jordan, care a spus că este deschisă la ideea de a-l adopta și pe el și astfel cei doi frați să fie din nou împreună.