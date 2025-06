Povestea impresionantă a unui gangster yakuza care a devenit avocat: „Abia îmi vine să cred ce am fost”

Timp de mai bine de două decenii, Yoshitomo Morohashi a trăit o viață criminală ca membru al unei organizații yakuza, însă o cădere nervoasă pe o stradă aglomerată din Tokyo l-a adus pe calea răscumpărării profesionale și personale. The Guardian scrie că povestea sa de viață e un exemplu bun de „braconier devenit vânător”.

După ce a fost traficant de droguri și recuperator de datorii, Morohashi a devenit avocat.

„Chestia este că am avut o copilărie foarte fericită și normală”, spune Morohashi într-un interviu la biroul său din Tokyo. „Am fost un elev foarte bun și întotdeauna am fost primul din clasă, dar mi-a fost greu să mă acomodez. Eram disruptiv și îmi înnebuneam profesorii.”

Morohashi avea doar 14 ani când tatăl său, un producător de tăiței, a murit, lăsând-o pe mama sa să crească singurul lor copil în Iwaki, un oraș mare din prefectura Fukushima.

„M-am chinuit foarte mult după moartea tatălui meu și nu am avut frați sau surori la care să apelez”, spune el.

Decăderea lui Morohashi în delincvență i-a înecat talentul academic evident. După ce a picat examenele de admitere la universitate, a fost trimis la Tokyo pentru a frecventa o școală de meditații și, spera mama sa, pentru a obține o diplomă și a-și începe o carieră.

Doi ani mai târziu, a fost acceptat la Universitatea Seikei, dar până atunci a descoperit și drogurile, împreună cu un cerc de prieteni care îi împărtășeau pasiunea pentru inhalarea fumului de la metamfetamina încălzită.

Decăderea și primul contact cu grupul yakuza

Timpul care ar fi trebuit să fie dedicat studiilor sale a fost petrecut jucând mahjong și ieșind cu tineri care aveau legături cu rețeaua japoneză de sindicate ale crimei organizate.

„Am fost absorbit de acest tip de stil de viață, în principiu droguri și comportament antisocial”, spune el.

Cunoștințele sale despre narcotice și fizicul său impunător au făcut din Morohashi, care acum a abandonat facultatea, un recrut natural pentru Inagawa-kai, al treilea grup yakuza ca mărime din Japonia, care l-a angajat ca dealer și colector de datorii, scrie The Guardian.

„Nu am împușcat sau înjunghiat niciodată pe nimeni, dar am lovit oamenii cu o bâtă de baseball dacă nu își plăteau împrumuturile. Nu am țintit niciodată capul”, spune el.

„Yakuza a devenit familia mea. Îmi pierdusem tatăl și, în sfârșit, am simțit că fac parte din ei. Ei m-au acceptat. Știam că făceau lucruri îngrozitoare oamenilor, dar mă prefăceam că nu are nimic de-a face cu mine”, mai spune acesta.

Cu toate acestea, dependența sa de droguri s-a agravat, culminând în 2005 cu o cădere nervoasă, în urma căreia a ajuns dezbrăcat până la brâu, pe faimoasa intersecție „scramble” din Shibuya - o umilință care avea să-i schimbe cursul vieții.

Internat la psihiatrie

A fost internat într-un spital de psihiatrie timp de șase luni și exclus din gașca sa. „Îi făcusem de rușine”, explică el. Mama sa, cu care nu mai vorbise de șapte ani, s-a grăbit să-mi fie alături, „chiar dacă știam că suferă din cauza dependenței mele de droguri și a apartenenței mele la yakuza”.

După ce a fost externat, Morohashi a fost arestat pentru droguri și condamnat la 18 luni de închisoare, cu suspendare pentru trei ani.

„Abia îmi venea să cred ce am fost”

Pe lângă mama sa, alte două persoane aveau să aibă un efect profund asupra lui Morohashi: judecătorul de la procesul său, care a spus că a crezut în el atunci când a spus că vrea să devină avocat, și Mitsuyo Ohira, o femeie cu un trecut la fel de haotic, care a scris despre transformarea sa din soție de yakuza în avocat respectat în autobiografia sa din 2000 Dakara, anata mo ikinuite. (n.r. De aceea și tu poți supraviețui).

„Mama mi-a dat o copie a cărții și am înțeles imediat cum se simțea (n.r. Ohira), spune Morohashi, cartea ocupând acum un loc de cinste în biroul său. „Am știut că mi-am distrus viața și am vrut să fiu ca ea”.

În următorii șapte ani, Morohashi și-a redescoperit instinctele școlare, devenind un agent imobiliar calificat înainte de a trece examenele pentru a deveni scriitor judiciar. S-a înscris apoi la facultatea de drept din Osaka și a promovat examenul de barou, care are o rată de promovare de 45%, în 2013.

„Identitatea mea ca fost yakuza s-a risipit”, spune bărbatul în vârstă de 48 de ani. „Uneori îmi vedeam tatuajul la duș și abia îmi venea să cred ce am fost”.

La sfatul lui Ohira, el nu a vorbit despre fosta sa viață contemporanilor săi de la facultatea de drept sau colegilor de la birourile din Osaka și Tokyo, unde și-a făcut meseria de avocat, lucrând în principal pe cazuri penale.

În cele din urmă, Morohashi și-a dezvăluit trecutul într-un interviu acordat pe YouTube în 2022, convins că astfel îi va fi mai ușor să ajute alți bărbați și femei ale căror vieți au fost date peste cap de apartenența la yakuza.

Astăzi, la doi ani după ce și-a deschis propriul birou și a lansat o autobiografie - Motoyakuza bengoshi (n.r. Fostul avocat yakuza) - avocatul are printre clienții săi membri ai bandelor, toți uniți de dorința de a scăpa din ghearele yakuza și de a se reintegra în societatea japoneză obișnuită.

„Își dau seama că este important să își asume responsabilitatea ispășind pedeapsa, să își ceară scuze și apoi să își refacă viața. Și eu știu acest lucru din cauza perioadei petrecute în yakuza”.

Cererea pentru serviciile lui Morohashi este probabil să crească. Îmbătrânirea rapidă a societății japoneze, împreună cu introducerea unor legi anti-yakuza mai stricte, fac ca numărul membrilor să fie la un minim istoric. Chiar și celor care pleacă le este interzis să deschidă un cont bancar timp de cinci ani, ceea ce face aproape imposibilă închirierea unui apartament sau găsirea unui loc de muncă.

„Le spun bărbaților pe care îi reprezint că nu părăsesc yakuza pentru binele societății, ci o fac pentru ei și pentru familiile lor. Dacă se gândesc în felul acesta, lucrurile pot merge bine pentru ei. Aceasta este cea mai importantă parte din ceea ce fac ca avocat, să conving oamenii că pot îndrepta lucrurile, indiferent de ceea ce au făcut. Să le dau oamenilor speranță este ceea ce mă face să merg mai departe”, mai spune el.

