Povestea Larisei Savițkaia, singura supraviețuitoare a unui dezastru aerian despre care nu s-a dezvăluit nimic timp de zeci de ani

Avionul Antonov An-24 cu care Larisa Savițkaia călătorea pe data de 24 august 1981 s-a ciocnit de un bombardier strategic Tupolev Tu-16K la 5.220 de metri altitudine și s-a dezintegrat în aer. Femeia de 20 de ani, care se întorcea din luna de miere, a fost singura supraviețuitoare, însă în loc să devină faimoasă, ea a rămas doar un martor nedorit al unui dezastru aerian pe care autoritățile sovietice au făcut tot posibilul să îl ascundă. Savițkaia a aflat adevărul despre accidentul aviatic abia după ce Uniunea Sovietică s-a prăbușit, potrivit El Pais, în timp ce povestea ei a fost dezvăluită public 20 de ani mai târziu.

Savițkaia a căzut în gol timp de opt minute într-o bucată de avion desprinsă în urma impactului cu bombardierul sovietic deasupra regiunii Amur. Apoi, femeia rănită grav a supraviețuit încă trei zile în pădure până când a fost găsită de echipele de salvare.

Autoritățile sovietice, însă, au vrut să ascundă povestea ei incredibilă, detaliile incidentului rămânând secrete. Între timp, au apărut mai multe filme și documentare despre accidentul aviatic din 1981.

„Ei nu mi-au spus nimic. Au vorbit doar cu mama mea și i-au spus: ‘Uită ce s-a întâmplat’”, a spus Savițkaia pentru El Pais. „Mama mea a semnat niște documente. Timp de 10 ani, nu am știut ce s-a întâmplat. Nici numărul de pasageri care au murit, nici orice altă parte a poveștii.”

Savițkaia a spus că a reușit cu timpul să treacă peste trauma provocată de acest incident. „Acum sunt bine, sunt o persoană fericită.”

Autoritățile sovietice au încercat să ascundă greșelile teribile făcute de cei din forțele aeriene

Primul articol despre dezastrul aerian a fost publicat în 1985, incidentul fiind pus pe seama piloților celor două aeronave. Greșelile teribile făcute de aviația militară a Uniunii Sovietice au fost dezvăluite abia în anii ‘90, atunci când investigația a fost desecretizată.

Planul de zbor al bombardierului Tu-16K a intersectat ruta avionului de pasageri An-24, dar piloții militari nu au fost notificați despre acest lucru, iar controlorii de trafic aerian de la baza militară de unde a decolat bombardierul nu foloseau tehnologia radar pentru a monitoriza aeronava.

Vizibilitatea era bună, însă bombardierul s-a ciocnit de avionul de pasageri în timp ce afla în ascensiune. În total, 37 de persoane au murit: 31 dintre cele 32 de persoane aflate la bordul avionului An-24 și cei șase membri ai echipajului bombardierului Tu-16K.

Tendința de a păstra secretul în legătură cu incidentele care expun greșelile făcute de armata rusă a rămas prezentă până în zilele noastre. În 2019, spre exemplu, în timp ce experții și autoritățile orașului Arhanghelsk au scos în evidență nivelul ridicat al radiației, guvernul de la Moscova a dezvăluit abia patru zile mai târziu că a avut loc o explozie într-un laborator unde erau testate noi arme cu propulsie nucleară.

Savițkaia a spus că au existat mai multe cazuri similare cu accidentul aviatic din 1981 provocate de lipsa de coordonare între controlorii de trafic aerian civili și cei militari.

Singura supraviețuitoare a dezastrului a primit doar 75 de ruble sovietice ca despăgubire din partea Aeroflot (în jur de 20 de dolari). A primit și 150 de ruble pentru moartea soțului ei, Vladimir.

„În acel moment, am știut că soțul meu a murit”

Când Savițkaia și soțul ei s-au urcat în avion, în Komsomolsk pe Amur, în estul Uniunii Sovietice, aeronava era pe jumătate goală. Ei au ales să stea pe locuri aflate în spatele aeronavei din motive de confort.

O însoțitoare de bord i-a invitat să se așeze mai în față, dar cei doi au refuzat și au schimbat locurile cu alți pasageri care au acceptat să meargă pe locurile din față.

În timpul incidentului, Savițkaia a văzut cum scaunul pe care ar fi trebuit să stea ea s-a desprins de restul aeronavei.

„M-am trezit pe culoar”, a povestit ea. Impactul cu bombardierul a rupt aripile avionului comercial și o parte din restul fuzelajului. Partea avionului în care se afla Savițkaia a început să se rotească, dar nu s-a răsturnat.

Femeia a reușit să se întoarcă pe locul ei și și-a pus din nou centura de siguranță. Vladimir se afla pe scaunul de lângă ea. „În acel moment, am știut că soțul meu a murit. Avea sânge pe cap, pe costumul său...”

Avionul a continuat să se destrame în timp ce se prăbușea înspre pământ. Din cauza depresurizării cabinei, temperatura în interiorul avionului a scăzut până la -30 de grade Celsius.

Savițkaia a rămas conștientă pe toată durata prăbușirii avionului. Ea a văzut ultimele momente din viața mai multor pasageri. „Oamenii urlau”, a spus ea.

În timpul dezastrului, Savițkaia și-a adus aminte de un film despre un alt accident aviatic cu o singură supravițuitoare

Savițkaia a ținut cât a putut de bine de scaun, în timp ce acesta se desprindea treptat de podea. Ea s-a gândit imediat la imaginile dintr-un film pe care l-a văzut în urmă cu mai mulți ani împreună cu soțul ei, în care protagonista se salvează făcând același lucru pe care l-a făcut și ea.

Filmul la care se referea Savițkaia, „Miracolele încă se întâmplă” (1975), este bazat pe povestea lui Juliane Koepcke, singura supraviețuitoare a zborului LANSA 508, care s-a prăbușit în timpul unei furtuni în 1971.

Koepcke avea doar 17 ani când a căzut cu avionul în jungla amazoniană din Peru. A supraviețuit 11 zile singură în junglă.

După ce s-a izbit de pământ, Savițkaia s-a trezit în mijlocul pădurii. Avea fracturi la brațe, coaste și în mai multe puncte de-a lungul coloanei vertebrale. Avea, de asemenea, dinții sparți.

Zăpada care se așternea peste tot în jurul ei a transformat pădurea într-un peisaj de vis – sub care era îngropat inclusiv trupul soțului ei mort.

„Nu știam unde să mă duc. Eram înconjurată de copaci. Era extrem de frig și ploua destul de mult. Am vrut să dorm, dar nu puteam din cauza durerii”, și-a amintit Savițkaia, care a decis să aștepte echipele de salvatori.

Savițkaia s-a acoperit cu niște pături pe care le-a găsit printre rămășițele avionului și a folosit plastic pentru a se proteja de țânțari. Ca să își potolească setea, ea a băut dintr-o băltoacă.

Când un elicopter a trecut pe deasupra ei, Savițkaia a încercat să îi atragă atenția, însă nimeni nu a venit să o ajute – au confundat-o cu niște geologi care lucrau în apropiere.

„Sunt lucruri pe care nu le uiți niciodată”

În a treia zi, Savițkaia își pierduse deja speranța că o va mai găsi cineva și a plecat din zona în care a căzut. Nu a apucat să meargă prea departe înainte să fie găsită de salvatori. Următorul moment pe care și-l aduce aminte este atunci când s-a trezit într-un spital.

După accident, Savițkaia a fost forțată să nu spună nimic despre accident și nu a primit niciun fel de ajutor psihologic. „Conceptul acela nu exista”, a explicat ea.

„Cine te poate ajuta în acest gen de situație? Mama și tata. Când m-am mutat la Moscova ca să studiez psihofiziologia, m-am studiat pe mine. Am putut să mă ajut singură.”

„Sunt lucruri pe care nu le uiți niciodată”, a spus Savițkaia. „Indiferent de cât de mult am încercat, accidentul aviatic va rămâne mereu cu mine.”

Savițkaia nu a lucrat niciodată ca psiholog cu alte victime ale unor accidente, însă experiența ei cu stresul posttraumatic a ajutat-o să le ofere sprijin veteranilor Războiului afgano-sovietic (1979-89).

„Ei au o stare mentală similară”, a spus Savițkaia. „Înțelegând faptul că nu eram singura, că mai mulți oameni au supraviețuit unor lucruri asemănătoare, m-a ajutat.”

Savițkaia a reușit să își reia viața după accident. Când se uită în jurul ei acum, ea vede „un soț iubitor, un loc de muncă, un fiu și o nepoată”. În plus, accidentul nu i-a declanșat frica de zbor: „Trăsnetul nu lovește de două ori în același loc – acea frază mi se aplică mie.”

Editor : Raul Nețoiu