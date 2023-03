Povestea supermodelului care a intrat în moarte clinică de trei ori și și-a pierdut ambele picioare după ce s-a infectat cu Covid-19

Zâmbetul ei este luminos, vesel, uneori caraghios și mereu molipsitor. Dar imaginile nu pot să surprindă complet starea ei de spirit pozitivă și optimistă. La doar 21 de ani, Claire Bridges are o maturitate care îi uimește atât pe cei care o îndrăgesc, cât și pe doctorii care au trebuit să o opereze pe inimă și să îi amputeze ambele picioare pentru a-i salva viața, scrie CNN.

„A avut dorința de a trăi, perseverență și un fel de sclipire în ochi – le spun tuturor pacienților ei că asta reprezintă jumătate din bătălie”, a spus doctorul Dean Arnaoutakis, un chirurg vascular de la Universitatea de Sănătate din Florida de Sud, care i-a amputat picioarele femeii după apariția complicațiilor provocate de Covid-19.

„Cei mai mulți oameni ar fi deznădăjduite și ar simți că viața i-a înșelat”, a spus și doctorul Ismail El-Hamamsy, un profesor de chirurgie cardiovasculară la Școala de Medicină Icahn din New York, care a operat-o pe inimă pe Bridges.

„Dar ea mi-a spus 'mă simt ca cea mai norocoasă persoană de pe planetă. Am toată viața în fața mea. Pot avea copii, un viitor, atât de multe lucruri de care să mă bucur'”, a povestit doctorul. „Nu a fost niciun moment în care să mă uit în ochii ei și să nu simt că optimismul ei este adevărat și autentic. Povestea lui Claire este despre o rezistență incredibilă și pozitivitate.”

Claire era vaccinată și „excepțional de sănătoasă” înainte să se îmbolnăvească

În luna ianuarie a anului trecut, Bridges era un model de 20 de ani cu propriul ei apartament, o grămadă de prieteni și un job cu jumătate de normă ca barmaniță în orașul St. Petersburg din Florida.

Femeia era vegană și „excepțional de sănătoasă”, potrivit mamei sale, Kimberly Smith. Când s-a îmbolnăvit de Covid-19 în acea lună, nimeni nu se aștepta că va ajunge la spital. Bridges era vaccinată și făcuse și dozele booster.

Claire Bridges: „Mă simt ca cea mai norocoasă persoană de pe planetă. Am toată viața în fața mea. Pot avea copii, un viitor, atât de multe lucruri de care să mă bucur”. Colaj foto: Instagram / clurby

Bridges, însă, s-a născut cu un defect genetic al inimii: stenoza valvei aortice – o mutație a valvei din artera principală a inimii. În loc să aibă trei cuspe care permit fluxului de sânge oxigenat din inimă spre aortă și în restul corpului, oamenii cu această condiție se nasc deseori cu doar două cuspe.

Condiția face ca inima să lucreze din greu, ceea ce provoacă de multe ori dificultăți de respirație, amețeli și oboseală. „Puteam să fac mișcare, dar n-am putut niciodată să joc sporturi”, a spus Bridges pentru CNN. „Nu puteam să alerg. Nu puteam să mă suprasolicit.”

Sănătatea ei s-a deteriorat foarte mult și foarte repede

Chit că a fost din cauza problemelor la inimă sau din alte motive necunoscute, Covid-19 a afectat-o puternic pe Bridges. Sănătatea ei s-a deteriorat foarte mult și foarte repede.

„Oboseală excesivă, transpirații reci – în fiecare zi a devenit tot mai greu să încerc să mănânc sau să beau ceva”, și-a amintit femeia. „Apoi, într-o zi, mama m-a găsit inconștientă și m-a dus de urgență la spital. Am intrat în moarte clinică de trei ori în acea noapte.”

Bridges a fost pusă la dializă, la un ventilator și la o pompă externă pentru inima ei deficitară. A început apoi să sufere de psihoză.

„Aveam impresia că toată lumea vrea să mă omoare, dar rezistam”, a povestit Bridges, adăugând că în acel moment a văzut o lumină puternică și pe răposatul ei bunic.

„Ședea pe o bancă pescuind și purta o șapcă de baseball”, și-a amintit Bridges. „Apoi i-am văzut pe părinții mei printr-o fereastră. Nu știu dacă chiar i-am văzut sau a fost în închipuirea mea, dar m-am gândit: 'nu pot să-i las în felul ăsta'. Și corpul meu pur și simplu nu mai voia să se dea bătut.”

„Mulțumesc că mi-ați salvat viața. Ah, și pot să am picioare robotice?”

În timp ce sufletul femeii își continua lupta, doctorii se străduiau din greu să îi salveze viața. Organele ei au început să nu mai facă față, ceea ce i-a slăbit inima încă și mai mult. Sângele nu îi mai ajungea la extremități, iar țesuturile din ambele picioare au început să moară.

Doctorii au încercat să îi salveze picioarele pe cât posibil, dar, într-un final, au fost nevoiți să le amputeze. După ce au informat-o pe pacientă că își va pierde picioarele, aceasta le-a spus: „Ei bine, mulțumesc că mi-ați salvat viața. Ah, și pot să am picioare robotice?”

După ce au informat-o pe pacientă că își va pierde picioarele, aceasta le-a spus: „Ei bine, mulțumesc că mi-ați salvat viața. Ah, și pot să am picioare robotice?” Colaj foto: Instagram / clurby

Toată lumea a fost complet șocată de felul optimist în care Bridges a reacționat la aflarea veștii că își va pierde picioarele, și-a amintit mama ei. „Dar întreaga mea familie știa că dacă această tragedie trebuia să i se întâmple unuia dintre noi, Claire ar fi cea care i-ar putea face față cel mai bine. Optimistă și pozitivă, asta este Claire.”

Pierderea picioarelor a fost doar una din multele chinuri prin care Bridges a trebuit să treacă ca să se recupereze. Din cauză că era subnutrită, atunci când a vomitat și-a rupt o parte din intestinul subțire și „aprope că a murit de la sângele pierdut”. „Aproape că a murit în timp ce primea transfuzia de urgență”, a povestit doctorul Smith.

„La șase luni, de-abia dacă puteam să o recunosc”

Încetul cu încetul, după mai multe luni de zile de când a ieșit din spital, Bridges și-a recuperat sănătatea. În timpul reabilitării, femeia a învățat să meargă pe protezele membrelor inferioare. Pe măsură ce a prins tot mai multă putere, Bridges a reluat una dintre activitățile ei preferate – alpinismul.

„La șase luni, de-abia dacă puteam să o recunosc – își recâștigase greutatea, pielea ei se vindecase complet în zona amputărilor și ea arăta ca o persoană complet diferită față de fata subnutrită și debilitată pe care am cunoscut-o la spital”, a spus doctorul Arnaoutakis.

El-Hamamsy a spus că nu este surprins de cât de bine și-a revenit Bridges: „I-am spus din ziua în care am cunoscut-o pe Zoom că 'va fi așa o onoare să am grijă de tine pentru că ești o insipirație pentru mine. Nu am întâlnit niciodată o persoană tânără cu așa un nivel de maturitate și o viziune asupra vieții'.”

„Mă gândesc în continuare la Claire de fiecare dată când întâmpin o dificultate în viață sau orice ar fi. Îmi amintește că fericirea și pozitivitatea sunt o alegere. Claire a făcut această alegere”, a povestit El-Hamamsy.

Editor : Raul Nețoiu