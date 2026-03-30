Povestea tânărului care a aflat că a fost furat de la părinți, la naștere, și apoi a fost vândut de o rețea de adopții ilegale

Puțini dintre noi știu cum e să afli că tot ceea e ce știai despre familia ta se bazează pe o minciună. Un tânăr a crescut în Cipru și a crezut tot timpul că a fost adoptat legal din Georgia. Dar căutarea adevărului l-a condus în orașul georgian Kutäsi - și la întrebări tulburătoare despre trecutul său. A aflat despre un scandal de adopții ascuns de mult timp în această țară - unul care a durat decenii, a implicat spitale și autorități și a lăsat mii de copii și familii să se confrunte cu consecințele. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 22:30 și în reluare de la ora 19:30.

Panagiotis Souroukli a fost adoptat de un cuplu în Cipru. Dar ulterior, el și părinții săi adoptivi au aflat că a fost victima traficului sistematic de persoane în Georgia. Crede că a fost declarat mort după naștere și apoi vândut.

Panagiotis Souroukli: Am aflat că am fost furat sau adoptat ilegal. A fost un șoc.

Panagiotis merge regulat în Georgia, ca să-și caute părinții biologici.

Pe aeroportul Kutaisi din vestul Georgiei, o întâlnește pe Maia pentru prima dată în persoană. Ea lucrează pentru o organizație numită Vedzeb, care se traduce prin „Caut” și îl ajută pe Panagiotis.

Maia: Schimbăm informații aproape în fiecare zi. Zilnic. După trei ani, suntem aici și reușim.

Își actualizează reciproc informațiile în mașină. Când tânărul de 22 de ani a început căutarea, presupunea că a fost adoptat legal și bănuia că are frați.

Panagiotis Souroukli: Când am început să-mi caut frații, am dat documentele mele de adopție ambasadei Georgiei din Cipru. Și femeia de acolo mi-a spus că erau false.

Panagiotis a înțeles că a fost victima rețelei de adopții ilegale din Georgia. Și nu este singurul.

El speră să găsească o pistă către familia sa în nord-vestul Georgiei. O femeie a acceptat să facă un test ADN, pentru că un test similar a sugerat că ar putea fi rude. Înregistrarea datelor îi dă speranță.

Scandalul adopțiilor și amploarea sa au căzut ca o bombă în capitala Georgiei, Tbilisi. Traficul de persoane datează, se pare, încă din perioada sovietică.

Maia se întâlnește cu colegi din organizația Vedzeb, fondată acum cinci ani de jurnalista Tamuna Museridze. Și ea, la rândul ei, căuta părinții biologici.

Când au postat online, i-au contactat mai multe persoane adoptate care încercau să-și găsească originile.

Scandalul a fost făcut public.

Tamuna Museridze, reprezentantă a Organizației Vedzeb: Cu siguranță au fost implicate persoane aflate în poziții înalte în Georgia. Pentru că, după 1993, au început să vândă bebeluși în străinătate. Este imposibil să vinzi un copil fără documente, fără viză, fără aeroport, fără notari, avocați, judecători și ministere.

Tamuna crede că unele dintre persoanele implicate sunt încă în funcții și, evident, nu sunt interesate să deschidă o investigație serioasă.

Ea merge în Gori împreună cu Mariam, care crede că are un frate născut în acest spital și apoi vândut.

Tamuna Museridze, reprezentantă a Organizației Vedzeb: Directorul le spunea mamelor că bebelușul nu se simte bine și că a fost trimis la alt spital pentru tratament. Iar apoi li se spunea că a fost îngropat în cimitirul spitalului. Dar noi am descoperit că nu a existat niciodată un cimitir al maternității sau al spitalului.

ONG-ul Vedzeb estimează că cel puțin 100.000 de copii au fost declarați morți în spitalele georgiene și apoi vânduți pentru adopție.

Panagiotis se întâlnește pentru prima dată cu o rudă - Liana Sitchinava. Un test ADN a arătat că Liana este verișoara bunicilor lui. Cu fiecare pas înainte în investigație, familia tânărului crește, la fel și speranța lui de a-și găsi părinții.

Panagiotis Souroukli: Sunt primele rude apropiate pe care le întâlnesc.

Maia: E emoționat și foarte afectat. A spus: „Sunteți primele rude pe care le-am întâlnit.”

Panagiotis o întreabă pe Liana dacă știe vreo rudă al cărei copil a fost declarat mort după naștere. Acea persoană ar putea fi mama lui. Dar Liana nu-și amintește un astfel de caz.

Panagiotis Souroukli: A fost o dezamăgire, pentru că de fiecare dată ne apropiem tot mai mult, iar apoi descoperim altceva și revenim de unde am plecat.

Dar Panagiotis continuă să spere că probele ADN pe care el și Maia le colectează în Georgia îl vor conduce la părinții săi biologici.

Editor : M.B.

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Mojtaba Khamenei
5
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
Te-ar putea interesa și:
Digital Visa Application: Embassy Form Fill
Țările din Europa unde se mai poate obține „viza de aur” în 2026: Cât costă și ce condiții trebuie îndeplinite
Boeing KC135 Stratotanker. Foto Profimedia
Cum s-a desfășurat prima misiune a avioanelor SUA staționate la București
Statements at the end of the meeting between the President and the President of the Republic of Cyprus
Ciprul vrea o discuție cu Marea Britanie referitoare la statutul și viitorul bazelor militare de pe teritoriul său
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides
Liderul de la Nicosia, replică pentru șeful NATO: „Ce s-a întâmplat în Cipru dovedește că autonomia UE e atât posibilă, cât și reală”
Georgia Church Plot
Patriarhul Ilia al II-lea, șeful Bisericii Ortodoxe Georgiene, a murit la vârsta de 93 de ani
Recomandările redacţiei
Război în Orientul Mijlociu.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Israelul vizează Teheranul...
Hacker
O rețea de boți ai Kremlinului a lansat o campanie violentă de...
pompa de alimentare cu combustibil
Guvernul decide luni cu cât scade prețul carburanților: motorina...
parlament
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe...
