Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment

Timothy Shultz, un american care a câștigat la loto 28 de milioane de dolari în 1999, când avea 21 de ani, spune că există riscul de a da faliment în câțiva ani, în ciuda unui asemenea câștig. El a pus la punct un plan care să-l ajute să nu devină unul dintre câștigătorii nefericiți care, în cele din urmă, pierd totul, relatează Business Insider.

„Dintr-o dată, am trecut de la angajatul unei benzinării la posibilitatea de a mă retrage la 21 de ani. Simțeam că am o baghetă magică în mână. Totul era posibil, dar voiam și să fiu responsabil financiar”, a povestit el.

„La 21 de ani, nu aveam nicio idee ce să fac cu atâția bani și am avut noroc că am cerut îndrumare profesională. Nu voiam să devin o statistică a câștigătorilor la loterie care dau faliment în câțiva ani”, a adăugat Shultz.

Înainte de a-și ridica premiul, s-a consultat cu profesioniști în domeniul managementului averii pentru a înțelege cât își permite să cheltuiască și să ofere altora.

„Am ajutat mulți oameni, dar am vrut și să trăiesc în limita posibilităților mele”, a spus el.

A stabilit un plan cu consilierii financiari pentru a-i investi conservator, asigurându-se că randamentele îi vor ajunge toată viața.

„Am investit în principal în acțiuni, obligațiuni și fonduri mutuale”, a spus el.

Emily Irwin, consilier Wells Fargo care îi îndrumă pe câștigătorii la loterie cu privire la modul în care să-și gestioneze banii, a declarat pentru Business Insider într-un interviu din 2023 că exact asta ar trebui să facă câștigătorii.

De asemenea, ea i-a sfătuit să caute o echipă de planificatori financiari cât mai curând posibil.

„Trebuie să luați în considerare cu atenție experții specializați în planificarea fiscală a persoanelor cu avere netă mare și extrem de mare”, a spus Irwin, adăugând că câștigătorii ar trebui să intervieveze mai mulți candidați, deoarece acești consilieri vor fi cel mai probabil în viața lor ani de zile.

Primul lucru pe care Shultz și l-a cumpărat cu banii de la loto a fost cea mai recentă consolă de jocuri video. Un lux, a spus el, „pe care nu și-l putea permite înainte de a câștiga”.

Următorul lucru pe care l-a făcut a fost să-și stabilească investițiile. Apoi și-a ajutat familia, și-a cumpărat mașini și a călătorit. S-a întors la facultate pentru a studia jurnalismul de film și radio, un vis devenit realitate pentru el.

Totuși, s-a simțit presat să plătească a plăti vacanțele și mesele cu prietenii.

„Când câștigi la loterie, oamenii nu văd banii ca pe ceva câștigat. Un membru al familiei mele mi-a spus explicit că am primit ceva gratis câștigând la loterie și că ar trebui să continui să le dau bani lor și altora,” a spus Shultz.

Deși a făcut alegeri investiționale excelente, Schultz regretă în continuare că a trecut cu vederea o anumită investiție.

„Mi-aș fi dorit să investesc în bitcoin acum câțiva ani, dar acesta este singurul meu regret legat de modul în care am cheltuit câștigul de la loto”, a spus el.

