Live TV

Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment

Data publicării:
Bilete la loteria Powerball.
Bilete la loteria Powerball. Foto: GettyImages

Timothy Shultz, un american care a câștigat la loto 28 de milioane de dolari în 1999, când avea 21 de ani, spune că există riscul de a da faliment în câțiva ani, în ciuda unui asemenea câștig. El a pus la punct un plan care să-l ajute să nu devină unul dintre câștigătorii nefericiți care, în cele din urmă, pierd totul, relatează Business Insider.

„Dintr-o dată, am trecut de la angajatul unei benzinării la posibilitatea de a mă retrage la 21 de ani. Simțeam că am o baghetă magică în mână. Totul era posibil, dar voiam și să fiu responsabil financiar”, a povestit el.

„La 21 de ani, nu aveam nicio idee ce să fac cu atâția bani și am avut noroc că am cerut îndrumare profesională. Nu voiam să devin o statistică a câștigătorilor la loterie care dau faliment în câțiva ani”, a adăugat Shultz.

Înainte de a-și ridica premiul, s-a consultat cu profesioniști în domeniul managementului averii pentru a înțelege cât își permite să cheltuiască și să ofere altora.

„Am ajutat mulți oameni, dar am vrut și să trăiesc în limita posibilităților mele”, a spus el.

A stabilit un plan cu consilierii financiari pentru a-i investi conservator, asigurându-se că randamentele îi vor ajunge toată viața.

„Am investit în principal în acțiuni, obligațiuni și fonduri mutuale”, a spus el.

Emily Irwin, consilier Wells Fargo care îi îndrumă pe câștigătorii la loterie cu privire la modul în care să-și gestioneze banii, a declarat pentru Business Insider într-un interviu din 2023 că exact asta ar trebui să facă câștigătorii.

De asemenea, ea i-a sfătuit să caute o echipă de planificatori financiari cât mai curând posibil.

„Trebuie să luați în considerare cu atenție experții specializați în planificarea fiscală a persoanelor cu avere netă mare și extrem de mare”, a spus Irwin, adăugând că câștigătorii ar trebui să intervieveze mai mulți candidați, deoarece acești consilieri vor fi cel mai probabil în viața lor ani de zile.

Primul lucru pe care Shultz și l-a cumpărat cu banii de la loto a fost cea mai recentă consolă de jocuri video. Un lux, a spus el, „pe care nu și-l putea permite înainte de a câștiga”.

Următorul lucru pe care l-a făcut a fost să-și stabilească investițiile. Apoi și-a ajutat familia, și-a cumpărat mașini și a călătorit. S-a întors la facultate pentru a studia jurnalismul de film și radio, un vis devenit realitate pentru el.

Totuși, s-a simțit presat să plătească a plăti vacanțele și mesele cu prietenii.

„Când câștigi la loterie, oamenii nu văd banii ca pe ceva câștigat. Un membru al familiei mele mi-a spus explicit că am primit ceva gratis câștigând la loterie și că ar trebui să continui să le dau bani lor și altora,” a spus Shultz.

Deși a făcut alegeri investiționale excelente, Schultz regretă în continuare că a trecut cu vederea o anumită investiție.

„Mi-aș fi dorit să investesc în bitcoin acum câțiva ani, dar acesta este singurul meu regret legat de modul în care am cheltuit câștigul de la loto”, a spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Loteria Powerball
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL
Businessman analyzing investment charts and pressing calculator buttons over documents. Accounting Concept
România atrage investiții din regiune, dar investește puțin în afara granițelor. Explicația unui paradox economic
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan: OMV Petrom şi Romgaz lucrează la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică european
bolojan alba mercedes
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de afaceri „inhibă investiţiile”
Recomandările redacţiei
trump zelenski biroul oval
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui...
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Vladimir Putin
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin...
Ultimele știri
Schimbare de la Google pentru serviciul Gmail: o decizie mult-așteptată
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Un an de la tragedia Jeju Air: raportul privind ce s-a întâmplat de fapt întârzie, familiile victimelor nu mai au încredere în anchetă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs vrea să fie introdusă în SuperLiga legea care va revoluționa fotbalul! Cum a răspuns criticilor...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Top 5 jucători români. De ce Dobrin a fost un star provincial: „Nu a putut să intre în elită”
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...