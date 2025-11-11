Povestea tânărului care și-a vândut afacerea cu 450 de milioane de euro, dar acum se plictisește și vrea să se întoarcă la muncă

Tom Grogan ar putea duce o viață de lux până la sfârșitul zilelor sale. După ce a co-fondat lanțul de restaurante Wingstop UK și a vândut participația majoritară cu 400 de milioane de lire sterline (455 de milioane de euro), și-ar permite acest lucru. Dar tânărul spune că bogăția nu face ca viața lui să fie mai plină, așa că vrea să se întoarcă la muncă, relatează Fortune.

„Timp de șapte ani, m-am gândit doar cum să fac o afacere de succes”, a spus Grogan.

„Te gândești doar la asta. Și apoi, când ajungi acolo, este puțin suprarealist. Te gândești: s-a terminat, ce faci mai departe? Și nici banii nu pot umple acel gol”, a adăugat el.

După ce aproape, un deceniu, a fost ocupat să construiască un brand de la zero – timp în care a fost respins de 50 de ori de investitori și a deschis 57 de restaurante - antreprenorul recunoaște că viața de după vânzarea afacerii este o cu totul altă provocare.

Deși ascensiunea lui Grogan de la muncitor în construcții la fondator al unei afaceri, la 20 și ceva de ani, a fost meteorică, tranziția de la antreprenor la multimilionar a fost neașteptat de lentă, a recunoscut el.

„Acum trebuie să-ți schimbi mentalitatea. Am trecut de la a fi antreprenor la a gestiona bani - și sunt două seturi de competențe diferite. Așa că trebuie să descoperim lumea instrumentelor financiare, a acțiunilor, obligațiunilor - toate acele lucruri care sunt noi pentru noi, dar suntem atenți din punct de vedere strategic,” spune el.

În loc să se grăbească să-și cumpere o vilă sau mașini de lux, Grogan încă stă în chirie. Și, împreună cu ceilalți cofondatori ai Wingstop UK, Herman Sahota și Saul Lewin, și-a dedicat prima jumătate a acestui an pentru a se relaxa și a începe să se gândească la ce vrea să facă în continuare.

Dar un lucru e sigur: nu se va culca pe lauri, nu se va bucura de roadele muncii sale stând pe tușă, ci va porni într-o nouă aventură.

„E plictisitor. Nu pot trăi doar stând pe plajă. Cred că avem nevoie de ceva care să ne ocupe mintea, să reprezinte o provocare. Ai nevoie de un scop pentru care să te trezești dimineața, lucru pe care nu îl avem acum,” explică el.

De aceea, deja plănuiește să se întoarcă la treabă. Încă nu știe care va fi următoarea sa aventură, „dar probabil nu va fi în lumea restaurantelor”.

Grogan nu este singurul care simte un gol după vânzarea unei afaceri, chiar dacă a câștigat o sumă mare de bani.

Brian Chesky, cofondator și CEO al Airbnb, a recunoscut că listarea la bursă a companiei sale - în ciuda faptului că l-a transformat în miliardar - a fost „una dintre cele mai triste perioade” din viața sa.

