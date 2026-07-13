Povestea unui bebeluș născut în timpul cutremurului din Venezuela, la lumina telefoanelor. Cordonul ombilical, tăiat cu o unghieră

Eliana Garcia, însărcinată în 38 de săptămâni, a fugit împreună cu familia sa către un teren de baseball în după-amiaza zilei de 24 iunie, când pământul s-a cutremurat violent în La Guaira, pe coasta venezueleană, unde două cutremure gemene au lovit cu putere.

În timp ce căutau refugiu, alături de zeci de alte persoane care evitau străzile înconjurate de clădiri care se prăbușeau în jurul lor, tânăra de 19 ani a simțit un lichid curgându-i între picioare.

Medicii îi spusese deja mamei aflate la prima sarcină că nu putea naște pe cale naturală din cauza bazinului îngust. O cezariană era programată pentru o săptămână mai târziu, dar apoi au început contracțiile, relatează Japan Times.

„Am înțeles că vine copilul”, a povestit Garcia într-un adăpost.

Cei care fugeau alături de ea au așezat-o pe singurul cearșaf pe care au reușit să-l ia în haosul acela, un instinct de protecție dat de stadiul avansat al sarcinii.

Era dimineața devreme a zilei de 25 iunie. În întuneric și desculță, cumnata ei, Julia Di Giuseppe, a plecat să caute ajutor. Nimeni nu a ascultat strigătele de ajutor ale lui Di Giuseppe. Ea s-a întors pe terenul de baseball tocmai la timp pentru a o auzi pe cumnata ei începând să nască în mijlocul unei noi serii de replici.

„Am implorat o paramedică care își căuta membrii familiei printre ruine, iar ea a început să mă ajute”, a povestit femeia în vârstă de 37 de ani.

Fără apă sau mănuși chirurgicale, având la dispoziție doar dezinfectant pentru mâini, paramedica a asistat la naștere, luminată de ecranele telefoanelor mobile care mai aveau încă baterie.

Garcia, înconjurată de zeci de oameni care și-au uitat pentru câteva minute propriile tragedii, a început să împingă.

Când s-a născut bebelușul — un băiețel, spre surprinderea familiei, care se aștepta la o fetiță —, acesta nu a plâns imediat.

Dar, în timp ce mulțimea de spectatori a izbucnit în aplauze, brusc a început să plângă.

Următorul pas a fost tăierea cordonului ombilical, dar, neavând instrumente la îndemână, „oamenii au început să-și scoată elasticele de păr și l-am legat la ambele capete, cu mult alcool”, își amintește Di Giuseppe.

Ulterior, l-au tăiat cu o unghieră.

Garcia, care este separată de tatăl copilului, nu-și mai amintește nimic altceva de la acel moment încolo.

Familia ei a transportat-o cum a putut, mai întâi în brațe, apoi într-un cărucior motorizat pentru gunoi și, în cele din urmă, într-o ambulanță până la un spital public.

Medicii erau copleșiți de victimele cutremurului, dar i-au acordat totuși îngrijiri.

Întreaga familie a fost relocată într-o școală publică care servea drept adăpost în La Guaira, regiunea de coastă cea mai grav afectată de cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, care au provocat deja aproape 3.700 de morți și mii de persoane încă dispărute.

Di Giuseppe a izbucnit în lacrimi în timp ce o privea pe Eliana alăptându-și fiul.

„L-am salvat pe el, dar ne-am pierdut cele două nepoate”, a spus ea.

Fetele, în vârstă de 14 și 11 ani, au fost găsite sub dărâmăturile blocului de apartamente în care locuiau.

Desfigurate de tone de beton, tatăl lor le-a recunoscut doar după brățara de argint pe care fata mai mare o purta la încheietura mâinii.

Mama fetelor, sora lui Garcia, și un nepot sunt încă dispăruți.

Eliana intenționa să-și boteze copilul Daniel Eduardo, dacă ar fi fost băiat.

„Dar sora mea mi-a spus mereu să-l numesc Gael”, a suspinat tânăra. „Așa că, de dragul ei, am decis să-l numesc Gael Jesus. Este modul meu de a o avea alături de mine.”

Editor : Sebastian Eduard