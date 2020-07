Povestea unui voluntar pentru vaccinul anti-COVID al Universității Oxford: „Mă bucur că am avut posibilitatea de a juca un rol”

Vaccinul dezvoltat de Universitatea din Oxford pare sigur și antrenează sistemul imunitar, potrivit studiilor clinice. Este unul dintre vaccinurile aflate în faze avansate și cu rezultate promițătoare. Jurnalistul BBC Richard Fisher s-a oferit voluntar pentru testarea vaccinului.

„Totul a început într-o seară târzie, la sfârșitul lunii mai, când am dat peste un tweet al unui filosof de la Universitatea Oxford despre un test clinic pentru vaccin, despre care știam că avansează repede. S-a oferit voluntar. Așa că, în timp ce soția mea dormea lângă mine, am completat și formularul de pe site-ul grupului și apoi am uitat de el.

Câteva săptămâni mai târziu, mă aflam într-o secție de neurologie modificată pentru testele clinice de la Oxford, urmărindu-l pe unul dintre oamenii de știință, Matthew Snape, pe un ecran, în timp ce explica la ce să ne așteptăm ca voluntari - ce putem și nu putem face, cum funcționează știința din spatele vaccinului și la ce efecte secundare trebuie să avem grijă”, a povestit Fisher.

10.000 de voluntari au participat la studiul clinic. Ei au fost împărțiți în două grupuri. Un grup a primit vaccinul experimental împotriva COVID-19, iar altul, un vaccin deja existent, împotriva meningitei, folosit pe post de placebo.

Fisher a primit vaccinul în 3 iulie, la spitalul St George’s, în ultima zi a testelor clinice.

„Trecem din nou prin istoricul meu medical, mi se ia din nou sânge, dar Galiza (medicul Eva Galiza, n.r.) - cercetător de vaccinuri pediatrice recrutat în echipă - habar nu are dacă pot participa până când ajunge la farmacie. Sunt intrigat să aflu că nici ea nu știe mai mult decât mine despre ce se va întâmpla în continuare. Pentru a se asigura că rezultatele studiului sunt valabile, nici participanții, nici medicii care injectează vaccinul nu știu dacă este cel experimental sau vaccinul de control pentru meningită”, spune Fisher.

„Când se întoarce Galiza, are în mână un flacon. Nu-i văd chipul în spatele măștii, dar ochii îi zâmbesc. După săptămâni de așteptare, o înțepătură în braț și o injecție, iar un vaccin intră în fluxul meu sanguin. Și șansele sunt de 50%. Nu voi ști până nu se va termina studiul”, povestește el.

După o săptămână, i s-a cerut să-și facă un test COVID, care a ieșit negativ. Va face săptămânal astfel de teste timp de patru luni și va face analize de sânge în mod repetat, timp de un an.

„Mă bucur că am avut posibilitatea de a juca un rol foarte mic - alături de alte 10.000 de persoane - într-un proces pe care întreaga lume îl urmărește. Ritmul în care grupul Oxford a răspuns la această criză, precum și munca grea și organizarea persoanelor implicate, sunt impresionante. Înainte de pandemie, mulți dintre acești medici și cercetători lucrau în colțuri relativ obscure ale dezvoltării vaccinurilor sau pediatriei, din curiozitate științifică sau pentru un scop individual. Nu se așteptau niciodată să ducă speranțele și așteptările a miliarde de oameni pe umeri”, mai spune jurnalistul.

