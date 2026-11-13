Prăbușire dură la bursă după demisia șefului Nvidia. Fără Jensen, compania ar putea valora cu 30% mai puțin. Cine profită de criză

Plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia a provocat un adevărat cutremur pe piețele financiare. Acțiunile gigantului american specializat în cipuri pentru inteligență artificială au scăzut joi cu peste 10%, iar compania a pierdut aproximativ 1.400 de miliarde de dolari din valoarea de piață în numai două săptămâni. Criza ar putea afecta și alte mari companii tehnologice, însă analiștii identifică și posibili câștigători ai acestei situații, relatează publicația germană FOCUS MONEY.

Jensen Huang, unul dintre cei mai influenți oameni din industria tehnologică mondială, a demisionat joi, 12 noiembrie 2026, din funcțiile de director general și președinte al Nvidia, după 33 de ani la conducerea companiei pe care a cofondat-o.

Huang a părăsit și consiliul de administrație, pe fondul controverselor provocate de dezvăluirile privind două presupuse relații extraconjugale și suspiciunile de spionaj care o vizează pe una dintre femeile implicate.

Prima controversă a apărut după ce Huang a recunoscut o relație cu Alice Huang, fostă directoare în cadrul companiei Megaspeed din Singapore, care operează centre de date și este client Nvidia.

Serviciile de informații americane suspectează că femeia ar fi furnizat informații Chinei. Există inclusiv suspiciuni privind posibila transferare către Beijing a unor tehnologii americane supuse restricțiilor de export.

Atât Nvidia, cât și autoritățile chineze resping acuzațiile. Consiliul de administrație al companiei americane a declarat că nu are motive să creadă că securitatea națională sau secretele comerciale au fost compromise.

Ulterior, potrivit informațiilor publicate de New York Times și preluate de FOCUS MONEY, au apărut acuzații privind o a doua relație, de această dată cu Kimberly Powell, directoarea diviziei de sănătate a Nvidia. Presupusa relație nu a fost confirmată de persoanele implicate.

Compania nu a precizat oficial motivul demisiei lui Huang.

Nvidia a pierdut 1.400 de miliarde de dolari din valoarea de piață

Reacția investitorilor a fost puternică.

Joi, acțiunile Nvidia au înregistrat la un moment dat o scădere de peste 10%, iar capitalizarea bursieră a companiei s-a redus cu aproximativ 1.400 de miliarde de dolari de la apariția primelor informații despre controversa în care este implicat fostul director general.

Dimensiunea pierderilor reflectă rolul central al Nvidia în industria inteligenței artificiale și dependența investitorilor de strategia construită de Jensen Huang.

Potrivit sursei, problema nu se limitează la schimbarea conducerii unei companii tehnologice.

Nvidia a dezvoltat o rețea complexă de investiții, contracte și parteneriate prin care finanțează dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, în timp ce beneficiarii acestor investiții cumpără cipurile produse de compania americană.

Acest model a contribuit la dezvoltarea accelerată a industriei, dar a creat și o serie de dependențe financiare între Nvidia și partenerii săi.

Cine preia conducerea Nvidia după demisia lui Jensen Huang

Conducerea interimară a companiei a fost preluată de Colette Kress, directoarea financiară a Nvidia din 2013.

Aceasta își va păstra și responsabilitățile financiare până la desemnarea unui succesor permanent.

În același timp, Harvey C. Jones, fost director al Synopsys, a fost numit președinte al consiliului de administrație.

Este pentru prima dată în istoria Nvidia când funcțiile de director general și președinte al consiliului sunt separate în această manieră.

Compania a început căutarea unui nou director general, analizând atât candidați din interior, cât și persoane din afara organizației.

Procesul este complicat de faptul că Nvidia nu anunțase anterior un succesor pentru Jensen Huang, iar peste 60 de directori îi raportau direct acestuia.

Analiștii avertizează: Nvidia ar putea valora cu 30% mai puțin fără Jensen Huang

Dan Ives, analist în domeniul tehnologiei la Yorkville Ives, consideră că plecarea fondatorului reprezintă un risc major pentru evaluarea bursieră a companiei.

Potrivit estimărilor sale, Nvidia ar putea valora cu 25% până la 30% mai puțin în absența lui Huang.

Analistul și-a redus estimarea privind prețul acțiunii de la 300 de dolari, nivelul anticipat în perioada în care Huang conducea compania, la 225 de dolari.

Alte instituții financiare au reacționat prin revizuirea propriilor estimări.

Bernstein a redus prețul-țintă la 200 de dolari, iar Stifel la 205 dolari. KeyBanc a modificat recomandarea pentru acțiunile Nvidia la „Sector Weight”.

În schimb, BMO Capital a păstrat recomandarea „Outperform”, cu un preț-țintă de 240 de dolari.

Diferențele dintre estimări arată gradul ridicat de incertitudine privind perspectivele companiei după schimbarea conducerii.

Economistul Mohamed El-Erian avertizează că efectele situației ar putea depăși Nvidia, având în vedere importanța companiei pentru întregul sector al inteligenței artificiale.

Oracle, CoreWeave și alte mari companii tehnologice ar putea fi afectate

Consecințele crizei ar putea fi resimțite de numeroase companii care depind direct sau indirect de investițiile și produsele Nvidia.

Printre acestea se numără CoreWeave, furnizor de servicii cloud în care Nvidia deține o participație, și Oracle, implicată în dezvoltarea infrastructurii necesare proiectelor de inteligență artificială.

Alte companii vulnerabile la o eventuală încetinire a investițiilor în domeniu sunt Vertiv, producător de echipamente pentru răcirea centrelor de date, Caterpillar, furnizor de utilaje și generatoare, și Super Micro, producător de servere.

Aceste companii au beneficiat de creșterea investițiilor în centre de date și infrastructură pentru inteligență artificială.

Dacă dificultățile Nvidia vor determina reducerea unor proiecte sau amânarea investițiilor, efectele ar putea fi resimțite în întregul lanț de furnizori.

AMD și Broadcom, printre posibilii câștigători ai crizei Nvidia

În timp ce unele companii riscă să sufere pierderi, concurenții direcți ai Nvidia ar putea beneficia de situație.

FOCUS MONEY identifică AMD și Broadcom drept două companii care ar putea profita de slăbirea poziției liderului pieței cipurilor pentru inteligență artificială.

Ambele au devenit competitori importanți în dezvoltarea procesoarelor utilizate pentru aplicații AI.

După primele dezvăluiri despre Jensen Huang, acțiunile celor două companii au înregistrat temporar creșteri cuprinse între 8% și 11%.

Investitorii iau în calcul posibilitatea ca unele companii tehnologice să își diversifice furnizorii de cipuri pentru a reduce dependența de Nvidia.

Totuși, o eventuală redistribuire a comenzilor nu este garantată, iar avantajele pentru concurenți vor depinde de capacitatea lor de producție și de performanța tehnologiilor oferite.

Următorul test major pentru Nvidia: 17 noiembrie

Compania urmează să publice rezultatele financiare trimestriale pe 17 noiembrie 2026.

Va fi prima prezentare a rezultatelor în care Colette Kress va răspunde întrebărilor analiștilor din poziția de director general interimar.

Piața anticipează venituri de 108,8 miliarde de dolari și un profit de 2,47 dolari pe acțiune, cu aproximativ 90% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Dacă rezultatele vor confirma aceste estimări, atenția investitorilor s-ar putea muta din nou către performanța financiară și perspectivele de dezvoltare ale companiei.

Expansiunea inteligenței artificiale rămâne o tendință structurală importantă pentru economie, indiferent de persoana care conduce Nvidia.

Cu toate acestea, plecarea lui Jensen Huang a deschis o perioadă de incertitudine pentru unul dintre cei mai importanți producători de tehnologie din lume, iar următoarele rezultate financiare vor reprezenta un prim test al încrederii investitorilor în noua conducere.

Editor : Sebastian Eduard