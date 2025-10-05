Alunecările de teren și inundațiile provocate de ploile torențiale din Nepal și din India vecină au dus la moartea a peste 60 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Duminică au fost întreprinse eforturi de salvare pentru a degaja accesul către taberele de pe versantul estic - tibetan - al muntelui Everest, unde aproape 1.000 de persoane au rămas blocate din cauza unui viscol puternic, anunță Reuters.

Sute de voluntari, dar și echipe de salvare, au fost mobilizate pentru a ajuta la îndepărtarea zăpezii, care blochează accesul în zona situată la o altitudine de peste 4.900 de metri, potrivit unui raport publicat de Jimu News.

Unii turiști, aflați pe munte, au fost deja coborâți, a adăugat sursa citată.

Ninsorile au început vineri seara și au continuat pe tot parcursul zilei de sâmbătă, potrivit anunțurilor companiei locale de turism din regiunea Tingri, care a anunțat că vânzarea biletelor și accesul în zona Everest au fost suspendate începând de sâmbătă seara.

Chiar peste graniță, în Nepal, 47 de persoane au murit din cauza ploilor torențiale și a inundațiilor fulgerătoare începând de vineri. Alte 13 au pierit în India.

Atenționare de călătorie din partea MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Democratică Nepal asupra faptului că, potrivit Departamentului pentru Hidrologie și Meteorologie din acest stat, în perioada 4 - 6 octombrie, capitala Kathmandu și alte zone din țară vor fi afectate de fenomene meteo extreme - ploi abundente care ar putea genera inundații și alunecări de teren.



În acest context, arată un comunicat al MAE, pot fi înregistrate restricționări ale traficului rutier (în special către și dinspre capitala Kathmandu) și perturbări ale traficului aerian.



Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție în zonele afectate, să evite deplasările care nu sunt strict necesare, iar în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la alunecări de teren sau inundații în zona în care se află, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să monitorizeze îndeaproape mass-media locală.

