Inundaţiile, produse în regiuni de pe coasta de sud-est a Australiei, au ucis două persoane şi au izolat localităţi cu zeci de mii de locuitori, în condiţiile în care meteorologii au anunţat joi că ploaia va continua pentru următoarele 24 de ore, transmite Reuters. Cel puțin o persoană este dată dispărută.

Inundaţii majore au lovit mai multe localităţi de provincie din regiunile Hunter şi Mid North Coast din New South Wales, cel mai populat stat al Australiei, iar în majoritatea zonelor din regiunea Mid North Coast ploile torenţiale vor continua să cadă şi joi, anunță meteorologii citați de presa externă.



Poliţia a anunţat că a fost găsit corpul unui bărbat în vârstă de 63 de ani, în locuinţa sa inundată din apropiere de Taree, la peste 300 de kilometri nord de Sydney, iar un alt corp, despre care se crede că aparţine unei persoane în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost descoperit în apele unei viituri produse în Mid North Coast.

„Ne pregătim pentru mai multe veşti proaste în următoarele 24 de ore. Acest dezastru natural a lovit îngrozitor această comunitate”, a declarat premierul statului New South Wales, Chris Minns, într-o conferinţă de presă. „Au fost emise 140 de avertizări de inundaţii, 50.000 de persoane se află în zone în care li s-a cerut să se pregătească de evacuare, care ar putea rămâne izolate, şi există 9.500 de proprietăţi în imediata apropiere. Aşa că lucrurile sunt departe de a se fi încheiat”, a adăugat el.



Doi bărbaţi şi o femeie au fost daţi dispăruţi în incidente separate, conform unui anunţ al autorităţilor.



Peste 100 de şcoli au fost închise joi, iar mii de gospodării au rămas fără energie electrică.

Localitatea Cundletown din Mid North Coast a fost complet izolată de ape, a declarat Nicole Sammut, o asistentă medicală care are grijă de 67 de bătrâni dintr-un azil folosit acum de echipele de intervenţie drept adăpost. „Am venit la lucru marţi şi nu am mai putut pleca”, a declarat ea pentru Reuters. „Ne aflăm pe un deal, dar în jurul nostru este doar apă. Suntem izolaţi. Nu am văzut niciodată ca apa să urce atât de mult”.



Râul Manning care trece prin apropiere, la Taree, a doborât un record al debitului ce data de 100 de ani, conform echipelor de intervenţie.



Localităţile din regiunile Hunter şi Mid North Coast din New South Wales au fost cele mai afectate de inundaţii, în unele zone volumul precipitaţiilor din ultimele 24 de ore depășind media a patru luni.



În localităţile Taree şi Glenthorne, aflate pe malul râului Manning, la peste 300 de kilometri nord de Sydney, unii rezidenţi au rămas blocaţi pe acoperişuri în aşteptarea salvatorilor care intervin cu bărci şi elicoptere.



Premierul Chris Minns a cerut scuze oamenilor care au fost nevoiţi să aştepte timp de mai multe ore pentru a fi salvaţi şi a precizat că a fost suplimentat cu 2.500 numărul salvatorilor care intervin în regiunile afectate.



Douăzeci şi doi de oameni au fost salvaţi cu elicoptere, care au fost folosite şi pentru a direcţiona mai multe operaţiuni de salvare cu bărci.



Meteorologii australieni au anunţat că în unele zone vor cădea până la 200 mm de ploaie în cursul zilei de vineri, existând riscul de producere a unor noi inundaţii. La sfârşitul săptămânii se aşteaptă ca ploile să scadă din intensitate şi întregul front atmosferic mult mai slăbit să se deplaseze spre sud, spre Sydney.

