Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de rachete supersonice anti-navă. SUA își mobilizează forțele în regiune

Iranul este aproape de a încheia un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice anti-navă, anunță Reuters, care citează mai multe persoane cu cunoștințe despre aceste negocieri. Înțelegerea iraniano-chineză are loc chiar în momentul în care Statele Unite desfășoară o vastă forță navală în apropierea coastei iraniene, în perspectiva unor posibile atacuri asupra Republicii Islamice.

Acordul pentru rachetele CM-302 fabricate în China este aproape de finalizare, deși nu a fost convenită nicio dată de livrare, au spus persoanele respective. Rachetele supersonice au o rază de acțiune de aproximativ 290 de kilometri și sunt proiectate să evite sistemele de apărare ale navelor, zburând la joasă altitudine și cu viteză mare. Desfășurarea lor ar spori semnificativ capacitățile de atac ale Iranului și ar reprezenta o amenințare pentru forțele navale americane din regiune, au spus doi experți în armament, citați de agenția de presă externă.

Negocierile cu China pentru achiziționarea sistemelor de arme cu rachete, care au început în urmă cu cel puțin doi ani, s-au accelerat brusc după războiul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie, potrivit celor șase persoane care au cunoștință despre discuții, printre care trei oficiali care au fost informați de guvernul iranian, precum și trei oficiali din domeniul securității.

Pe măsură ce discuțiile au intrat în etapa finală vara trecută, înalți oficiali militari și guvernamentali iranieni s-au deplasat în China, printre care și Massoud Oraei, viceministrul Apărării iranian, potrivit a doi dintre oficialii din domeniul securității.

„Este o schimbare radicală dacă Iranul are capacitatea supersonică de a ataca nave în zonă”, a declarat Danny Citrinowicz, fost ofițer de informații israelian și acum cercetător senior pe tema Iranului la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Israel. „Aceste rachete sunt foarte greu de interceptat.”

Rachete antinavă Harpoon. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Reuters nu a putut determina câte rachete sunt implicate în potențialul acord, cât a acceptat Iranul să plătească sau dacă China va duce la bun sfârșit acordul, având în vedere tensiunile crescute din regiune.

„Iranul are acorduri militare și de securitate cu aliații săi, iar acum este momentul potrivit pentru a face uz de aceste acorduri”, a declarat pentru Reuters un oficial al ministerului de externe iranian.

Casa Albă nu a abordat în mod direct negocierile dintre Iran și China privind sistemul de rachete, atunci când a fost întrebată de Reuters. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că „fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure, ca data trecută”, a declarat un oficial al Casei Albe, referindu-se la actualul impas cu Iranul.

Rachetele ar fi printre cele mai avansate echipamente militare transferate Iranului de către China și ar încălca embargoul asupra armelor impus de Națiunile Unite în 2006. Sancțiunile au fost suspendate în 2015 ca parte a unui acord nuclear cu SUA și aliații săi, apoi reimpuse în septembrie anul trecut.

Forțele armate ale SUA, mobilizate în regiune

Vânzarea potențială ar sublinia aprofundarea legăturilor militare dintre China și Iran într-un moment de tensiune regională crescută, complicând eforturile SUA de a limita programul de rachete al Iranului și de a-i reduce activitățile nucleare. De asemenea, ar semnala dorința crescândă a Chinei de a se afirma într-o regiune dominată de mult timp de puterea militară a SUA.

China, Iranul și Rusia organizează anual exerciții navale comune, iar anul trecut Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat mai multe entități chineze pentru furnizarea de precursori chimici Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran pentru a fi utilizați în programul său de rachete balistice. China a respins aceste acuzații, afirmând că nu avea cunoștință de cazurile invocate în sancțiuni și că aplică cu strictețe controalele la exportul produselor cu dublă utilizare.

În timp ce îl găzduia pe președintele iranian Masoud Pezeshkian pentru o paradă militară la Beijing în septembrie, președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului iranian că „Beijingul sprijină Teheranul în apărarea suveranității, integrității teritoriale și demnității naționale”.

China s-a alăturat Rusiei și Iranului într-o scrisoare comună din 18 octombrie pentru a afirma că decizia de a reimpune sancțiuni este greșită.

„Iranul a devenit un câmp de luptă între SUA” pe de o parte și Rusia și China pe de altă parte, a declarat unul dintre oficialii care a fost informat de guvernul iranian cu privire la negocierile privind rachetele.

Rusia a lovit cu rachete supersonice antinavă o ţintă de antrenament din Marea Japoniei. Foto: Profimedia

Acordul vine în contextul în care SUA adună o flotă în apropierea Iranului, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac. USS Gerald R. Ford și escortele sale se îndreaptă, de asemenea, către regiune. Cele două nave pot transporta împreună peste 5.000 de persoane și 150 de aeronave.

„China nu dorește să vadă un regim pro-occidental în Iran”, a declarat Citrinowicz, specialistul israelian în Iran. „Acest lucru ar reprezenta o amenințare la adresa intereselor lor. Ei speră că acest regim va rămâne la putere.”

Donald Trump a declarat pe 19 februarie că acordă Iranului 10 zile pentru a ajunge la un acord cu privire la programul său nuclear, în caz contrar urmând să se confrunte cu o acțiune militară. SUA se pregătesc pentru posibilitatea unor operațiuni susținute, de câteva săptămâni, împotriva Iranului, dacă Trump va ordona un atac, a raportat Reuters pe 13 februarie.

Un arsenal epuizat

Achiziționarea CM-302 ar reprezenta o îmbunătățire semnificativă a arsenalului iranian, epuizat de războiul de anul trecut, a declarat Pieter Wezeman, cercetător senior la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Compania de stat chineză China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) comercializează CM-302 ca fiind cea mai bună rachetă antinavă din lume, capabilă să scufunde un portavion sau un distrugător. Sistemul de arme poate fi montat pe nave, aeronave sau vehicule terestre mobile. De asemenea, poate distruge ținte terestre.

Iranul poartă, de asemenea, discuții pentru achiziționarea de sisteme chinezești de rachete sol-aer, așa-numitele MANPADS, arme antibalistice și arme antisatelit, au declarat cele șase persoane.

China a fost un important furnizor de arme pentru Iran în anii 1980, dar transferurile de arme la scară largă au scăzut la sfârșitul anilor 1990 sub presiunea internațională. În ultimii ani, oficialii americani au acuzat companiile chineze că furnizează Iranului materiale legate de rachete, dar nu le-au acuzat public că furnizează sisteme complete de rachete.

